Απολαυστικός Φάνης Μουρατίδης: Περιέγραψε τη στιγμή που Βρετανός τουρίστας τον αναγνώρισε λόγω Maestro [video] - iefimerida.gr

Ένα περιστατικό που δεν συμβαίνει συχνά σε Έλληνες ηθοποιούς διηγήθηκε ο Φάνης Μουρατίδης.

Ο δημοφιλής ηθοποιός βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Χαμογέλα πάλι» στο mega, όπου μεταξύ άλλων αναφέρθηκε σε ένα αστείο περιστατικό που βίωσε.

Ο Φάνης Μουρατίδης διηγήθηκε μια ιστορία με έναν Βρετανό τουρίστα που τον αναγνώρισε από την σειρά «Maestro», η οποία ξεπέρασε τα ελληνικά σύνορα, καθώς είναι διαθέσιμη μέσω της πλατφόρμας του Netflix.

Φάνης Μουρατίδης: Με κοιτάζει ένας Άγγλος και μου κάνει «Oh, no»

«Έχει έρθει η αδελφή μου από τη Θεσσαλονίκη και έχω βγει εγώ απ’ το σπίτι με μία σακούλα Τερκενλής, κάθομαι δίπλα σε έναν κάδο σκουπιδιών και περιμένω την αδελφή μου. Έχω φάει και μία μπανάνα» ανέφερε αρχικά ο ηθοποιός.

«Εκεί που κάθομαι δίπλα στον κάδο, σκάει ένα βανάκι και βγαίνουν κάτι Άγγλοι να πετάξουν σκουπίδια. Και την ώρα που πετάνε τα σκουπίδια, με κοιτάζει ένας Άγγλος και μου κάνει "Oh, no". Εγώ είμαι εκεί με τη σακούλα, δεν κατάλαβα στην αρχή. Μου λέει μετά: Oh, my god, Maestro In Blue! Και λέω: ωχ, τώρα τι να κάνω; Με πέτυχε και δίπλα στον κάδο. Έπρεπε να κάνω τον σημαντικό και δεν το ‘χα. Ήθελα να δείξω ότι έχουμε κι εμείς ένα παράστημα» διηγήθηκε ο Φάνης Μουρατίδης.

Επίσης ο Φάνης Μουρατίδης αποκάλυψε για το «Maestro», πως ο δεύτερος κύκλος αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Απρίλιο. Τόνισε, ότι το συνεργείο αντιμετώπισε δυσκολίες το περασμένο καλοκαίρι με τα γυρίσματα, επειδή δεν υπήρχαν αρκετά καταλύματα ώστε να μείνουν όλοι οι συντελεστές της επιτυχημένης σειράς του Χριστόφορου Παπακαλιάτη.

Δείτε την αστεία ιστορία που διηγήθηκε ο Φάνης Μουρατίδης