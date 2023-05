Η στέψη του βασιλιά Καρόλου δεν καθήλωσε το κοινό: Λιγότεροι τηλεθεατές από τον... τελικό του Euro 2020 - iefimerida.gr

Χιλιάδες άνθρωποι συνέρρευσαν στο Λονδίνο για να παρακολουθήσουν από κοντά την στέψη του βασιλιά Καρόλου, ενώ εκατομμύρια παρέμειναν στα σπίτια τους για να προφυλαχθούν από την βροχή, παρακολουθώντας την τελετή από την τηλεόραση.

Η χθεσινή τελετή μεταδόθηκε ταυτόχρονα σε διάφορα κανάλια μεταξύ 11 π.μ. και 1 μ.μ., συμπεριλαμβανομένων των BBC One and Two, ITV και Sky News.

Κατά μέσο όρο 18,8 εκατομμύρια άνθρωποι παρακολούθησαν 11 κανάλια και υπηρεσίες, με την τηλεθέαση να κορυφώνεται σε 20,4 εκατομμύρια ανθρώπους που παρακολούθησαν την στιγμή της στέψης του βασιλιά Καρόλου λίγο μετά το μεσημέρι, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που δημοσίευσε ο ερευνητικός οργανισμός Barb.

Εννέα εκατομμύρια λιγότεροι άνθρωποι παρακολούθησαν την στέψη του βασιλιά Καρόλου, συγκριτικά με την κηδεία της Ελισάβετ

Το κοινό, ωστόσο, δεν έφτασε τους 29 εκατομμύρια τηλεθεατές που παρακολούθησαν την κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ Β' τον Σεπτέμβριο του περασμένου έτους, η οποία μεταδόθηκε σε 50 τηλεοπτικά κανάλια.

Τότε, το BBC αποκάλυψε ότι 32,5 εκατομμύρια τηλεθεατές συντονίστηκαν στα κανάλια του ραδιοτηλεοπτικού φορέα αλλά και στο iPlayer αργότερα για την λειτουργία στο Αββαείο του Γουέστμινστερ.

Νικητής στη σκληρή μάχη της κάλυψης της στέψης του βασιλιά Καρόλου, πάντως, ήταν το BBC, καθώς 15,5 εκατομμύρια άνθρωποι συντονίστηκαν σε εκπομπές που φιλοξενήθηκαν από τον Huw Edwards στο BBC One, στο BBC Two και στο κανάλι BBC News.

Η κάλυψη του ITV εξασφάλισε 3,6 εκατομμύρια θεατές, ενώ το Sky έφτασε τα 800.000 άτομα στο Sky News και το Sky Showcase. Μάλιστα, το Sky News ήρθε αντιμέτωπο με αντιδράσεις σχετικά με το ρεπορτάζ του για τις διαδηλώσεις κατά της μοναρχίας, το οποίο έδειχνε την αστυνομία να συλλαμβάνει αρκετούς ακτιβιστές καθώς οι εορτασμοί της στέψης ήταν σε εξέλιξη.

Η στέψη του βασιλιά Καρόλου δεν καθήλωσε το τηλεοπτικό κοινό της Βρετανίας

Η στέψη του βασιλιά είχε μικρότερο τηλεοπτικό κοινό και από την ομιλία του πρώην πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον τον Μάρτιο του 2020, όταν ανακοίνωσε το πρώτο lockdown για την Covid-19, την οποία παρακολούθησαν 28,2 εκατομμύρια άνθρωποι.

Επίσης, οι εκτιμήσεις είναι χαμηλότερες και σε σύγκριση με τις τελετές έναρξης και λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου 2012, τις οποίες είχαν παρακολουθήσει 24,2 εκατομμύρια και 24,5 εκατομμύρια τηλεθεατές αντίστοιχα στο BBC One, αλλά και τον τελικό του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου Euro 2020 τον Ιούλιο του 2021, που προσέλκυσε συνολικά 22,5 εκατομμύρια στο BBC One και στο ITV.

Πάντως, η στέψη του βασιλιά Καρόλου ξεπέρασε σε νούμερα τηλεθέασης την συναυλία για το Πλατινένιο Ιωβηλαίο της βασίλισσας Ελισάβετ, που πραγματοποιήθηκε μπροστά από τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ τον περασμένο Ιούνιο, καθώς την παρακολούθησαν κατά μέσο όρο 13,1 εκατομμύρια άνθρωποι στο BBC One.

