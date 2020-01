Χρυσές Σφαίρες 2020: Την Κυριακή η απονομή -Υποψηφιότητες και εκπλήξεις [λίστα]

Οι Σαρλίζ Θερόν, Οκτάβια Σπένσερ και Ντάνιελ Κρεγκ θα είναι μεταξύ αυτών που θα παρουσιάσουν κάποια από τα βραβεία των Χρυσών Σφαιρών 2020.

Οι χρυσές σφαίρες 2020 θα απονεμηθούν την Κυριακή.

Ο Ρίκι Τζερβές οικοδεσπότης στις Χρυσές Σφαίρες

Η ένωση ξένων εφημερίδων του Χόλιγουντ ανακοίνωσε επίσης ότι μεταξύ των παρουσιαστών θα είναι η Σόφια Βεργκάρα, η Κέρι Ουάσινγκτον, η Τίφανι Χάντις, ο Γκλεν Κλεντ και ο Γουίλ Φέρελ.

Η Κέιτ ΜακΚίνον και ο Τεντ Ντάνσον θα παρουσιάσουν επίσης κάποιες από τις κατηγορίες των βραβείων.

Βραβεία στις Χρυσές Σφαίρες σε Τομ Χανκς και Έλεν ΝτεΤζένερις

Ο Ρίκι Τζερβές θα είναι ο οικοδεσπότης των 77ων Χρυσών Σφαιρών, που θα μεταδοθούν από το NBC. Θα είναι η πέμπτη φορά που η Τζερβές θα είναι ο οικοδεσπότης της τελετής, καθώς παρουσίασε τα βραβεία από το 2010 έως το 2012 και το 2016.

Ο ελληνας πλέον Τομ Χανκς θα λάβει το βραβείο Cecil B. DeMille και η Έλεν ΝτιΤζένερις θα τιμηθεί με το βραβείο Carol Burnett.

Οι υποψηφιότητες των βραβείων Χρυσές Σφαίρες

Οι ταινίες «Ιστορία Γάμου» και «Ο Ιρλανδός» κέρδισαν τις περισσότερες υποψηφιότητες για τις Χρυσές Σφαίρες 2020.



Καλύτερη δραματική ταινία

«1917» (DreamWorks Pictures / Reliance Entertainment / New Republic Pictures Neal Street Productions / Mogambo; Universal Pictures)

«The Irishman» (Netflix / Tribeca Productions / Sikelia Productions / Winkler Films; Netflix)

«Joker» (Warner Bros. Pictures / Village Roadshow Pictures / Joint Effort;Warner Bros. Pictures)

«Marriage Story» (Netflix / HeyDay Films; Netflix)

«Τhe two Popes» (Netflix / Rideback; Netflix)

Α’ γυναικείος ρόλος σε δραματική ταινία

Σίνθια Εριβο- Harriet

Σκάρλετ Γιόχανσον- Marriage Story

Σίρσα Ρόναν- Little Women

Σαρλίζ Θερόν- Bombshell

Ρενέ Ζελβέγκερ- Judy

Α’ ανδρικός ρόλος σε δραματική ταινία

Κρίστιαν Μπέιλι- Ford V Ferrari

Αντόνιο Μπαντέρας- Pain and Glory

Ανταμ Ντράιβερ- Marriage Story

Χοακίν Φίνιξ- Joker

Τζόναθαν Πριις- The Two Popes

Καλύτερη ταινία- Μιούζικαλ ή κωμωδία

«Dolemite is my name» (Netflix /Davis Entertainment Company)

«Jojo Rabbit» (Defender Films / Piki Films / Fox Searchlight Pictures / TSG Entertainment; Fox Searchlight Pictures)

«Knives out» (MRC, T-Street; Lionsgate)

«Once upon a time… in Hollywood» (Columbia Pictures; Sony Pictures Releasing)

«Rocketman» (Paramount Pictures; Paramount Pictures)



Α’ γυναικείος ρόλος σε μιούζικαλ ή κωμωδία

Ανα ντε Αρμας- Knives out

Awkwafina- The Farewell

Κέιν Μπλάνσετ- Where’d you go, Bernadette

Μπίνι Φελντστάιν- Booksmart

Εμα Τόμπσον- Late Night

Α’ ανδρικού ρόλου σε μιούζικαλ ή κωμωδία

Ντάνιελ Κρεγκ- Knives out

Ρόμαν Γκρίφιν Ντέιβις- Jojo Rabbit

Λεονάρντο ΝτιΚάπριο- Once upon a time… in Hollywood

Τέιρον Εγκερτον- Rocketman

Εντι Μέρφι- Dolemite is my name

Καλύτερη ταινία κινουμένων σχεδίων

«Frozen 2» (Walt Disney Animation Studios; Walt Disney Studios Motion Pictures)

«How to train your dragon: The hidden world» (DreamWorks Animation; Universal Pictures)

«The Lion King» (Walt Disney Pictures; Walt Disney Studios Motion Pictures)

«Missing Link» (LAIKA / Annapurna Pictures; United Artists Releasing)

«Toy Story 4» (Pixar Animation Studios; Walt Disney Studios Motion Pictures)

Καλύτερη ξενόγλωσση ταινία

«The Farewell» (ΗΠΑ) (Big Beach / Kindred Spirit / Ray Production / Depth of Field / Seesaw; A24 )

«Les Miserables» (Γαλλία) (SRAB Films / Rectangle Productions / Lyly Films; Amazon Studios )

«Pain and glory» (Ισπανία) (El Primer Deseo / El Deseo; Sony Pictures Classics )

