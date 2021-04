Γυναίκα που εργάστηκε στο Sex and the City αποκαλύπτει ότι ταπεινώθηκε και παρενοχλήθηκε σεξουαλικά στο σετ | ΖΩΗ | iefimerida.gr

Μια γυναίκα που εργάστηκε στο Sex and the City ως αντικαταστάτρια (stand-in) της ηθοποιού Κρίστιν Ντέιβις, που υποδυόταν τη Σάρλοτ Γιορκ, μίλησε για την «παρενόχληση» και την «ταπείνωση» που υπέστη στο σετ -αποκαλύπτοντας πώς η «τοξική συμπεριφορά» που αντιμετώπισε κατά τη διάρκεια των τεσσάρων σεζόν της σειράς την έκανε να εγκαταλείψει το Χόλιγουντ για πάντα.

Η 47χρονη Χέδερ Κριστίν, από τη Νέα Υόρκη, μίλησε για την εμπειρία της, αναφέροντας ότι η δουλειά των ονείρων της σε μια μεγάλη τηλεοπτική σειρά γρήγορα μετατράπηκε σε εφιάλτη χάρη στις πολλές περιπτώσεις «παρενόχλησης» που παρακολούθησε και βίωσε όσο εργαζόταν εκεί.



Η Κρίστιν, η οποία έχει μια 11χρονη κόρη, θυμήθηκε ένα ιδιαίτερα οδυνηρό περιστατικό όταν μέλη του συνεργείου κόλλησαν με ταινία τα πόδια της στους αναβολείς ενός πίνακα εξέτασης ενώ ετοιμάζονταν για μια σκηνή στην οποία ο χαρακτήρας της Ντέιβις, η Σάρλοτ, επισκέπτεται τον γυναικολόγο της.

Η γυναίκα, μιλώντας στο Glamour, είπε ότι ντρεπόταν με την προοπτική ακόμη και να χρειαστεί να απλώσει τα πόδια της. Σύμφωνα με την Κρίστιν, η οποία ήταν πλήρως ντυμένη εκείνη τη στιγμή, αποκοιμήθηκε καθισμένη στην καρέκλα, έχοντας δουλέψει μια εβδομάδα 60 ωρών και όταν ξύπνησε, βρήκε αρκετά μέλη του συνεργείου να χτυπούν τα πόδια της στους αναβολείς και να γελούν μαζί της.



Στη συνέχεια άρχισαν να την κοροϊδεύουν, να κάνουν «άξεστα σχόλια για το σώμα της» και να τραβούν φωτογραφίες της ενώ παρέμενε κολλημένη στην καρέκλα.



«Ξύπνησα με τον ήχο της κολλητικής ταινίας», αποκάλυψε. «Ένα από τα πόδια μου είχε κολληθεί στον αναβολέα και ένα μέλος του συνεργείου τύλιγε με ταινία το άλλο, χαμογελούσε και γελούσε. Ήμουν τρομοκρατημένη. Ένα άλλο μέλος του συνεργείου με τράβηξε φωτογραφίες σε αυτήν τη θέση. Κάποιοι με χλεύαζαν. Ήθελα να φωνάξω. Ήθελα να σκίσω την ταινία από τα πόδια μου και να πηδήξω από το τραπέζι».

Η Χέδερ Κριστίν με τις λαμπερές πρωταγωνίστριες του Sex and The City

Ωστόσο, η Κρίστιν λέει ότι φοβόταν τι θα συνέβαινε αν έκανε φασαρία ή παραπονιόταν, αποκαλύπτοντας ότι δεν μπορούσε να χάσει τον μισθό που της έδινε η δουλειά ή την ασφάλιση υγείας που της παρείχαν.



Έτσι, έκανε «αστείες γκριμάτσες» και προσπάθησε να «προσποιηθεί ότι δεν ταπεινώθηκε και ότι φοβόταν», αλλά όπως μοιράστηκε, ήξερε ότι το περιστατικό θα τη «στοίχειωνε για πάντα, ειδικά όταν θα επισκεπτόταν γιατρό».

«Δεν μπορούσα να το αντέξω οικονομικά αν παραιτούμουν και ανησυχούσα ότι αν παραπονιόμουν θα με απέλυαν. Έτσι το κράτησα μυστικό».



Μετά από αυτήν την εμπειρία, λέει ότι άρχισε να αποφεύγει το «γεύμα» στα στούντιο σε μια προσπάθεια να απομακρυνθεί από το συνεργείο και αντ' αυτού άρχισε να παίζει βιολί κατά τη διάρκεια του ελεύθερου χρόνου της -ωστόσο το άγχος την έκανε να χάσει 15 κιλά, όπως έγραψε ο Independent.

Το συμβάν, το οποίο συνέβη όταν το καστ και το συνεργείο γυρνούσαν το δεύτερο επεισόδιο της τέταρτης σεζόν, αποδείχθηκε ότι ήταν το κερασάκι στην τούρτα, με την Κριστίν να λέει ότι εγκατέλειψε τη δουλειά της μετά από λίγο καιρό και «εγκατέλειψε την καριέρα της» ως stand-in μια για πάντα.



