Εξωφρενικό! Πόσα χρήματα μπορεί να κερδίσει η Κιμ Καρντάσιαν από μια ανάρτηση στο Instagram

H Κιμ Καρντάσιαν μπορεί να κερδίσει έως και ένα εκατομμύριο δολάρια για μία ανάρτηση Instagram.

Η αστέρας των τηλεοπτικών reality και ιδιοκτήτρια της εταιρείας προϊόντων ομορφιάς KKW Beauty υποστήριξε σε νομικά έγγραφα που συνδέονται με αγωγή εναντίον της εταιρίας «γρήγορης μόδας» Missguided USA ότι λαμβάνει 300.000 - 500.000 δολάρια για κάθε ανάρτηση στα social media, σύμφωνα TMZ.

Ωστόσο, πηγές δήλωσαν ότι οι δικηγόροι της αναμένεται να τροποποιήσουν τους όρους για να ανέλθει η αμοιβή για την παρουσία της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο ένα εκατομμύριο δολάρια ανά ανάρτηση.

Στα ίδια έγγραφα, η Κιμ Καρντάσιαν, Αμερικανίδα τηλεοπτική προσωπικότητα, επιχειρηματίας και μοντέλο, που έγινε ευρέως γνωστή από το ριάλιτι του E!, «Keeping Up With The Kardashians» ανέφερε επίσης ότι συχνά απορρίπτει προσφορές επειδή δεν επιθυμεί να συνδεθεί με συγκεκριμένες μάρκες.