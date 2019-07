Χώρισε ο Θοδωρής Μισόκαλος: Η ανάρτηση – όλο σπόντες – της πρώην συντρόφου του

View this post on Instagram

Αυτο το καλοκαιρι ηταν παρα πολυ σημαντικο για τη ζωη μου.Βρεθηκα πριν ενα μηνα, αρχικα σε απογνωση , προδομενη απο καποιον που αγαπουσα αληθινα ενω ετοιμαζομουν να αλλαξω δουλεια πηγαινοντας σε ενα εντελως νεο περιβαλλον και μερος...Αλλα αναπαντεχα εμφανιστηκαν ενα σωρο ανθρωποι...η οικογενεια μου, και μετα φιλοι, αγαπημενοι, απλοι γνωστοι που εγιναν και αυτοι αγαπημενοι κανοντας ενα σωρο πραγματα για να ειμαι καλα. Ολοι εκεινοι που μου εδειξαν την αγαπη τους και με στηριξαν παροτι δεν ημουν και στην πιο αξιολατρευτη φαση μου (δεν κρατησε και μια μερα..ηρωες!).. Και ηταν πραγματικα πολλοι. Τα πραγματα δεν ειναι παντα ευκολα. Αλλα προσπαθησαν να μου τα κανουν οσο πιο ευκολα μπορουσαν.Σας ευχαριστω και σας αγαπω ολους παρα παρα παααααρα πολυ. Αυτο το καλοκαιρι τωρα αρχιζει. Δεν πιστευα καν οτι θα μπορουσα να ειμαι ποτε τοσο ηρεμη για να το πω.Οσο εμπιστευομουν και οσο πονουσα. Ομως προσπαθησα πολυ να μη με παρει απο κατω.Με καθε τροπο.Και ειμαι αρκετα καλα. Και θα ειμαι και ακομα πιο καλα απο σημερα..γιατι σημερα ειναι εκεινη η μερα για την οποια μιλαγε η Σκαρλετ Ο Χαρα (αν δεν εχωνα καπου το "Οσα παιρνει ο ανεμος" θα εσκαγα 😆). Ευτυχως παντα συγχωρω. Ακομα και αυτους που δεν το αξιζουν. Αλλα ποτε δεν ξεχναω.-Αυτους που δεν αξιζουν.Και αυτους που αξιζουν.Να αγαπατε τους ανθρωπους και να μην τους φοβαστε.Και για τον εναν που σας κοροιδεψε θα βρεθουν δεκα να ειναι διπλα σας.Συνεχιζουμε και προχωραμε παρεα παντα.Τι ηταν η ζωη χωρις φιλους;❤Ps.Αν βρισκεστε εδω για καποιο αλλο λογο εκτος απο μενα η τους δικους μου ανθρωπους (χρειαζομαι συμπρωταγωνιστες στα στορι 🤣) καλυτερα να αποχωρησετε..Δε θα υπαρξει τιποτα αλλο εκτος απο εκεινους και εμενα (και τον Τζεραντ Μπατλερ αν τον πετυχω καπου.🤦🏻‍♀️😌). Αυτη ειναι η πρωτη και τελευταια εκθεση ..θα επιστρεψω στα παλια αμεσως.Σας φιλω ολους, γνωστους και αγνωστους. (Και κυριως τους δικους μου, τις μελισσουλες και τα αγορια μου 😂🥰 ) .ps2.Σας ευχαριστω για τα μηνυματα αλλα προτιμησα να τα αφησω ανοιχτα μονο για τους φιλους αυτη την περιοδο.Συντομα θα επιστρεψω σολο-κληρωτικα 😂☻😈 #anewdayhascome ❤ #lookingforthesun 🌞☀️