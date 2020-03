Νέο πλήγμα για τον Γούντι Άλεν: Ακυρώθηκε η έκδοση της αυτοβιογραφίας του μετά την κατακραυγή

Στο συρτάρι μπαίνει και πάλι η αυτοβιογραφία του Γούντι Άλεν μετά την απόφαση του εκδοτικού οίκου Hachette να μην προχωρήσει στην έκδοση του “Apropos of Nothing” του βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη, που έχει κατηγορηθεί από τη θετή κόρη του, Ντίλαν Φάρου, για σεξουαλική επίθεση.

Ο οίκος Hachette προγραμμάτιζε για τις 7 Απριλίου την έκδοση της αυτοβιογραφίας του Γούντι Άλεν, που είναι ανεπιθύμητος και σε άλλους μεγάλους εκδοτικούς οίκους στις ΗΠΑ, αλλά τελικά έκανε πίσω μετά τις αντιδράσεις της Ντίλαν και του γιου του σκηνοθέτη, Ρόναν Φάροου, αλλά και υπαλλήλων του οίκου, που αποχώρησαν σε ένδειξη διαμαρτυρίας από τα γραφεία του στη Νέα Υόρκη και τη Βοστώνη.

75 plus employees of Hachette are standing in solidarity with @ronanfarrow, @realdylanfarrow and survivors of sexual assault and walked out of the Hachette offices today in protest of Woody Allen’s memoir. #HachetteWalkout #LittleBrownWalkout pic.twitter.com/wTNi3c7gy8