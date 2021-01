Κι έτσι ξαφνικά... η ιστορία του Sex And The City συνεχίζεται -Η ανάρτηση της Σάρα Τζέσικα Πάρκερ «έβαλε φωτιά» στο Instagram

To Sex and the City επιστρέφει και μια ανάρτηση της Σάρα Τζέσικα Πάρκερ βάζει τέλος στις φήμες. Η ανάρτηση της ηθοποιού προαναγγέλλει τα νέα επεισόδια της θρυλικής σειράς.

«Κι έτσι ξαφνικά…» φαίνεται να πληκτρολογείται σε μια οθόνη, όμοια με εκείνη που παρακολουθούσαμε να εξιστορεί τις περιπέτειες της Κάρι Μπράντσοου, της γνωστής αρθρογράφου της Νέας Υόρκης.

Το teaser λίγων δευτερολέπτων παρουσιάζει εμβόλιμα πλάνα από τη μεγαλούπουλη που αποτέλεσε (σχεδόν) πάντα το πεδίο των ιστοριών για τις τέσσερις γυναίκες του Sex And The City. «Η ιστορία συνεχίζεται» πληκτρολογείται στην οθόνη του υπολογιστή, δίνοντας έτσι το σήμα για την αντίστροφη μέτρηση της επιστροφής της σειράς.

Όπως είναι γνωστό, από την τετράδα του Sex And The City δεν αναμένεται να δούμε στα νέα επεισόδια τη Σαμάνθα, τη σεξομανή της παρέας που υποδύθηκε στο σίριαλ και τις ταινίες η Σίνθια Νίξον. Τα νέα επεισόδια θα αναρτηθούν στην ψηφιακή πλατφόρμα HBO Max.

Πότε αναμένουμε τα νέα επεισόδια «Sex And The City»

Η επιστροφή του «Sex And The City», που έρχεται να εξερευνήσει τη ζωή των Κάρι Μπράντσοου, Σαρλότ Γιορκ και Μιράντα Χομπς στα 50 τους χρόνια πια, θα αποτελείται από 10 μισάωρα επεισόδια. Φυσικά, οι θαυμαστές της σειράς θα πρέπει να κάνουν υπομονή, αφού τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν στα τέλη της άνοιξης (κορωνοϊού επιτρέποντος).

Οι τρεις ηθοποιοί είχαν «πετάξει το τυράκι» για ενδεχόμενη επιστροφή του «Sex And The City» το τελευταίο διάστημα. «Θα ήθελα να δω πού βρίσκονται όλοι. Είμαι περίεργη, ο κόσμος έχει αλλάξει από την ταινία… η τεχνολογία, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η σεξουαλική πολιτική και τα κινήματα #MeToo και το Time’s Up… Νομίζω ότι η Κάρι Μπράντσο θα ήθελε πάρα πολύ να μοιραστεί τα συναισθήματα και τις σκέψεις της» δήλωνε η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ για το «Sex And The City», τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Όσο για την εκρηκτική Σαμάνθα; «Για μένα ο ρόλος της Σαμάνθα Τζόουνς τελείωσε γιατί αγαπούσα πραγματικά το ''Sex and the City''» έλεγε πριν από ενάμιση χρόνο η ηθοποιός και πρόσθεσε: «Ήταν μια ευλογία για μένα με πολλούς τρόπους, αλλά μετά τη δεύτερη ταινία είχα βαρεθεί».