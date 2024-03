House of the Dragon: Τον Ιούνιο η πρεμιέρα της δεύτερης σεζόν - iefimerida.gr

Τον Ιούνιο θα προβληθεί η 2η σεζόν της επικής σειράς «House of the Dragon» από το HBO.

Ο επικεφαλής της Warner Bros. Discovery αποκάλυψε την πρεμιέρα της δεύτερης σεζόν του spinoff του «Game of Thrones», χωρίς να διευκρινίσει την ημερομηνία.

Βασισμένο στο βιβλίο «Fire & Blood» του συγγραφέα Τζορτ Ρ.Ρ. Μάρτιν για το «Game of Thrones», το «House of the Dragon» ακολουθεί τη δυναστεία των Targaryen στη φανταστική ήπειρο του Westeros και διαδραματίζεται σχεδόν 200 χρόνια πριν από τα συμβάντα του «Game of Thrones» και περίπου 100 χρόνια μετά την ένωση των Επτά Βασιλείων από τους Targaryens.

Ο πρώτος κύκλος 10 επεισοδίων του «House of the Dragon» προβλήθηκε από τις 21 Αυγούστου έως τις 23 Οκτωβρίου 2022. Ανανεώθηκε για 2η σεζόν μόλις μία εβδομάδα μετά την πρεμιέρα της σειράς, η οποία σημείωσε ρεκόρ τηλεθέασης για το HBO.

Τα γυρίσματα της 2ης σεζόν του «House of the Dragon» ξεκίνησαν στις 11 Απριλίου 2023.