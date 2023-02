Η πρώτη φωτό της Lady Gaga για το Joker 2 -Ποζάρει ως «Χάρλεϊ Κουίν» με τον Χοακίν Φίνιξ - iefimerida.gr

Η Lady Gaga εθεάθη στο ρόλο της Χάρλεϊ Κουίν με τον Χοακίν Φίνιξ σε ένα καρέ από το επερχόμενο Joker 2.

Ο σκηνοθέτης της ταινίας Todd Phillips μοιράστηκε μια φωτογραφία με τους δύο χαρακτήρες γράφοντας στη λεζάντα: «Happy Valentines Day».

Η 36χρονη ηθοποιός-τραγουδίστρια φαίνεται στο πλάνο με τα ξανθά μαλλιά της προς τα πίσω, καθώς κρατάει το πρόσωπο του Φίνιξ κοιτάζοντας τον στα μάτια.

Το πλάνο φυσικά ενθουσίασε τους φανς που περιμένουν με μεγάλη ανυπομονησία τη συνέχεια της ταινίας του 2019. Η ηθοποιός Danay Garcia δήλωσε: «Ahhhhhhhhhhhh δεν μπορώ να περιμένω», ενώ η DC Comics δήλωσε: «Love is in the air».

Αυτή είναι η τελευταία από μια σειρά αναρτήσεων που μοιράστηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όσοι συμμετέχουν στο πρότζεκτ και κάνουν γυρίσματα.

Ο Φίλιπς τον Δεκέμβριο μοιράστηκε μια φωτογραφία του Φοίνιξ, ενώ καθόταν σε μια καρέκλα κουρέα καθώς ξύριζε το πρόσωπό του - για να σηματοδοτήσει ότι τα γυρίσματα είχαν ξεκινήσει.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο διάσημος σκηνοθέτης συνεργάζεται με τη Lady Gaga. Οι δυο τους είχαν συνεργαστεί στο παρελθόν στην ταινία "A Star Is Born" του 2018, η οποία της χάρισε μια υποψηφιότητα για Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου. Τελικά η ταινία κέρδισε το πρώτο της Όσκαρ στην κατηγορία του καλύτερου πρωτότυπου τραγουδιού για το Shallow με τους Mark Ronson, Anthony Rossomando και Andrew Wyatt.

Ο Joker 2 αναμένεται να βγει στους κινηματογράφους στις 9 Οκτωβρίου 2024, ακριβώς πέντε χρόνια μετά το ντεμπούτο του αυθεντικού «Τζόκερ» στη μεγάλη οθόνη.

Δείτε την πρώτη φωτογραφία της Lady Gaga στον ρόλο της Χάρλεϊ Κουίν