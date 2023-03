Γιατί ο πρίγκιπας Χάρι δεν θα δει ούτε τον πατέρα του ούτε τον αδερφό του τώρα που επέστρεψε στο Λονδίνο - iefimerida.gr

O πρίγκιπας Χάρι επέστρεψε ξαφνικά στο Λονδίνο και όλοι έχουν μία απορία: Θα συναντηθεί με την οικογένειά του ή όχι;



Ο δούκας του Σάσεξ εθεάθη χθες έξω από το Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου προκειμένου να παρευρεθεί στη δίκη εναντίον της Associated Newspaper Ltd (ANL), εκδότριας των εφημερίδων Daily Mail και Mail on Sunday. Κανείς δεν γνώριζε γι’ αυτό το ταξίδι του, με αποτέλεσμα να σπεύσουν όλα τα βρετανικά μέσα έξω από το δικαστήριο.



Ο πρίγκιπας Χάρι έξω από το Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου

Αφότου λοιπόν, απαντήθηκε το ερώτημα «τι κάνει ο πρίγκιπας Χάρι στο Λονδίνο;», ακολούθησε το δεύτερο. «Θα συναντήσει την οικογένειά του ή όχι;». Το ερώτημα αυτό μάλιστα, είναι που απασχολεί τους περισσότερους δεδομένου ότι ο δούκας έχει να βρεθεί face to face με τον βασιλιά Κάρολο ή τον αδερφό του, πρίγκιπα Γουίλιαμ από την κηδεία της γιαγιάς του, βασίλισσας Ελισάβετ, τον περασμένο Σεπτέμβριο.



Και από τότε μεσολάβησαν πολλά. Ο Κάρολος έγινε βασιλιάς, ο Γουίλιαμ έγινε δούκας της Ουαλίας και ο πρίγκιπας Χάρι εξαπέλυσε μια άγρια επίθεση κατά της οικογένειάς του, τόσο μέσα από το ντοκιμαντέρ στο Netflix όσο και μέσω των απομνημονευμάτων του, που φέρεται να έχουν προκαλέσει σοκ στη βασιλική οικογένεια.



Θα δει τον πατέρα του ο πρίγκιπας Χάρι; Είναι πολύ «απασχολημένος» απαντά το παλάτι

Θα δει λοιπόν, τον πατέρα του και τον αδερφό του ο Χάρι όσο βρίσκεται στο Λονδίνο; Πηγές από το περιβάλλον του πρίγκιπα Χάρι φαίνεται να ενημέρωσαν χθες επιλεγμένα μέλη των μέσων ενημέρωσης ότι «επικοινώνησε» με τον πατέρα του για να τον ενημερώσει ότι θα βρισκόταν στη χώρα, αλλά του είπαν ότι ο βασιλιάς ήταν «απασχολημένος».

Ο πρίγκιπας Χάρι με τον πατέρα του, βασιλιά Κάρολο

Μάλιστα, όπως γράφουν τα βρετανικά μέσα, ο βασιλιάς Κάρολος βρίσκεται στο Χάιγκροουβ, το σπίτι του στο Γκλουστερσάιρ, εν αναμονή του ταξιδιού του στη Γερμανία την Τετάρτη, μετά την ακύρωση της πρώτης επίσημης επίσκεψής του ως βασιλιάς στη Γαλλία, η οποία αναβλήθηκε λόγω των βίαιων διαδηλώσεων στη γείτονα χώρα.



Όσο για τον πρίγκιπα Γουίλιαμ, φαίνεται πως λείπει σε ταξίδι με την οικογένειά του, καθώς τα παιδιά του βρίσκονται στις πασχαλινές τους διακοπές και δεν έχουν μαθήματα.

Τέλος, όσον αφορά το πού μένει ο πρίγκιπας Χάρι αυτές τις ημέρες που βρίσκεται στο Λονδίνο, σύμφωνα με τα βρετανικά μέσα, πιθανότατα διαμένει στο Φρόγκμορ, παρόλο που ο βασιλιάς Κάρολος τους έδιωξε από το σπίτι αυτό, καθώς δεν είναι πλέον εργαζόμενα μέλη της βασιλικής οικογένειας και διαμένουν στις ΗΠΑ.