«Μετά από αυτό το περιστατικό συνειδητοποίησα ότι το να είμαι ηθοποιός δεν ήταν μια υγιής επιλογή καριέρας για μένα. Άρχισα λοιπόν να ψάχνω ένα άλλο μονοπάτι », είπε στο Glamour.

Ενώ η φάρσα με κολλητική ταινία ήταν το πιο σοβαρό παράδειγμα της «τοξικής συμπεριφοράς» που λέει η Κρίστιν ότι βίωσε στο σετ, ισχυρίζεται ότι δεν ήταν καθόλου η μόνη περίπτωση «παρενόχλησης» ή «ταπείνωσης».

Κατηγόρησε επίσης τα μέλη του συνεργείου για «αστεία σχετικά με το ότι μεγάλωσε το στήθος της» -κάτι που επιμένει ότι δεν είχε κάνει- και μάλιστα «υπαινίσσονταν ότι έκανε στοματικό έρωτα σε συνάδελφο που ήταν σε θέση εξουσίας».



Σε ένα κομμάτι για το HuffPost, η Κριστίν υπενθύμισε επίσης ότι ένας «άνδρας του συνεργείου» της είχε πει ότι η μύτη της ήταν πολύ μεγάλη για την οθόνη και γι' αυτό δεν της δόθηκε κομμάτι στο να μιλά στη σειρά, ενώ ένα άλλο μέλος διαμαρτυρήθηκε την πρώτη μέρα της Κριστίν στο σετ ότι ήταν «μια ίντσα ψηλότερη» από την Ντέιβις και ως εκ τούτου «δεν έπρεπε να είχε πάρει τη δουλειά».

Λέει επίσης ότι είδε άλλους ανθρώπους να υπόκεινται κακομεταχείριση και παρενόχληση, αναφέροντας ένα περιστατικό όταν μία μαύρη βοηθητική ηθοποιός ξέσπασε σε κλάματα, αφού ένα μέλος του συνεργείου έκανε ρατσιστικά σχόλια γι' αυτήν.



«Είχε δάκρυα στα μάτια της. Τη ρώτησα τι συνέβαινε. “Ένας άντρας με ρώτησε αν ήμουν σε συμμορία”, μου είπε. “Τότε μου είπε να πάω να του πάρω λίγο τηγανητό κοτόπουλο”».

Εκτός από την «παρενόχληση» που αντιμετώπισε και παρακολούθησε στο σετ, η Κρίστιν λέει ότι η δουλειά ήταν επίσης απίστευτα εξαντλητική, αποκαλύπτοντας ότι συχνά δούλευε εξαλντλητικές ώρες και συχνά δεν κοιμόταν πολύ.



Η Κρίστιν λέει ότι σκέφτηκε να μιλήσει για τις εμπειρίες της στο παρελθόν, ειδικά όταν το κίνημα MeToo άρχισε να τραβά την προσοχή, ωστόσο «είπα στον εαυτό μου ότι τίποτα δεν συγκρινόταν με αυτό που πέρασαν άλλες γυναίκες στη βιομηχανία».

Η απάντηση του HBO

To HBO εξέδωσε δήλωση στo Glamour σχετικά με τους ισχυρισμούς της Κρίστιν, λέγοντας: «Πάντα παίρναμε σοβαρά την ευθύνη μας για τη δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος για όλους όσοι εργάζονται στις παραγωγές μας και είμαστε πολύ απογοητευμένοι που μαθαίνουμε για την εμπειρία της κας Κριστίν πριν από 20 χρόνια».



Οι εμπειρίες δεν φαίνεται να έχουν αποτρέψει την Κριστίν από το να επιστρέψει στη μικρή οθόνη -και αυτή τη στιγμή ζητά από τη Σάρα Τζέσικα Πάρκερ μέσω αναρτήσεών της στο Instagram να της προσφέρει έναν γκεστ ρόλο στο επερχόμενο reboot του «Sex and the City, And Just Like That...», το οποίο θα προβληθεί στο HBO Max.

Περιγράφοντας όσα πέρασε, η Κριστίν σημείωσε ότι υπήρχαν επίσης πολλές θετικές εμπειρίες ενώ εργαζόταν στη σειρά -ειδικά όταν αφορούσε τις αλληλεπιδράσεις της με αστέρια όπως η Κρίστιν Ντέιβις και η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ.

Θυμήθηκε ότι η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ της έστειλε τριαντάφυλλα και ένα «γλυκό σημείωμα» μετά την ερμηνεία της στο «Amateur Night at the Apollo», και λέει ότι η Ντέιβις κάποτε την πήγε στο σπίτι της με το αυτοκίνητο και στη συνέχεια της έδωσε ένα μπλε μεταξωτό φόρεμα που η Κρίστιν κρατά ως θησαυρό μέχρι σήμερα.



Αξίζει να σημειωθεί ότι η Κρίστιν δεν ήταν φαν του Sex and the City όταν υπέβαλε για πρώτη φορά αίτηση για ρόλο ως stand-in. Εκείνη την εποχή δεν είχε τηλεόραση, δεν είχε πρόσβαση σε καλωδιακή τηλεόραση και λέει ότι είχε δει μόνο ένα μέρος ενός επεισοδίου όταν έπαιζε σε ένα μπαρ.

