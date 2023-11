«Ήσασταν υπέροχη, λάτρεψα κάθε λεπτό»: Το παρασκήνιο της «σχέσης» του βασιλιά Καρόλου με την Μπάρμπρα Στρέιζαντ - iefimerida.gr

Για την «εξαιρετική» φιλία της με τον βασιλιά Κάρολο αναφέρεται η Μπάρμπρα Στρέιζαντ στην αυτοβιογραφία της, αποκαλύπτοντας εάν ήταν ζευγάρι ή όχι.



Η 81χρονη Αμερικανίδα τραγουδίστρια δεν φοβήθηκε να αναφερθεί στην Αυτού Μεγαλειότητα, στα νέα της απομνημονεύματα με τίτλο «My Name is Barbra: The Exhilarating and Startlingly Honest Autobiography of the Living Legend». Περιέγραψε μάλιστα, λεπτομερώς τη μακροχρόνια σχέση της με τον «απόλυτα γοητευτικό» βασιλιά, τον οποίο γνώρισε για πρώτη φορά το 1974 στα γυρίσματα της ταινίας «Παράξενη Κυρία», όταν ο Κάρολος εμφανίστηκε στα στούντιο της Columbia στο Χόλιγουντ με την ελπίδα να την δει.



Υπήρχαν μάλιστα, φήμες, πως ο τότε πρίγκιπας της Ουαλίας είχε μια αφίσα της τραγουδίστριας στον τοίχο του και ήταν ξετρελαμένος μαζί της. Ο θαυμασμός του για την τραγουδίστρια φέρεται επίσης να έκανε την πριγκίπισσα Νταϊάνα να δηλώσει σε έναν βοηθό της πως δε θα σοκαριζόταν εάν οι δυο τους είχαν σχέση, σύμφωνα με την The Sun.



Η Μπάρμπρα είχε δηλώσει παλαιότερα: «Αν είχα παίξει σωστά τα χαρτιά μου, θα μπορούσα να ήμουν η πρώτη Εβραία πριγκίπισσα» και φέρεται να πρόσθεσε πως εάν γνώριζε τον θαυμασμό του Καρόλου γι’ αυτήν όταν γνωρίστηκαν, θα την έκανε να νιώσει αμηχανία.

Πώς γνωρίστηκαν ο βασιλιάς Κάρολος και η Μπάρμπρα Στρέιζαντ

Στα νέα της απομνημονεύματα, η Μπάρμπρα Στρέιζαντ αναφέρεται στην γνωριμία της με τον μονάρχη – το 1974, όταν ο Κάρολος ήταν σε υπηρεσία με το Βασιλικό Ναυτικό στο Σαν Ντιέγκο. Ο Κάρολος είχε ταξιδέψει μέχρι την Καλιφόρνια για να συναντήσει την βραβευμένη με Emmy τραγουδίστρια, η οποία εκείνη την εποχή δούλευε πάνω στη συνέχεια της διάσημης ταινίας «Παράξενη Κυρία».



Σύμφωνα με τα απομνημονεύματά της, όταν ο Κάρολος ρωτήθηκε γιατί ήθελε να ταξιδέψει στο Λος Άντζελες, απάντησε πως ήθελε να γνωρίσει την Μπάρμπρα, «τη γυναίκα πίσω από τη φωνή».

Η πρώτη συνάντηση πήγε καλά και παρά το γεγονός ότι είναι και οι δύο ντροπαλοί, μια νέα φιλία γεννήθηκε ανάμεσά τους. Όπως έγραψε η τραγουδίστρια: «Το γεγονός είναι ότι και ο πρίγκιπας Κάρολος και εγώ είμαστε ντροπαλοί, αλλά με κάποιο τρόπο καταφέραμε να συνδεθούμε, και αυτό αποδείχθηκε η αρχή μιας απροσδόκητης φιλίας».

Στα παρασκήνια της συναυλίας της Μπάρμπρα στο Γουέμπλεϊ το 1994 ήταν η επόμενη φορά που συναντήθηκαν οι δυο τους, με τον Κάρολο να παρακολουθεί τη συναυλία από το βασιλικό θεωρείο. Την επόμενη μέρα, η Μπάρμπρα έλαβε μια ειδική παράδοση από τον τότε πρίγκιπα της Ουαλίας – μια ανθοδέσμη. Όπως γράφει στα απομνημονεύματά της: «Είχε απλά την υπογραφή ‘Κάρολος’. Και τα λουλούδια ήταν φρέσκα από τον κήπο του! Στο σημείωμά του έγραφε: ‘Ήταν μεγάλη απόλαυση να παρακολουθήσω τη συναυλία σας χθες το βράδυ – ήσασταν υπέροχη και λάτρεψα κάθε λεπτό’».



Οι ισχυρισμοί πως οι δυο τους είχαν κρυφή σχέση

Το 2006, μια μη εγκεκριμένη βιογραφία είχε υποστηρίξει πως η Στρέιζαντ είχε μυστική σχέση με τον Κάρολο. Στη συγκεκριμένη βιογραφία, ο πρίγκιπας λέγεται ότι την ερωτεύτηκε τον Νοέμβριο του 1994, ενώ βρισκόταν σε ταξίδι στις ΗΠΑ. Πηγές μάλιστα, είπαν πως ο Κάρολος είχε ένα ιδιωτικό δείπνο με την τραγουδίστρια 9 μήνες αργότερα, όπου έδειχναν «πολύ τρυφεροί μεταξύ τους».



Το 1995, ο Κάρολος προσκάλεσε την Στρέιζαντ να μείνει στην κατοικία του στο Γκλοστερσάϊρ, όπου απόλαυσαν ένα δείπνο υπό το φως των κεριών και συζήτησαν περί «τέχνης και αρχιτεκτονικής».



Πιο πρόσφατα, η τραγουδίστρια είπε ότι έλαβε μια κάρτα με μία από τις ακουαρέλες του για τα γενέθλιά της και ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα για τα 80α γενέθλιά της πέρυσι.