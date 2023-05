Η στέψη του βασιλιά Καρόλου έγινε, τώρα αρχίζει το πάρτι -Τι θα γίνει σήμερα, η μεγαλειώδης συναυλία στο κάστρο - iefimerida.gr

Η τελετή στέψης του βασιλιά Καρόλου και της βασίλισσας Καμίλας έγινε με κάθε μεγαλοπρέπεια και τώρα… αρχίζει το πάρτι. Κυριολεκτικά!

Χιλιάδες πάρτι στους δρόμους και γεύματα πρόκειται να πραγματοποιηθούν σήμερα πριν από τη μεγάλη συναυλία γεμάτη διάσημα ονόματα, για τη δεύτερη ημέρα των εκδηλώσεων για τη στέψη.



«Το γεύμα της στέψης»

Μάλιστα, σύμφωνα με το παλάτι του Μπάκιγχαμ, το «Μεγάλο Γεύμα Στέψης» όπως ονομάζεται η σημερινή εκδήλωση, είναι ένα γεύμα όπου «οι γείτονες και οι κοινότητες καλούνται να μοιραστούν φαγητό και διασκέδαση μαζί», με το παλάτι να δίνει στη δημοσιότητα και μια συνταγή για την πίτα κις, αγαπημένη του βασιλιά Καρόλου.



Τα μέλη της βασιλικής οικογένειας θα παρευρεθούν μάλιστα σε κοινοτικές εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας, θέλοντας να εκφράσουν τις ευχαριστίες τους στο κοινό αλλά και να δείξουν πόσο κοντά είναι η βασιλική οικογένεια στους απλούς πολίτες.



Στους δρόμους και η βασιλική οικογένεια

Συγκεκριμένα, ο δούκας και η δούκισσα του Εδιμβούργου, ο αδερφός δηλαδή του βασιλιά Καρόλου, Έντουαρντ και η σύζυγός του Σόφι, θα παρευρεθούν σε ένα μεγάλο γεύμα στο Κράνλεϊ του Σάρεϊ, ενώ η πριγκίπισσα Άννα και ο σύζυγός της, αντιναύαρχος Τιμ Λόρενς θα συμμετάσχουν σε ένα κοινοτικό πάρτι στους δρόμους του Σουίντον.



Οι κόρες του δούκα του Γιορκ, πρίγκιπα Άντριου, που έχασε τους τιμητικούς και βασιλικούς του τίτλους εξαιτίας του σκανδάλου Επστάιν, η πριγκίπισσα Βεατρίκη και η πριγκίπισσα Ευγενία θα παραστούν επίσης σε ένα μεγάλο γεύμα στο Γουίνδσορ. Ωστόσο, ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα δε θα κάνουν κάποια δημόσια εμφάνιση σήμερα το πρωί, με το παλάτι να δηλώνει πως θα ξεκουραστούν.



H ώρα του πάρτι - Η μεγαλειώδης συναυλία της στέψης του βασιλιά Καρόλου

Αργότερα, στις 8:00 μ.μ (22:00 ώρα Ελλάδος) θα πραγματοποιηθεί η μεγάλη συναυλία στο κάστρο Γουίνδσορ σε μια ειδικά διαμορφωμένη σκηνή, τη μεγαλύτερη που έχει στηθεί ποτέ στο κάστρο Γουίνδσορ.

Σε αυτήν θα συμμετάσχουν μεγάλα ονόματα της καλλιτεχνικής σκηνής, όπως οι Κέιτι Πέρι, Λιονέλ Ρίτσι, Nick Cave, Take That, Olly Murs και Paloma Faith, καθώς και ο Αντρέα Μποτσέλι, ο διάσημος Ιταλός τενόρος, ο οποίος θα ερμηνεύσει το You’ll Never Walk Alone. Παράλληλα, μια ορχήστρα παγκόσμιας κλάσης θα παίξει μια σειρά από αγαπημένα μουσικά κομμάτια.



Θα υπάρξει επίσης κοινή παράσταση από το Βασιλικό Μπαλέτο, τη Βασιλική Όπερα, τη Royal Shakespeare Company, το Royal College of Music και το Royal College of Art.