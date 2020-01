Χρυσές Σφαίρες 2020: Προβλέψεις – Ποιος θα κερδίσει και ποιος θα έπρεπε να κερδίσει

Μάχη μεταξύ φαβορί και αουτσάιντερς θα δοθεί το βράδυ της Κυριακής στην τελετή απονομής των 77ων Χρυσών Σφαιρών που θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Beverly Hilton.



Μεγάλος νικητής θα αναδειχθεί τελικά το «The Irishman» του Μάρτιν Σκορτσέζε ή μήπως νικήτρια θα είναι η ταινία «Marriage Story» με τις 6 υποψηφιότητες; Η ετήσια τελετή της Ένωσης Ξένων Ανταποκριτών Τύπου του Χόλιγουντ, που θα πραγματοποιηθεί το βράδυ της Κυριακής, είναι μια ευκαιρία για πολλούς από τους φετινούς μεγάλους υποψήφιους να βρεθούν στο επίκεντρο της προσοχής. Θα καταφέρει ο Άνταμ Ντράιβερ να κερδίσει τον Χοακίν Φοίνιξ στην κατηγορία Α’ Ανδρικού Ρόλου; Κι αν μια σπουδαία ομιλία έχει την δύναμη να φέρει σε κάποιον ένα Όσκαρ, μήπως πρέπει να προσέχουμε τον Τομ Χανκς, που θα λάβει το επίσημο βραβείο Cecil B. DeMille, για την καριέρα του, εκτός από την υποψηφιότητά του για τον Β’ Ανδρικό Ρόλο στην ταινία «A Beautiful Day in the Neighborhood».



«Ο Ιρλανδός» του Μάρτιν Σκορσέζε/Φωτογραφία: Facebook/ Netflix

Το USA Today επιχειρεί να προβλέψει ποιος θα κερδίσει (και ποιος θα έπρεπε να κερδίσει) στις κορυφαίες κατηγορίες βραβείων

Καλύτερη δραματική ταινία



«Ο Ιρλανδός»

«Marriage Story»

«1917»

«Joker»

«The Two Popes»



Ποιος θα κερδίσει: «Ο Ιρλανδός»

Ποιος θα έπρεπε να κερδίσει: «Marriage Story»

Ο «Ιρλανδός» του Μάρτιν Σκορτσέζε έχει ήδη πολλές υποψηφιότητες, μεταξύ των οποίων σκηνοθεσίας, σεναρίου, Β’ Ανδρικού Ρόλου, οπότε θα μπορούσε να θεωρηθεί και φαβορί για τα Όσκαρ. Ωστόσο, και το «Marriage Story», μιας ταινίας που αναφέρεται στο διαζύγιο ενός ζευγαριού, γεμάτη με αντικρουόμενα συναισθήματα και συγκίνηση, έχει επίσης αρκετές υποψηφιότητες και θα μπορούσε να αναμετρηθεί στα ίσα με τον Ιρλανδό.



Κωμωδία ή μιούζικαλ



«Dolemite Is My Name»

«Jojo Rabbit»

«Knives Out»

« Once Upon a Time in Hollywood»

«Rocketman»



Ποιος θα κερδίσει: «Once Upon A time»

Ποιος θα έπρεπε να κερδίσει: «Jojo Rabbit»

Οι Χρυσές Σφαίρες αγαπούν τα μεγάλα ονόματα και το «Once Upon A Time» του Κουέντιν Ταραντίνο που αναφέρεται στο Χόλιγουντ του 1969 κρύβει πολλούς άσσους στο μανίκι του, με τους Λεονάρντο ΝτιΚάπριο, Μπραντ Πιτ και Μαργκό Ρόμπι. Θα χρειαστεί ένα θαύμα για να καταφέρει να κερδίσει το «Jojo Rabbit», η σάτιρα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, που αποτελεί μια ωδή στην αγάπη που ξεπερνά το μίσος.



Καλύτερη ηθοποιός σε δραματική ταινία



Σίνθια Ερίβο «Harriet»

Σκάρλετ Γιόχανσον «Marriage Story»

Σίρσα Ρόναν «Μικρές Κυρίες»

Σαρλίζ Θερόν «Bombshell»

Ρενέ Ζελβέγκερ «Judy»



Καθηλωτική η Ρενέ Ζελβέγκερ στον ρόλο της Τζούντι Γκάρλαντ/Φωτογραφία: Instagram/ judythefilm

Ποια θα κερδίσει / Ποια πρέπει να κερδίσει: Ρενέ Ζελβέγκερ

Η Ρενέ Ζελβέγκερ που μεταμορφώνεται τελείως για να υποδυθεί τον θρύλο του Χόλιγουντ, την Τζούντι Γκάρλαντ, στους τελευταίους μήνες της ζωής της, είναι το φαβορί γι’ αυτό το βραβείο και να βάλει πλώρη για τα Όσκαρ.



