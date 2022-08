Γιατί επιστρέφουν στη Βρετανία πρίγκιπας Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ - iefimerida.gr

Πρίγκιπας Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ επιστρέφουν στη Βρετανία τον επόμενο μήνα.



Θα είναι η τρίτη φορά που επισκέπτονται τη Μεγάλη Βρετανία φέτος, μετά την επίσκεψή τους λόγω επίσης των Invictus Games στην Ευρώπη νωρίτερα φέτος και μετά την επίσκεψή τους τον Ιούνιο λόγω του Ιωβηλαίου της βασίλισσας. Μια επίσκεψη που επιβεβαίωσε πόσο παραγκωνισμένο είναι το ζευγάρι στη βασιλική οικογένεια.



Γιατί επιστρέφουν στη Βρετανία Μέγκαν Μαρκλ και πρίγκιπας Χάρι

Στις 5 Σεπτεμβρίου, ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ θα ταξιδέψουν από την Καλιφόρνια στο Μάντσεστερ για να παρευρεθούν σε αρκετές φιλανθρωπικές εκδηλώσεις, όπως το «One Young World Summit» στις 5 Σεπτεμβρίου. Η εκδήλωση One Young World, συγκεντρώνει ηγέτες από περισσότερες από 190 χώρες ενώ η 40χρονη Μέγκαν θα προσφωνήσει την κεντρική ομιλία στην τελετή έναρξης.



Στη συνέχεια, το ζεύγος θα ταξιδέψει στη Γερμανία για να παρευρεθεί σε εκδήλωση για τον εορτασμό ενός έτους του «Invictus Games 2023 One Year to Go» στο Ντίσεντορφ, προτού επιστρέψουν και πάλι στην Αγγλία, στις 8 Σεπτεμβρίου, για τα «WellChild Awards», όπου ο πρίγκιπας Χάρι θα εκφωνήσει ομιλία.



Το ζευγάρι ενδεχομένως θα συναντήσει την βασίλισσα Ελισάβετ. Είχαν συναντήσει ξανά την Βασίλισσα Ελισάβετ και τον Κάρολο στην επίσκεψή τους τον Απρίλιο αλλά και τον Ιούνιο, με την βασίλισσα Ελισάβετ, μάλιστα, να ακυρώνει εμφάνισή της για να παραβρεθεί στα γενέθλια της μικρής Λίλιμπετ στο σπίτι του ζευγαριοϋ στο Γουίνδσορ.



Από το καλοκαίρι του 2021 έχουν να συναντηθούν Χάρι και Γουίλιαμ

Τα αδέρφια, πρίγκιπας Γουίλιαμ και Πρίγκιπας Χάρι δεν έχουν έρθει ξανά πρόσωπο με πρόσωπο, από το περασμένο καλοκαίρι, όπου παρευρέθησαν στα αποκαλυπτήρια προτομής της μητέρας τους, πριγκίπισσας Νταϊάνα, στην Ουαλία.



Μέσα στον μήνα, ο Δούκας του Κέιμπριτζ και η οικογένειά του μετακομίζουν από το παλάτι του Κένσινγκτον στο Άντελέιντ Κότατζ, που απέχει μόλις δέκα λεπτά με τα πόδια από το κάστρο του Γουίνδσορ όπου επίσης βρίσκεται το σπίτι του Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ.

Σύμφωνα με βρετανικές πηγές, η επίσκεψη των «Sussexes» θα επικεντρωθεί στην «υποστήριξη πολλών φιλανθρωπικών οργανώσεων» και δεν έχουν σχέδια να δουν τον πρίγκιπα Γουίλιαμ και την Κέιτ. Προφανώς ούτε και η αντίστροφη πρόθεση υπάρχει. Είναι ο Γουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον που όχι μόνο δεν άλλαξαν το πρόγραμμά τους για να συναντήσουν τους Σάσεξ τον Ιούνιο, αλλά επιδεικτικά, την ώρα που οι Κέιμπριτζ έκαναν πάρτι στο σπίτι τους εκείνοι, μαζί με τα παιδιά τους, παρεβρίσκονταν σε δημόσια εκδήλωση, στο όνομα της βασίλισσας.

Χωρίς τα παιδιά στη Βρετανία Μέγκαν και Χάρι

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, θεωρείται απίθανο το ζευγάρι να φέρει στη Βρετανία και τα παιδιά τους, τον Άρτσι, τριών ετών, και την Λίλιμπετ, 14 μηνών. Να σημειωθεί ότι ο Χάρι ξεκίνησε νομικές ενέργειες κατά της βρετανικής κυβέρνησης, όταν του είπαν ότι δεν θα έχει πλέον τον «ίδιο βαθμό» προστασίας μετά την αποχώρησή του από τη βασιλική ζωή το 2020.

Τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ αρνήθηκαν να σχολιάσουν, ωστόσο, μια πηγή είπε στην Daily Telegraph ότι η επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια μιας πολυάσχολης εβδομάδας.

Ο εκπρόσωπος του ζευγαριού δήλωσε: «Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν είναι στην ευχάριστη θέση να συναντηθούν με εκπροσώπους πολλών φιλανθρωπικών οργανώσεων στις αρχές Σεπτεμβρίου».



Η επίσκεψη στο Ηνωμένο Βασίλειο έρχεται μόλις εβδομάδες πριν από την αναμενόμενη παρουσίαση του βιβλίου του πρίγκιπα Χάρι τον Οκτώβριο, γραμμένο από τον βραβευμένο με Πούλιτζερ συγγραφέα JR Moehringer, το οποίο υπόσχεται «να αποκαλύψει μια από ‘πρώτο χέρι’ αφήγηση της ζωής του» που είναι «ακριβής και απολύτως αληθινή».

Πιθανή συνάντηση με την βασίλισσα Ελισάβετ

Σύμφωνα με ειδικούς αναλυτές, το ζευγάρι που επιστρέφει στη Βρετανία, ίσως επισκεφθεί τη Βασίλισσα, αν και η άφιξή τους θα συμπέσει χρονικά με τη συνάντηση της Ελισάβετ με τον/την νέα πρωθυπουργό της Αγγλίας.

Το ζευγάρι ίσως θελήσει να περάσει λίγο χρόνο με τη Βασίλισσα Ελισάβετ. Η Βασίλισσα, που αυτήν τη στιγμή είναι στο Μπαλμόραλ, θα βρίσκεται στο Λονδίνο στις 6 Σεπτεμβρίου για να συναντηθεί με τη Λιζ Τρας ή με τον Ρίσι Σούνακ, αφού αναλάβουν τα πρωθυπουργικά καθήκοντα.

Σύμφωνα με τη Sun, η Βασίλισσα κάλεσε τον Χάρι και τη Μέγκαν στην κατοικία της στο Χάιλαντ νωρίτερα αυτόν τον μήνα.