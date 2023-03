Η μικρότερη Γκέιτς δεν έχει ακόμη όνομα -Ένα μωρό που θα μεγαλώσει στη χλιδή - iefimerida.gr

Η μεγαλύτερη κόρη του δισεκατομμυριούχου Μπιλ Γκέιτς έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί, αλλά παρά το γεγονός ότι γεννήθηκε σε μία από τις πλουσιότερες οικογένειες του κόσμου, το μωρό της Τζένιφερ Γκέιτς, μπορεί να μην έχει την πλούσια ανατροφή που θα περιμένατε.



Η 26χρονη Τζένιφερ ανακοίνωσε τον ερχομό του πρώτου της παιδιού – ένα κοριτσάκι το όνομα του οποίου δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό – με τον σύζυγό της, τον Ολυμπιονίκη ιππέα Ναγιέλ Νασάρ, το Σαββατοκύριακο.



Και το ερώτημα που πλανάται τώρα είναι το εξής: Θα μεγαλώσει η Τζένιφερ Γκέιτς το παιδί της όσο πιο ταπεινά γίνεται, όπως έκαναν οι γονείς της με την ίδια και τα αδέρφια της, ή θα το κακομάθει;



Μεγαλώνοντας μια Γκέιτς



Οι δισεκατομμυριούχοι Μπιλ και Μελίντα Γκέιτς έβαλαν τα δυνατά τους να δώσουν στην Τζένιφερ μια σεμνή παιδική ηλικία, παρά το γεγονός πως ζούσαν σε μια έπαυλη αξίας 131 εκατομμυρίων δολαρίων.



Η Τζένιφερ γεννήθηκε στο Μπελεβούε της Ουάσινγκτον στις 26 Απριλίου 1996 – έναν χρόνο μετά τη διάσημη συνίδρυση της Microsoft από τον Μπιλ Γκέιτς- και είναι το μεγαλύτερο από τα τρία παιδιά του ζευγαριού. Είναι τρία χρόνια μεγαλύτερη από τον αδερφό της Ρόρι και έξι χρόνια μεγαλύτερη από την αδερφή της Φοίβη.



Παρά το γεγονός ότι είναι ένα από τα πλουσιότερα ζευγάρια στον κόσμο, οι δισεκατομμυριούχοι γονείς της, έκαναν ό,τι μπορούσαν για να δώσουν στα παιδιά τους μια φυσιολογική παιδική ηλικία και μάλιστα ήταν αρκετά αυστηροί – τα έβαζαν να κάνουν καθημερινές δουλειές, περιόριζαν το χρόνο που περνούσαν μπροστά στην τηλεόραση και δεν τα άφηναν να πάρουν τηλέφωνα μέχρι την ηλικία των 14 ετών.



Η Μελίντα μίλησε για το γεγονός πως έβαζε τα παιδιά της να βοηθούν στις δουλειές του σπιτιού στο βιβλίο της «The Moment of Lift: How Empowering Women Changes the World», εξηγώντας ότι ήταν σημαντικό για εκείνη, καθώς το καθάρισμα και το μαγείρεμα παραδοσιακά πέφτει περισσότερο στις γυναίκες παρά στους άνδρες.



Θυμήθηκε επίσης τη στιγμή που αποφάσισε πως ήρθε η ώρα να μοιράσει ισότιμα τις δουλειές του σπιτιού στο Business Insider το 2019, εξηγώντας: «Ένα βράδυ συνειδητοποίησα ότι ήμουν στην κουζίνα 10-15 λεπτά μετά από όλους τους άλλους και έκανα πράγματα της τελευταίας στιγμής.



Μερικές φορές, η απογοήτευση και ο θυμός μου βγαίνουν προς τα έξω. Έτσι, ένα βράδυ, σηκωθήκαμε μετά το δείπνο και όλοι ετοιμάζονταν να πάνε στα δωμάτιά τους. Τότε τους λέω: Κανείς δεν φεύγει από την κουζίνα μέχρι να φύγω εγώ από την κουζίνα’. Υπάρχουν ακόμα πράγματα που κάνουμε στο σπίτι μας και ήθελα να βεβαιωθώ ότι τα κάναμε ως γονείς και πως τα παιδιά μας συμμετείχαν, ώστε να ξέρουν τι σημαίνει να μεγαλώνεις και να έχεις ευθύνες». Πρόσθεσε επίσης, πως το πλύσιμο των πιάτων όλοι μαζί μετά το δείπνο έγινε οικογενειακή υπόθεση των Γκέιτς μετά από αυτό.



