Τραμπ: Για πρώτη φορά φόρεσε προστατευτική μάσκα για τον κορωνοϊό δημόσια [βίντεο]

Ο Ντόναλντ Τραμπ για πρώτη φορά χθες εμφανίστηκε δημοσίως να φοράει προστατευτική μάσκα για τον κορωνοϊό.

Κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο στρατιωτικό νοσοκομείο Ουόλτερ Ριντ, όπου συναντήθηκε με τραυματισμένους στρατιώτες και μέλη του υγειονομικού προσωπικού.

Ο Τραμπ πιεζόταν εδώ κι εβδομάδες να δώσει το καλό παράδειγμα την ώρα που σημειώνεται εκρηκτική αύξηση των κρουσμάτων μόλυνσης από τον κορονοϊό σε δεκάδες πολιτείες των ΗΠΑ. Μέχρι σήμερα, απέφευγε συστηματικά να εμφανιστεί με μάσκα δημόσια.

Ο ένοικος του Λευκού Οίκου και συνεργάτες του που τον συνόδευαν φόραγαν μαύρες μάσκες προσερχόμενοι στο Ουόλτερ Ριντ, κατέγραψαν οι κάμερες του τηλεοπτικού δικτύου CNN.

WATCH: President Donald Trump wears a mask during a scheduled visit to the Walter Reed National Military Medical Center, a rare instance of doing so publicly as #coronavirus cases continue to pile up in the U.S. pic.twitter.com/Ksz3vQOryn