Τι λένε Γουίλιαμ και Χάρι στα παιδιά τους για την Νταϊάνα - iefimerida.gr

Από τις φωτογραφίες στα σπίτια μέχρι τις κάρτες για τη γιορτή της μητέρας, τα παιδιά του πρίγκιπα Ουίλιαμ και του πρίγκιπα Χάρι γνωρίζουν τα πάντα για τη «γιαγιά Νταϊάνα».

Τα παιδιά του πρίγκιπα Ουίλιαμ και του πρίγκιπα Χάρι μπορεί να μη γνώρισαν ποτέ τη γιαγιά τους πριγκίπισσα Νταϊάνα, αλλά η «γιαγιά Νταϊάνα» εξακολουθεί να έχει ισχυρή παρουσία στη ζωή τους.



Στο παρελθόν Γουίλια και Χάρι και οι δύο έχουν μιλήσει για τη σημασία του να μοιραστούν τις αναμνήσεις της πριγκίπισσας Νταϊάνα με τα δικά τους παιδιά κρατώντας τη μνήμη της μητέρας τους ζωντανή.



Ο Χάρι το 2022 δήλωσε σε ομιλία του μετά από φιλανθρωπικό αγώνα πόλο ότι θα μιλούσε στα παιδιά του με τη Μέγκαν Μαρκλ -τον Άρτσι και τη Λίλιμπετ Νταϊάνα- για την Νταϊάνα την ημέρα της επετείου του θανάτου της.

Οι πρίγκιπες Ουίλιαμ και Χάρι με την Νταϊάνα, το 1990, σε διακοπές στη θάλασσα / Φώτο: AP Images



Συγκεκριμένα, είχε δηλώσει: «Την επόμενη εβδομάδα είναι η 25η επέτειος του θανάτου της μητέρας μου και σίγουρα δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Θέλω να είναι μια μέρα γεμάτη με αναμνήσεις από το απίστευτο έργο της και αγάπη για τον τρόπο με το οποίο το έκανε. Θέλω να είναι μια μέρα που θα μοιραστώ το πνεύμα της μητέρας μου με την οικογένειά μου, με τα παιδιά μου, που μακάρι να μπορούσαν να τη γνωρίσουν. Κάθε μέρα ελπίζω να την κάνω περήφανη».

Στο ντοκιμαντέρ του AppleTV+ «The Me You Can't See», ο πρίγκιπας Χάρι αποκάλυψε ότι μια από τις πρώτες λέξεις του Άρτσι ήταν «γιαγιά». Σύμφωνα με τον Χάρι, στο δωμάτιο του Άρτσι υπάρχει μια φωτογραφία της Νταϊάνα. «Έχω μια φωτογραφία της στο παιδικό του δωμάτιο και ήταν μία από τις πρώτες λέξεις που είπε - εκτός από «μαμά», «μπαμπά», ήταν τότε «γιαγιά». «Γιαγιά Νταϊάνα» μοιράστηκε ο πρίγκιπας Χάρι. «Είναι το πιο γλυκό πράγμα, αλλά την ίδια στιγμή με στεναχωρεί πολύ, γιατί θα έπρεπε να είναι εδώ».

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η σύζυγός του Κέιτ Μίντλετον μιλούν επίσης για την πριγκίπισσα Νταϊάνα με τα τρία τους παιδιά - τον πρίγκιπα George, την πριγκίπισσα Σάρλοτ και τον πρίγκιπα Λούις. Το 2021 το ζευγάρι μοιράστηκε ότι τα παιδιά τους φτιάχνουν κάρτες για τη γιαγιά τους κάθε χρόνο για τη γιορτή της μητέρας, δημοσιεύοντας φωτογραφίες τους στο Instagram.