Από την πλευρά του, ο Μπιλ Γκέιτς – ο δημιουργός ενός από τους μεγαλύτερους τεχνολογικούς γίγαντες στον πλανήτη – αποκάλυψε πως ήταν αυστηρός όσον αφορά τον χρόνο μπροστά στην οθόνη όταν τα παιδιά του μεγάλωναν, εξηγώντας ότι άρχισε να περιορίζει τη χρήση ηλεκτρονικών συσκευών στα παιδιά του, όταν παρατήρησε πως μία από τις κόρες του είχε πάθει εμμονή με ένα βιντεοπαιχνίδι.



Είπε επίσης πως δεν άφησε τα παιδιά του να αποκτήσουν κινητά τηλέφωνα μέχρι να γίνουν 14 ετών και δεν επέτρεψε ποτέ τη χρήση τηλεφώνου στο τραπέζι του δείπνου.



Το 2014 έγινε γνωστό πως ο Μπιλ Γκέιτς θα αφήσει το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του – που εκτιμάται σε περίπου 107 δισεκατομμύρια δολάρια – στο ίδρυμα της οικογένειάς του και όχι στα παιδιά του. «Τα παιδιά μας θα λάβουν μια σπουδαία εκπαίδευση και κάποια χρήματα, ώστε να μην είναι ποτέ φτωχά, αλλά θα βγουν έξω και θα κάνουν τη δική τους καριέρα» εξήγησε στην εκπομπή This Morning το 2017. «Δεν είναι χάρη για τα παιδιά να έχουν τεράστια ποσά πλούτου. Στρεβλώνει οτιδήποτε μπορεί να κάνουν, δημιουργώντας τη δική τους πορεία. Αυτά τα χρήματα είναι αφιερωμένα για να βοηθήσουν τους φτωχότερους. Το γνωρίζουν αυτό, είναι περήφανα γι’ αυτό, ταξιδεύουν μαζί μας για τα δουν τη δουλειά που κάνουμε».

Κι ενώ μπορεί να λένε ότι προσπαθούν να μεγαλώσουν τα παιδιά τους όσο το δυνατόν πιο σεμνά και ταπεινά γίνεται, η κατάσταση διαβίωσής τους κάθε άλλο παρά ταπεινή ήταν.



H έπαυλη 131 εκατομμυρίων δολαρίων όπου μεγάλωσε

Η οικογένεια Γκέιτς μεγάλωσε σε μια έπαυλη 131 εκατομμυρίων δολαρίων – με το παρατσούκλι «Xanadu 2.0», μια αναφορά στο φανταστικό κτήμα της ταινίας «Πολίτης Κέιν» - στη Μεντίνα της Ουάσινγκτον, την οποία ο Μπιλ Γκέιτς αγόρασε το 1988 και πέρασε 7 χρόνια για να τη μετατρέψει στο σπίτι των ονείρων του.

Η έπαυλη Xanadu 2.0



H τεράστια έπαυλη των 6.000 τετραγωνικών μέτρων διαθέτει 7 μπάνια, 24 λουτρά και έξι κουζίνες, καθώς και το δικό της τεχνητό ρέμα (με ψάρια), μια τεχνητή παραλία με άμμο εισαγόμενη από την Καραϊβική, μια πισίνα με υποβρύχιο μουσικό σύστημα, μια αίθουσα υποδοχής 200 επισκεπτών, έναν κινηματογράφο 20 θέσεων, ένα γυμναστήριο και μια αίθουσα με τραμπολίνο.



Η ελίτ εκπαίδευση της Τζένιφερ Γκέιτς

Η Τζένιφερ Γκέιτς φοίτησε στο ελίτ λύκειο Lakeside στο Σιάτλ – το ίδιο σχολείο από το οποίο αποφοίτησε και ο πατέρας της (Το ετήσιο κόστος για το σχολικό έτος 2022 – 2023 ανέρχεται στα 40.080 δολάρια).



Όταν τελείωσε το λύκειο, η Τζένιφερ φοίτησε στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ – όπου παθιάστηκε με το να βοηθάει παιδιά. Απέκτησε επίσης ενδιαφέρον για την θαλάσσια βιολογία, αφού πέρασε τρεις μήνες σπουδάζοντας το αντικείμενο στο εξωτερικό.



Πήρε τελικά πτυχίο στην ανθρώπινη βιολογία, και αφού πέρασε έναν χρόνο για να επικεντρωθεί στην ανταγωνιστική ιππασία, γράφτηκε στην Ιατρική Σχολή Icahn School of Medicine at Mount Sinai στη Νέα Υόρκη, όπου σπουδάζει σήμερα για να γίνει γιατρός.



