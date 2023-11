Ο «Γκοτζίλα» επιστρέφει για να καταστρέψει την Ιαπωνία -Το συγκλονιστικό τρέιλερ της νέας ταινίας [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο εμβληματικός «Γκοτζίλα» επιστρέφει σε μια νέα ταινία δράσης για να καταστρέψει την μεταπολεμική Ιαπωνία.

Η νέα ταινία με το καλτ τέρας kaiju ονομάζεται «Godzilla Minus One» και είναι σε σκηνοθεσία του Ιάπωνα Takashi Yamazaki.

Η επερχόμενη ταινία θα φέρει το iconic τέρας πίσω στην Ιαπωνία, κάποια στιγμή μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι η πρώτη ταινία «Godzilla» που κυκλοφορεί από το 2018 και θα κάνει πρεμιέρα στις ΗΠΑ τον Δεκέμβριο.

Πρόκειται για την 37η προσπάθεια του μακροχρόνιου franchise τεράτων του Toho και έκανε πρεμιέρα στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τόκιο. Δείχνει τον Godzilla να εμφανίζεται καθώς η Ιαπωνία αγωνίζεται να ανακάμψει μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Το Godzilla Minus One είναι σε σενάριο και σκηνοθεσία του διάσημου animator CG και καλλιτέχνη στα οπτικά εφέ Takashi Yamazaki (Lupin III: The First, The Great War of Archimedes).

O σκηνοθέτης δηλώνει αποφασισμένος να αναδείξει αυτό που πιστεύει ότι είναι η «ουσιαστική ιαπωνική πνευματικότητα» που χαρακτηρίζει το πρωτότυπο έργο του 1954. «Λατρεύω τον αυθεντικό Godzilla και ένιωσα ότι πρέπει να μείνω πιστός σε αυτό το πνεύμα, αντιμετωπίζοντας τα ζητήματα του πολέμου και των πυρηνικών όπλων», είπε ο Yamazaki.

«Υπάρχει μια έννοια στην Ιαπωνία που ονομάζεται «tatarigami». Υπάρχουν καλοί θεοί και κακοί θεοί. Ο Γκοτζίλα είναι μισό τέρας, αλλά και μισός θεός», πρόσθεσε.

Στην ταινία πρωταγωνιστούν οι Ryunosuke Kamiki, Minami Hamabe, Yuki Yamada, Munetaka Aoki, Hidetaka Yoshioka, Sakura Ando και Kuranosuke Sasaki.

Το πρώτο ολοκληρωμένο τρέιλερ δόθηκε στη δημοσιότητα και είναι τρομακτικό και άκρως μετα-αποκαλυπτικό, που θα καθηλώσει τους φανς.

Δείτε το τρέιλερ: