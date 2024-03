Η ιστορία του «I Will Always Love You» 50 χρόνια μετά -Aπό την Ντόλι Πάρτον, στη Γουίτνεϊ Χιούστον και στον Έλβις - iefimerida.gr

To «I Will Always Love You» αποτελεί ένα από τα πιο ερωτικά και πιο δημοφιλή τραγούδια που έχουν παίξει και τραγουδηθεί ποτέ.

Γνωρίζατε ότι το τραγούδι που έγινε ευρέως γνωστό μέσα από τη φωνή της Γουίτνεϊ Χιούστον και την ταινία «Ο Σωματοφύλακας» με πρωταγωνίστρια την ίδια και τον Κέβιν Κόστνερ, γράφτηκε από την Ντόλι Πάρτον; Ή ό,τι ήταν να το τραγουδήσει ο Έλβις Πρίσλεϊ και η Πάρτον δεν δέχτηκε;

Η ιστορία που κρύβεται πίσω από το ρομαντικό τραγούδι, είναι συναρπαστική. Για ποιον γράφτηκε; Πώς κατέληξε να το τραγουδήσει η Γουίτνεϊ Χιούστον (Whitney Houston); Παρακάτω θα βρείτε όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το κλασικό πλέον τραγούδι.

Ποιος έγραψε το «I Will Always Love You»

Η θρυλική τραγουδίστρια της country μουσικής Dolly Parton (Ντόλι Πάρτον), έγραψε το τραγούδι το 1973, για τον άλλοτε σύντροφο και μέντορά της Porter Wagoner, από τον οποίο χώριζε επαγγελματικά μετά από επτά χρόνια.

Το συμπεριέλαβε στο άλμπουμ της Jolene του 1974. Και όχι μόνο αυτό, αλλά έγραψε το τραγούδι την ίδια μέρα με το «Jolene»!

Τι ενέπνευσε το τραγούδι;

Το «I Will Always Love You» δεν είναι ένα συμβατικό ερωτικό τραγούδι. Το 1967, η Ντόλι Πάρτον προσκλήθηκε από τον αστέρα της κάντρι Porter Wagoner για να συμπαρουσιάσει την τηλεοπτική του εκπομπή, όπου έγιναν διάσημοι για τα ντουέτα τους.

Ωστόσο, το τεράστιο ταλέντο της σύντομα επισκίασε εκείνο του μέντορά της και προχώρησε σε μεγαλύτερα πράγματα. Έγραψε το τραγούδι γι' αυτόν για να δείξει την εκτίμησή της για τον χρόνο που πέρασαν μαζί.

Ο Wagoner πίστευε ότι η αποχώρηση της ήταν λάθος και ότι ήταν άπιστη. Του έπαιξε το τραγούδι το πρωί αφότου το έγραψε, ως τον τρόπο της να τον αφήσει να καταλάβει ότι είχε πάρει την απόφασή της και να δείξει ακριβώς πώς ένιωθε γι' αυτόν.

Η Ντόλι Πάρτον είπε αργότερα ότι ο Wagoner δάκρυσε όταν τελείωσε και το αποκάλεσε «το πιο όμορφο τραγούδι που άκουσα ποτέ».

«Έγραψα αυτό το τραγούδι για να πω "Να πώς αισθάνομαι. Θα σε αγαπώ πάντα, αλλά πρέπει να φύγω"».

Ο Έλβις Πρίσλεϊ ήθελε να το διασκευάσει, αλλά η Ντόλι Πάρτον τον απέρριψε

Η Ντόλι Πάρτον ενδιαφέρθηκε για τη διασκευή του Elvis, αλλά οι άνθρωποί του επέμεναν να του δοθεί μερίδιο από τα εκδοτικά δικαιώματα αν το ηχογραφούσε, κάτι που ήταν συνηθισμένη απαίτηση εκείνη την εποχή.

Ωστόσο, η Ντόλι παρέμεινε σταθερή. Αυτή αποδείχθηκε η σωστή απόφαση, αν αναλογιστεί κανείς πόσο δημοφιλές θα γινόταν στο μέλλον.

Η ίδια δήλωσε στο Mojo το 2004: «Τα τραγούδια μου ήταν αυτό που άφηνα στην οικογένειά μου και δεν θα τα εγκατέλειπα. Οι άνθρωποι έλεγαν ότι ήμουν ηλίθια. Έκλαιγα όλη τη νύχτα. Θα σκότωνα για να τον ακούσω να το τραγουδάει. Αλλά, τελικά, όταν η Whitney το ηχογράφησε, χάρηκα που άντεξα».

Η διασκευή της Γουίτνεϊ Χιούστον ήταν ιδέα του Κέβιν Κόστνερ

Το 1992 η Γουίτνεϊ Χιούστον ηχογράφησε μια νέα διασκευή του τραγουδιού, για το soundtrack της ταινίας «The Bodyguard» («Ο Σωματοφύλακας»), το κινηματογραφικό της ντεμπούτο.