Η Τζένιφερ Γκέιτς ως φοιτήτρια ιατρικής

Ένα πανάκριβο χόμπι



Η Τζένιφερ Γκέιτς ερωτεύτηκε την ιππασία σε νεαρή ηλικία και είναι ένα πάθος που μοιράζεται με τον σύζυγό της Νάγιελ, ο οποίος είναι ολυμπιονίκης ιππέας. Ήταν μόλις 6 ετών όταν άρχισε μαθήματα ιππασίας με την καλύτερή της φίλη, σύμφωνα με το Evergate Stables.



Με την υποστήριξη των γονιών της, άρχισε να εκπαιδεύεται ως αναβάτης ιππέας και βοήθησε την ομάδα της να κατακτήσει το ασημένιο μετάλλιο στο πρωτάθλημα νέων ιππέων της Βόρειας Αμερικής το 2016 και να κερδίσει το πρωτάθλημα U25 Series της USEF το 2017.



Ο πολυτελέστατος γάμος της αξίας 2 εκατομμυρίων δολαρίων



Η Τζένιφερ και ο σύζυγός της Νάγιελ γνωρίστηκαν ενώ αγωνίζονταν διεθνώς στην ιππασία. Η φιλία τους εξελίχθηκε τελικά σε ειδύλλιο.



Το ζευγάρι, απόφοιτοι και οι δύο από το Στάνφορντ, άρχισε να βγαίνει επίσημα τον Ιανουάριο του 2017. Ο Αιγυπτιοαμερικανός ιππέας γεννήθηκε στο Σικάγο και μεγάλωσε στο Κουβέιτ. Οι εκατομμυριούχοι γονείς του Φουάντ Νασάρ και Ιμάν Χάρμπι είναι ιδιοκτήτες της αρχιτεκτονικής εταιρείας Diwan Interiors International .

Ο Νάγιελ είχε «πλούσια ανατροφή» και οι γονείς του του αγόρασαn το πρώτο του άλογο σε ηλικία 10 ετών, σύμφωνα με το Al Arabiya. Επέστρεψε στις ΗΠΑ στα 18 του για να φοιτήσει στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, από όπου πήρε πτυχίο στα οικονομικά το 2013.



Τον Δεκέμβριο του 2017, μετά από σχεδόν ένα χρόνο σχέσης, πήρε μαζί του την Τζένιφερ στο Κουβέιτ, ένα ιδιαίτερο ταξίδι που κατέγραψε στο Instagram.



Η πρόταση γάμου ήρθε τον Ιανουάριο του 2020, τρία χρόνια από την αρχή της σχέσης τους, κατά τη διάρκεια ενός ρομαντικού ταξιδιού για σκι. Ο γάμος του ζευγαριού – μια ιδιωτική θρησκευτική μουσουλμανική τελετή, έγινε τον Οκτώβριο του 2021, στο κτήμα της οικογένειας, έκτασης 142 στρεμμάτων.



Την επόμενη μέρα, ακολούθησε μια μεγάλη γιορτή στο κτήμα της Τζένιφερ, αξίας 15,8 εκατομμυρίων δολαρίων στο Νορθ Σάλμε της Νέας Υόρκης, μια φάρμα αλόγων έκτασης 124 στρεμμάτων, η οποία ήταν δώρο των γονιών της για την αποφοίτησή της από το πανεπιστήμιο.



Είναι κορίτσι: Η γέννηση του πρώτου της παιδιού



Τον Νοέμβριο του 2022, η Τζένιφερ Γκέιτς και ο σύζυγός της, ανακοίνωσαν πως περιμένουν το πρώτο τους παιδί. Πόσταρε μάλιστα, φωτογραφίες με την φουσκωμένη κοιλιά της για την Ημέρα των Ευχαριστιών.



Η μικρή κορούλα τους ήρθε τελικά στον κόσμο το Σαββατοκύριακο, με την Τζένιφερ Γκέιτς να κάνει μια ανάρτηση στο Instagram, δείχνοντας τις πατούσες του μωρού. «Στέλνω αγάπη από την υγιή μικρή μας οικογένεια» έγραψε στη λεζάντα.



Το τεράστιο χαρτοφυλάκιο ακινήτων

Όπως και η μητέρα της, έτσι και η νεογέννητη κόρη της Τζένιφερ Γκέιτς θα μεγαλώσει μέσα στην πολυτέλεια – δεδομένου πως η κληρονόμος κατέχει μια φάρμα αλόγων αξίας 16 εκατομμυρίων δολαρίων και ένα ρετιρέ 51 εκατομμυρίων δολαρίων, τα οποία της έκαναν δώρο οι γονείς της.