«Parasite» (Ν. Κορέα) (Barunson E&A; NEON )

«Portrait of a lady on fire» (Γαλλία) (Lilies Films; NEON)

Β’ γυναικείου ρόλου

Κάθι Μπέιτς- Richard Jewell

Ανέτ Μπένινγκ- The Report

Λόρα Ντερν- Marriage Story

Τζένιφερ Λόπεζ- Hustlers

Μάργκοτ Ρόμπι- Bombshell

Β’ ανδρικού ρόλου

Τομ Χανκς- A beautiful day in the neighborhood

Αντονι Χόπκινς- The two Popes

Αλ Πατσίνο- The Irishman

Τζο Πέσι- The Irishman

Μπραντ Πιτ- Once upon a time… in Hollywood

Καλύτερη σκηνοθεσία

Μπονγκ Τζουν-χο- Parasite

Σαμ Μέντες- 1917

Τοντ Φίλιπς- Joker

Μάρτιν Σκορσέζε- The Irishman

Κουέντιν Ταραντίνο- Once upon a time… in Hollywood

Καλύτερο σενάριο

Νόουα Μπομάτκ- Marriage Story

Μπονγκ Τζουν-χο, Χαν Τζιν- γουόν- Parasite

Αντονι ΜακΚάρτεν- The two Popes

Κουέντιν Ταραντίνο- Once upon a time… in Hollywood

Στίβεν Ζάιλιαν- The Irishman

Καλύτερο πρωτότυπο μουσικό θέμα ταινίας

Αλεξάντρ Ντεσπλά- Little Women

Χίλντουρ Γκουναντοτίρ- Joker

Ράντι Νιούμαν- Marriage Story

Τόμας Νιούμαν- 1917

Ντάνιελ Πέμπερτον- Motherless Brooklyn

Καλύτερο πρωτότυπο τραγούδι ταινίας

«Beautiful ghosts”- Cats

«I’m gonna love me again- Rocketman

«Into the unknown- Frozen 2

«Spirit»- The Lion King

«Stand up»- Harriet

Καλύτερη δραματική τηλεοπτική σειρά

«Big little lies» -HBO

«The crown» -NETFLIX

«Killing Eve»- BBC AMERICA

«The Morning Show» (APPLE TV+Apple )

«Succession» -HBO

Καλύτερη ηθοποιός σε δραματική τηλεοπτική σειρά

Τζένιφερ Ανιστον- The Morning Show

Ολίβια Κόλμαν- The Crown

Τζούντι Κόμερ- Killing Eve

Νικόλ Κίντμαν- Big little lies

Ρις Γουίδερσπουν- The Morning Show

Καλύτερος ηθοποιός σε δραματική τηλεοπτική σειρά

Μπράιαν Κοξ- Succession

Κιτ Χάριγκτον- Game of Thrones

Ράμι Μάλεκ- Mr Robot

Τομπάιας Μένζις- The Crown

Μπίλι Πόρτερ- Pose

Καλύτερη τηλεοπτική σειρά- Μιούζικαλ ή κωμωδία

Barry- HBO

Fleabag- PRIME VIDEO

The Kominsky method- NETFLIX

The marvelous mrs Maisel- PRIME VIDEO

The Politician- NETFLIX

Καλύτερη ηθοποιός σε τηλεοπτική σειρά μιούζικαλ ή κωμωδία

Κριστίνα Απλγκεϊτ- Dead to me

Ρέιτσελ Μπρόσναχαν- The marvelous mrs Maisel

Κίρστεν Ντανστ- On becoming a god in central Florida

Νατάσα Λιόν- Russian doll

Φίμπι Γουόλερ Μπριτζ- Fleabag

Καλύτερος ηθοποιός σε τηλεοπτική σειρά μιούζικαλ ή κωμωδία

Μάικλ Ντάγκλας- The Kominsky Method

Μπιλ Χάντερ- Barry

Μπεν Πλατ- The Politician

Πολ Ραντ- Living with yourself

Ραμί Γιουσέφ- Ramy

Καλύτερη μίνι σειρά ή τηλεταινία

Catch-22- HULU

Chernobyl- HBO

Fosse/Verdon- FX NETWORKS

The loudest voice-SHOWTIME

Unbelievable- NETFLIX

Α’ γυναικείου ρόλου σε τηλεταινία ή μίνι σειρά

Κέιτλιν Ντέβερ- Unbelievable

Τζόι Κινγκ- The act

Ελεν Μίρεν- Catherine the great

Μέριτ Γουίβερ- Unbelievable

Μισέλ Γουίλιαμς- Fosse/ Verdon

Α’ ανδρικού ρόλου σε μίνι σειρά ή τηλεταινία

Κρίστοφερ Αμποτ- Catch-22

Σάσα Μπαρόν Κόεν- The spy

Ράσελ Κρόου- The loudest voice

Τζάρεντ Χάρις- Chernobyl

Σαμ Ρόκγουελ- Fosse/ Verdon

Β’ γυναικείου ρόλου σε μίνι σειρά ή τηλεταινία

Πατρίσια Αρκέτ- The act

Ελένα Μπόναμ Κάρτερ- The crown

Τόνι Κολέτ- Unbelievable

Μέριλ Στριπ- Big little lies

Εμιλι Γουότσον- Chernobyl

Β’ ανδρικού ρόλου σε τηλεταινία ή μίνι σειρά

Αλαν Αρκιν- The Kominbsky method

Κίραν Κάλκιν- Succession

Αντριου Σκοτ- Fleabag

Στέλαν Σκάρσκαρντ- Chernobyl

Χένρι Γουίνκλερ- Barry