Αρχικά επρόκειτο να ηχογραφήσει μια διασκευή του «What Becomes of the Brokenhearted» του Jimmy Ruffin ως lead single, αλλά όταν ανακαλύφθηκε ότι επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί για το «Fried Green Tomatoes» η Whitney ζήτησε ένα διαφορετικό τραγούδι.

Ο συμπρωταγωνιστής της, Κέβιν Κόστνερ (Kevin Costner) ήταν αυτός που πρότεινε το «I Will Always Love You», παίζοντας της την εκδοχή της Linda Ronstadt του 1975.

Η Ντόλι Πάρτον βοήθησε με τη διασκευή

Όταν η Ντόλι Πάρτον άκουσε ότι η Γουίτνεϊ Χιούστον χρησιμοποιούσε την ηχογράφηση της Linda Ronstadt ως πρότυπο, κάλεσε τον παραγωγό David Foster για να του δώσει την τελική στροφή.

Αυτή η στροφή έλειπε από την εκτέλεση της Ronstadt, καθώς η Πάρτον θεώρησε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντική για το τραγούδι.

Στη δισκογραφική εταιρεία δεν άρεσε η εισαγωγή a cappella

Ο Clive Davis, το αφεντικό της Arista Records, ο οποίος λειτούργησε ως μέντορας της Whitney σε όλη τη διάρκεια της καριέρας της, προβληματίστηκε με την επιλογή του τραγουδιού, ιδιαίτερα με την εισαγωγή a cappella, αλλά η Whitney και ο Kevin επέμειναν στα όπλα τους.

Ο ηθοποιός εξήγησε: «Είπα, 'Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό τραγούδι σε αυτή την ταινία. Δεν με ενδιέφερε αν θα ακουγόταν ποτέ στο ραδιόφωνο. Δεν με ένοιαζε. Είπα, 'Θα το κάνουμε επίσης a cappella στην αρχή. Θέλω να είναι a cappella γιατί δείχνει ένα μέτρο του πόσο πολύ γουστάρει αυτόν τον τύπο - ότι τραγουδάει χωρίς μουσική"».

Υπήρχαν φήμες ότι η Ντόλι και η Γουίτνεϊ τσακώθηκαν για το τραγούδι

Αφού η εκδοχή της Γουίτνεϊ έγινε επιτυχία το 1992, τα ταμπλόιντ του Τύπου άρχισαν να υποστηρίζουν ότι υπήρχε βεντέτα μεταξύ των δύο τραγουδιστριών, προφανώς λόγω του ότι η Ντόλι φέρεται να αγνόησε μια συμφωνία ότι δεν θα ερμήνευε το τραγούδι για αρκετούς μήνες, ενώ η εκδοχή της Γουίτνεϊ βρισκόταν στα charts.

Ωστόσο, και οι δύο απέρριψαν τις φήμες, μιλώντας θετικά η μία για την άλλη σε συνεντεύξεις.



Η Dolly δήλωσε συγκεκριμένα: «Ο τρόπος με τον οποίο πήρε αυτό το απλό τραγούδι μου και το έκανε τόσο δυνατό, σχεδόν έγινε δικό της τραγούδι.

Κάποιοι συνθέτες λένε: 'Ωχ, μισώ τον τρόπο που το έκαναν αυτό στο τραγούδι μου ή αυτή η εκδοχή δεν ήταν αυτό που είχα στο μυαλό μου'. Απλά πιστεύω ότι είναι υπέροχο που οι άνθρωποι μπορούν να πάρουν ένα τραγούδι και να το κάνουν με τόσους πολλούς διαφορετικούς τρόπους».

Το «I Will Always Love You» ήταν μια τεράστια επιτυχία

Το τραγούδι ήταν νούμερο ένα στο Ηνωμένο Βασίλειο για 10 εβδομάδες και 14 εβδομάδες στις ΗΠΑ.

Υπήρξε το σινγκλ με τις περισσότερες πωλήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο για το 1992 και το 1993 στις ΗΠΑ.

Παραμένει ένα από τα 5 καλύτερα σινγκλ όλων των εποχών παγκοσμίως, με πωλήσεις πάνω από 20 εκατομμύρια αντίτυπα.

Μεταξύ των πολλών διακρίσεών του, το τραγούδι κέρδισε δύο Grammy το 1994 για το δίσκο της χρονιάς και την καλύτερη γυναικεία ποπ φωνητική ερμηνεία. Ωστόσο, δεν κέρδισε Όσκα, καθώς το βραβείο πηγαίνει μόνο σε πρωτότυπα τραγούδια.

Ποιος άλλος το έχει κάνει διασκευή;

Από τον θάνατο της Whitney Houston το 2012, υπήρξαν διάφορες στιγμές που το τραγούδι ερμηνεύτηκε από πολλούς καλλιτέχνες, όπως η Jennifer Hudson, η Christina Aguilera και η Beyoncé.

Η Dolly Parton το ηχογράφησε ξανά ως ντουέτο με τον Vince Gill το 1995

Άλλες διασκευές έχουν γίνει από τους/τις:

Sarah Washington

Kristin Chenoweth

LeAnn Rimes

Kenny Rogers

Michael Bolton