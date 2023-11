Η viral στιγμή από τη συναυλία της Τέιλορ Σουίφτ -Γιατί έμειναν όλοι άφωνοι - iefimerida.gr

Η Τέιλορ Σουίφτ πραγματοποίησε ένα τριήμερο τουρ στο Μπουένος Άιρες της Αργεντινής, με τους θαυμαστές της να συρρέουν για να την δουν από κοντά.

Η 33χρονη σταρ από τις ΗΠΑ συνεχίζει την περιοδεία της με τον τίτλο «Eras Tour» και βρέθηκε στη χώρα της Λατινικής Αμερικής, όπου τραγούδησε παλιές και νέες επιτυχίες της με τη συνοδεία πιάνου.

Μάλιστα, ένα απίθανο στιγμιότυπο «πιάστηκε» σε βίντεο, το οποίο μάλιστα μοιράστηκε και η ίδια η τραγουδίστρια στα social media.

Το viral βίντεο με το αεροπλάνο

Καθώς, λοιπόν, έπαιζε καθισμένη στο πιάνο και τραγουδούσε το «Labyrinth» από το 2022, ένα αεροπλάνο εθεάθη να πετά πάνω από το Estadio River Plate του Μπουένος Άιρες.

Οι στίχοι που τραγουδούσε εκείνη τη στιγμή έλεγαν: «I thought the plane was going down / How’d you turn it right around?» («Νόμιζα ότι το αεροπλάνο έπεφτε. Πώς θα το αντέστρεφες;»).

«Δεν νικάς ποτέ τους ισχυρισμούς για μαγεία», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα του βίντεο, που δείχνει το πλήθος να ζητωκραυγάζει καθώς βλέπει το αεροπλάνο.

Η Αμερικανή σταρ αστειεύτηκε μετά από πολλά βίντεο στο TikTok που αναφέρουν ότι έκανε κάποιο μαγικό στο σόου της. Το απίθανο βίντεο άγγιξε τα 4 εκατ. likes μέσα σε μόλις 12 ώρες.

Η Τέιλορ Σουίφτ / Φωτογραφία: AP Photo

Το «Labyrinth» εμφανίστηκε στο setlist εν μέσω του νέου ειδυλλίου της με τον Travis Kelce των Kansas City Chiefs, που ταξίδεψε στην Αργεντινή για να παρακολουθήσει τη συναυλία της και να τη στηρίξει.

Επόμενος σταθμός της Τέιλορ Σουίφτ είναι η Βραζιλία, με τρεις συναυλίες στο Ρίο ντε Τζανέιρο και άλλες τρεις στο Σάο Πάολο. Σειρά έχουν η Ασία, η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία, η Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο.