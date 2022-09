Γιατί ο Γουίλιαμ δεν συγχωρεί τον πρίγκιπα Χάρι -Παρασκήνια και δράματα - iefimerida.gr

Θα καταφέρουν να τα βρουν ποτέ ξανά ο πρίγκιπας Χάρι με τον αδερφό του; Σύμφωνα με ειδικό σε βασιλικά θέματα, είναι δύσκολο καθώς ο Γουίλιαμ δεν μπορεί να τον συγχωρέσει.



Η Κέιτι Νικόλ, συγγραφέας του βιβλίου «The New Royals - Queen Elizabeth's Legacy and the Future of the Crown» υποστήριξε πως ο νέος πρίγκιπας της Ουαλίας, είναι απίθανο να αφήσει πίσω του όσα συνέβησαν – παρά το γεγονός ότι προσπάθησε να δείξει ένα ενιαίο μέτωπο με τον αδερφό του, πρίγκιπα Χάρι κατά τη διάρκεια μιας βόλτας στο κάστρο Γουίνδσορ μετά τον θάνατο της βασίλισσας.



Για ποιους λόγους ο Γουίλιαμ δεν μπορεί να συγχωρέσει τον αδερφό του

Μιλώντας στην εκπομπή Dan Wootton Tonight, η Νικόλ δήλωσε: «Ο Γουίλιαμ απλά δεν μπορεί να συγχωρέσει τον Χάρι όχι μόνο για τη συμπεριφορά του και για όσα έκανε και για το πώς τα έκανε, αλλά δείτε πόσο μεγάλο βάρος πέφτει πλέον στον δούκα του Κέιμπριτζ. Πάντα πίστευε ότι ο Χάρι θα ήταν ο αβανταδόρος του, και τώρα πρέπει να τα καταφέρει μόνος του. Ευτυχώς που έχει την Κέιτ στο πλευρό του».



Στο βιβλίο της, που πρόκειται να εκδοθεί σύντομα, η βασιλική εμπειρογνώμονας ασχολείται με την εμβάθυνση του διχασμού μεταξύ των Σάσεξ και των άλλων μελών της βασιλικής οικογένειας μετά την απόφαση του Χάρι και της συζύγου του Μέγκαν Μαρκλ να αποχωρήσουν από τη ηγετική θέση της βασιλικής οικογένειας και να ξεκινήσουν μια νέα ζωή στις ΗΠΑ το 2020.



Μετά την μετεγκατάστασή τους, οι Σάσεξ μίλησαν επικριτικά για την βασιλική οικογένεια στα αμερικανικά μέσα με πιο πρόσφατη την αμφιλεγόμενη συνέντευξη της Μέγκαν στο περιοδικό The Cut, όπου είπε ότι χρειάζεται «μεγάλη προσπάθεια» για να συγχωρέσει κανείς και άφησε να εννοηθεί πως μπορεί να «πει τα πάντα», κάτι που θεωρήθηκε από ορισμένους ως μια ελάχιστα συγκαλυμμένη απειλή προς τη βασιλική οικογένεια. Είπε επίσης, ότι «απλώς και μόνο με την ύπαρξή της» αυτή και ο Χάρι «αναστάτωναν την δυναμική της ιεραρχίας» πριν αποχωρήσουν τελικά από την βασιλική οικογένεια.



«Το δράμα τελείωσε»: Έτσι ένιωσαν Γουίλιαμ - Κέιτ μετά την αποχώρηση Χάρι και Μέγκαν από τη βασιλική οικογένεια

Σε άλλο σημείο του βιβλίου της η Νικόλ έγραψε ότι ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η σύζυγός του Κέιτ Μίντλετον ένιωσαν τελικά «ανακούφιση» όταν ο Χάρι και η Μέγκαν ανακοίνωσαν την απόφασή τους να μετακομίσουν στις ΗΠΑ, επειδή ένιωσαν ότι το «δράμα είχε τελειώσει».



Ο Γουίλιαμ φέρεται επίσης να πραγματοποίησε σύνοδο κορυφής των βοηθών του – η οποία έγινε γνωστή ως «Σύνοδος Κορυφής Άνμερ» από το σπίτι του ζευγαριού στο Νόρφολκ – για να συζητήσουν το μέλλον της βασιλικής οικογένειας μετά την μετακόμιση του αδερφού του στις ΗΠΑ.



Παρά τη αναφερόμενη ρήξη μεταξύ των Σάσεξ και της υπόλοιπης βασιλικής οικογένειας, υπήρξαν αναλαμπές μιας πιθανής συμφιλίωσης μετά το θάνατο της βασίλισσας. Αρχικά είχε αναφερθεί ότι ο Χάρι και η Μέγκαν δεν σχεδίαζαν να συναντηθούν με τον Γουίλιαμ και την Κέιτ κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο Ηνωμένο Βασίλειο.



Η επανένωση των αδερφών

Αλλά το Σάββατο μετά τον θάνατο της μονάρχη, ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας έκαναν την πρώτη τους δημόσια εμφάνιση έξω από το κτήμα του Γουίνδσορ για να διαβάσουν τα αφιερώματα που είχαν αφήσει οι θαυμαστές της βασιλικής οικογένειας στην εκλιπούσα βασίλισσα.



Σε μια απροσδόκητη εμφάνιση, ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ ενώθηκαν με το ζευγάρι, κάνοντας άλλη μία εμφάνιση του περιβόητου «Fab Four» μετά από περισσότερα από 2,5 χρόνια.



Έφυγε «πληγωμένη και εξαντλημένη» η βασίλισσα Ελισάβετ με τα τερτίπια του Χάρι

Η βασιλική εμπειρογνώμονας δήλωσε επίσης πως η βασίλισσα Ελισάβετ έφυγε «πληγωμένη και εξαντλημένη» από την απόφαση του Χάρι και της Μέγκαν να παραιτηθούν από ανώτερα μέλη της βασιλικής οικογένειας και να μετακομίσουν στις ΗΠΑ.



Η ίδια αναφέρει στο βιβλίο της ότι μια πηγή κοντά στη βασίλισσα ισχυρίστηκε ότι δεν της άρεσε να σκέφτεται την απόφαση του αγαπημένου της εγγονού να εγκαταλείψει την οικογένεια. Σε ένα απόσπασμα του βιβλίου που δημοσιεύτηκε στο Vanity Fair, αποκαλύπτεται πως η βασίλισσα απογοητεύτηκε επίσης όταν ο Χάρι και η Μέγκαν δεν επέστρεψαν στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Αύγουστο με τον Άρτσι και την Λίλιμπετ, που τους είχε καλέσει για μια ετήσια συγκέντρωση στο Σάντριγχαμ.



Η πηγή δήλωσε: «Η βασίλισσα ήταν πολύ πληγωμένη και μου είπε: Δεν ξέρω, δεν με νοιάζει και δε θέλω να το σκέφτομαι άλλο».