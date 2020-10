Πώς μπορείς να χάσεις την μπυροκοιλιά -Ενας υπέρβαρος 25χρονος, που κατάφερε και έχτισε six pack, εξηγεί [βίντεο]

Στην εφηβεία του ο Ντομινίκ Ο’ Κόνορ έπαιζε ράγκμπι σε εθνικό επίπεδο, οπότε ο όγκος και τα κιλά του μετρούσαν ως πλεονέκτημα.



«Δεν είχα τεράστια κοιλιά, αλλά ταυτόχρονα δεν είχα six pack», λέει σε επεισόδιο του Brand New Me, όπως αναφέρει πρόσφατο δημοσίευμα του «Men's Health». «Οταν έπαιζα ράγκμπι, σκεφτόμουν ''ω, ναι, είναι εντάξει, πρέπει να είμαι ογκώδης, πρέπει να είμαι δυνατός''. Ωστόσο, όταν σταμάτησα το ράγκμπι, έγινε πολύ πιο δύσκολο και συνειδητοποίησα ότι δεν είμαι πια παίκτης, είμαι απλά υπέρβαρος», προσθέτει.



Η διαφορά έγινε εμφανής όταν πήγε στα 18 του στο Πανεπιστήμιο και ο τρόπος ζωής του άλλαξε, καθώς άρχισε να πίνει αλκοόλ και να τρώει junk food.

Οπως περιγράφει, πριν από το Πανεπιστήμιο ζούσε με προπονήσεις και χωρίς πάρτι, ωστόσο τώρα η κατάσταση άλλαξε, καθώς το Λιντς είναι μια τεράστια πόλη-πάρτι. «Κάπως τρελάθηκα. Υπήρχαν τόσες πολλές red flags, ζώντας μια ανθυγιεινή και μη βιώσιμη ζωή», αναφέρει.

Βίντεο: Η ιστορία του Ντομινίκ, που έχασε κιλά και ζει το όνειρό του στο bodybuilding

Κάποια στιγμή, ο Ντομινίκ έφτασε να ζυγίσει 108 κιλά. «Δεν έχω ακριβή εικόνα για το πότε ήμουν πιο βαρύς, γιατί φοβόμουν να ανέβω στη ζυγαριά», αποκαλύπτει. Οταν απομακρύνθηκε από τα πάρτι, κατά τη διάρκεια σπουδών στο Χονγκ Κονγκ, στο τρίτο έτος, είδε αλλαγή στα κιλά του.

«Δεν ήξερα πραγματικά ποιος ήταν ο καλύτερος τρόπος για προπόνηση ή τι ήθελα να κάνω στο γυμναστήριο. Ηξερα ότι το κάτι ήταν καλύτερο από το τίποτα», λέει χαρακτηριστικά, συμπληρώνοντας: «Κατά τη διάρκεια ενός έτους δημιούργησα μια σειρά από νέες συνήθειες και άλλαξα τον τρόπο ζωής μου».



Αφού έχασε συνολικά 31 κιλά, ο Ντομινίκ άρχισε να βάζει βάρος -αυτή τη φορά με τη μορφή μυών- και τελικά άρχισε να αγωνίζεται και να κερδίζει αγώνες bodybuilding στην κλασική κατηγορία σωματικής διάπλασης.

Τώρα, σε ηλικία 25 ετών, ετοιμάζεται για την τέταρτη ανταγωνιστική του σεζόν. «Ήμουν πραγματικά μίζερος και δεν ήμουν χαρούμενος όταν δεν είχα αυτόν τον υγιεινό τρόπο ζωής. Δεν είχα κανένα κίνητρο ή φιλοδοξία», λέει. «Πολλοί άνθρωποι λένε ότι το bodybuilding είναι ένα μάταιο άθλημα, αλλά δεν συνειδητοποιούν ότι έχει πολλά θετικά. Σε μαθαίνει πώς να είσαι υπεύθυνος, να δουλεύεις με τον εαυτό σου και να είσαι εσύ ο ίδιος η δική σου πηγή κινήτρων», καταλήγει.