Κυκλοφόρησε το επίσημο τρέιλερ της ταινίας Kingdom of the Planet of the Apes - iefimerida.gr

Η ταινία Kingdom of the Planet of the Apes αναμένεται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους μέσα στο 2024.

Κυκλοφόρησε το επίσημο trailer της νέας ταινίας, όπου ο πίθηκος γίνεται πια το κυρίαρχο είδος και ο άνθρωπος ζει στη σκιά.

Το «Βασίλειο του Πλανήτη των Πιθήκων» διαδραματίζεται αρκετές γενιές στο μέλλον μετά τη βασιλεία του Καίσαρα, όπου οι πίθηκοι είναι πλέον το κυρίαρχο είδος που ζει αρμονικά και οι άνθρωποι έχουν περιοριστεί να ζουν στη σκιά τους.

Ένας νέος τυραννικός ηγέτης των πιθήκων χτίζει την αυτοκρατορία του, ενώ ένας νεαρός πίθηκος αναλαμβάνει το ταξίδι που θα τον κάνει να αμφισβητήσει όλα όσα γνώριζε για το παρελθόν και να κάνει επιλογές που θα καθορίσουν το μέλλον τόσο των πιθήκων όσο και των ανθρώπων.

Το «Kingdom of the Planet of the Apes» θα κυκλοφορήσει στις αίθουσες την 24η Μαΐου του 2024. Πρωταγωνιστούν οι: Freya Allan, Kevin Durand, Dichen Lachman, William H. Macy, Owen Teague, Peter Macon και Sara Wiseman.

Το σενάριο της ταινίας υπογράφουν οι: Josh Friedman (Πόλεμος των Κόσμων) και Rick Jaffa & Amanda Silver (Avatar: The Way of Water) και Patrick Aison (Prey).