Καλύτερος ηθοποιός σε δραματική ταινία



Κρίστιαν Μπέιλ «Ford V Ferrari»

Αντόνιο Μπαντέρας «Πόνος και Δόξα»

Άνταμ Ντράιβερ «Marriage Story»

Χοακίν Φοίνιξ «Joker»

Τζόναθαν Πριις «The Two Popes»

Ο Χοακίν Φοίνιξ είναι το μεγάλο φαβόρι για τον ρόλο του στην ταινία «Joker»/Φωτογραφία: Facebook/Joker movie



Ποιος θα κερδίσει: Χοακίν Φοίνιξ

Ποιος θα έπρεπε να κερδίσει: Άνταμ Ντράιβερ

Η τελευταία εμφάνιση του Χιθ Λέτζερ στο «The Dark Knight» στον ρόλο του κακού Joker, πήρε το βραβείο στις Χρυσές Σφαίρες πριν από 11 χρόνια και είναι πολύ πιθανό να συμβεί και πάλι το ίδιο, με την εκπληκτική ερμηνεία του Χοακίν Φοίνιξ. Ο τελευταίος θα αναμετρηθεί σίγουρα πολλές φορές μέχρι τα Όσκαρ με τον Ντράιβερ, του οποίου η ερμηνεία στον ρόλο του πατέρα που βιώνει ένα δύσκολο διαζύγιο και που βασίζεται στην συναισθηματική του δύναμη, είναι καθηλωτική.



Καλύτερη ηθοποιός σε κωμωδία ή μιούζικαλ



Awkwafina, «The Farewell»

Άνα ντε Άρμας, «Knives Out»

Μπέανι Φελντστέιν «Booksmart»

Έμμα Τόμσον «Late Night»

Κέιτ Μπλάνσετ « Where’d You Go, Bernadette»



Ποια θα κερδίσει: Awkwafina

Ποια θα έπρεπε να κερδίσει: Μπέανι Φελντστέιν

Σε μια κατηγορία όπου οι νέοι ηθοποιοί επισκιάζουν τα μεγάλα ονόματα, να περιμένει κανείς πως θα κερδίσει η Awkwafina, η οποία έχει έναν ξεχωριστό δρματικό ρόλο και υποδύεται μια Κινεζο – Αμερικανίδα που ταξιδεύει στην Ασία για να δει την ετοιμοθάνατη γιαγιά της. Πρόκειται όμως για την κατηγορία της κωμωδίας και καμία δεν είναι πιο αστεία από την Φελντστέιν, στον ρόλο μιας φιλόδοξης, ευφυούς έφηβης στο «Booksmart».



Καλύτερος ηθοποιός σε κωμωδία ή μιούζικαλ



Ντάνιελ Κρεγκ «Knives Out»

Ρόμαν Γκρίφιν Ντέιβις «Jojo Rabbit»

Λεονάρντο ντι Κάπριο «Once Upon A Time in Hollywood»

Τάρον Έγκερτον «Rocketman»

Έντι Μέρφι « Dolemite Is My Name»



Ποιος θα κερδίσει: Λεονάρντο Ντι Κάπριο

Ποιος θα έπρεπε να κερδίσει: Έντι Μέρφι

Πρόκειται για μια μάχη μεταξύ του Ντι Κάπριο ως ένας ξεχασμένος ηθοποιός της δεκαετίας του 1960 που επιδιώκει να βρεθεί και πάλι στα φώτα της δημοσιότητας και του Έντι Μέρφι , διασκεδαστή την δεκαετία του 1970, που επιθυμεί το ίδιο πράγμα. Με τρεις νίκες στην καριέρα του (και 11 υποψηφιότητες) ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο είναι ένα από τα αγαπημένα παιδιά των Χρυσών Σφαιρών, αν και η επιστροφή του Έντι Μέρφι, θα άξιζε ένα βραβείο.



Β΄ Γυναικείο Ρόλο

Κάθι Μπέιτς « Richard Jewell»

Ανέτ Μπένινγκ «The Report»

Λόρα Ντερν «Marriage Story»

Τζένιφερ Λόπεζ «Hustlers»

Μαργκό Ρόμπι «Bombshell»



Ποια θα κερδίσει/ Ποια θα έπρεπε να κερδίσει: Τζένιφερ Λόπεζ

Η Τζένιφερ Λόπεζ με τον ρόλο της ως στρίπερ και εγκληματίας, δίνει μια εξαιρετική ερμηνεία που κάνει την νίκη της στις Χρυσές Σφαίρες να δείχνει σίγουρη.



Τόσο ο Μπραντ Πιτ όσο και ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο αναμένεται να κερδίσουν βραβείο στις Χρυσές Σφαίρες

Β’ Ανδρικός ρόλος



Τομ Χανκς « A Beautiful Day in the Neighborhood»

Άντονι Χόπκινς « The Irishman»

Τζόε Πέσι « The Irishman»

Μπραντ Πιτ « Once Upon a Time in Hollywood»



Ποιος Θα κερδίσει / Ποιος θα έπρεπε να κερδίσει: Μπραντ Πιτ

Υπάρχει πάντα κάποιος ηθοποιός που θα ξεχωρίζει κάθε χρονιά – όπως ο Μαχερσάλα Αλί από το «Green Book» πέρυσι ή ο Γκάρι Όλντμαν του «Darkest Hour» το 2018 και ακόμη και εναντίον του σκληρού διδύμου της ταινίας «Ο Ιρλανδός», ο Μπραντ Πιτ είναι έτοιμος να παραλάβει αυτός φέτος το βραβείο. Είναι αγαπημένος, δεν έχει κερδίσει ποτέ και τυγχάνει να υποδύεται έναν κασκαντέρ που απλώς τυγχάνει να εμπλακεί σε έναν από τους πιο σκληρούς φόνους του 20ου αιώνα.