Η πριγκίπισσα Σάρλοτ, η οποία έχει ως ένα από τα δεύτερα ονόματά της το «Νταϊάνα» προς τιμήν της γιαγιάς της, στόλισε τη ροζ κάρτα της με μια πολύχρωμη καρδιά, αυτοκόλλητα και ένα γλυκό σημείωμα που έλεγε ότι στον μπαμπά της λείπει η μητέρα του. «Αγαπητή γιαγιά Νταϊάνα, σε σκέφτομαι την Ημέρα της Μητέρας. Σε αγαπώ πάρα πολύ» είχε γράψει η νεαρή πριγκίπισσα, προσθέτοντας: «Στον μπαμπά λείπεις. Με πολλή αγάπη, Σάρλοτ».

Ο πρίγκιπας George, τρίτος στη σειρά διάδοχος του αγγλικού θρόνου, είχε γράψει επίσης ένα μήνυμα στην κάρτα του. «Χρόνια πολλά και ευτυχισμένη Ημέρα της Μητέρας. Σας αγαπώ πάρα πολύ και σας σκέφτομαι πάντα. Στέλνω πολλή αγάπη, George».

Στο ντοκιμαντέρ του 2017 «Diana, η μητέρα μας: Her Life and Legacy», ο πρίγκιπας Ουίλιαμ δήλωσε ότι «μιλάει συνεχώς για τη "γιαγιά Νταϊάνα" με τα παιδιά. Έχουμε περισσότερες φωτογραφίες της στο σπίτι τώρα, και μιλάμε γι' αυτήν λίγο και για διάφορα άλλα».

«Είναι δύσκολο γιατί προφανώς η Κάθριν δεν την ήξερε, οπότε δεν μπορεί πραγματικά να παρέχει παραπάνω λεπτομέρειες στα παιδιά. Έτσι, όταν βάζω τακτικά τον George ή τη Charlotte για ύπνο, μιλάω γι' αυτήν και απλώς προσπαθώ να τους υπενθυμίσω ότι υπάρχουν δύο γιαγιάδες στη ζωή τους, και επομένως είναι σημαντικό να γνωρίζουν ποια ήταν και ότι υπήρξε».

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ παραδέχτηκε, αστειευόμενος, ότι η Νταϊάνα θα μπορούσε ίσως να γίνει υπερβολικά καλή γιαγιά. «Θα ήταν μια εφιαλτική γιαγιά, ο απόλυτος εφιάλτης» αστειεύτηκε. «Θα αγαπούσε πολύ τα παιδιά, αλλά θα ήταν ο απόλυτος εφιάλτης. Θα ερχόταν και θα έφευγε και θα ερχόταν μάλλον την ώρα του μπάνιου, θα προκαλούσε απίστευτη σκηνή, φυσαλίδες παντού, νερό του μπάνιου παντού και μετά θα έφευγε».

Τα αποκαλυπτήρια για το άγαλμα της πριγκίπισσας Νταϊάνα

Στα 60ά γενέθλια της πριγκίπισσας Νταϊάνα τον Ιούλιο του 2021, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και ο πρίγκιπας Χάρι επανενώθηκαν για να αποκαλύψουν το άγαλμά της στο παλάτι του Κένσινγκτον.

Στα αποκαλυπτήρια ο πρίγκιπας Ουίλιαμ μαζί με τον αδερφό του Χάρι / Φώτο: AP IMages

«Σήμερα, στα 60ά γενέθλια της μητέρας μας, θυμόμαστε την αγάπη, τη δύναμη και τον χαρακτήρα της - ιδιότητες που την έκαναν μια δύναμη για το καλό σε όλο τον κόσμο, αλλάζοντας αμέτρητες ζωές προς το καλύτερο» ανέφεραν τα αδέλφια σε κοινή τους δήλωση, προσθέτοντας: «Κάθε μέρα ευχόμαστε να ήταν ακόμα μαζί μας και ελπίζουμε ότι αυτό το άγαλμα θα θεωρείται για πάντα σύμβολο της ζωής και της κληρονομιάς της».