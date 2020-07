Βραδινή βόλτα για τη Φαίη Σκορδά -Για φαγητό στο νέο στέκι του Βασίλη Καλλίδη [εικόνα]

Στον κήπο του ξενοδοχείου Somewhere Boutique Vouliagmeni, δίπλα στην πισίνα, βρέθηκε η Φαίη Σκορδά για να απολαύσει τις νοστιμιές του Pink Flamingo διά χειρός Βασίλη Καλλίδη.

Το Pink Flamingo, από το κέντρο της Αθήνας, έχει κατεβεί στο στιλάτο boutique hotel Somewhere και το pop up εστιατόριο στήνεται στον πιο δροσερό και όμορφο κήπο, ακριβώς πάνω από την Αθηναϊκή Ριβιέρα. Ο Βασίλης Καλλίδης έχει στήσει την κουζίνα του δίπλα στην πισίνα του Somewhere και κάνει τον κήπο άνω κάτω, σε ένα pop up project που φέρνει νότια τα bao και τα dim sum, είτε μετά την παραλία, σε χαλαρό after beach mood, είτε για βραδινό δείπνο al fresco. Η Φαίη Σκορδά απόλαυσε το βράδυ της στον όμορφο κήπο του ξενοδοχείου, απολαμβάνοντας την ατμόσφαιρα και φυσικά τα πιάτα του Βασίλη Καλλίδη.



Φωτογραφία: Η Φαίη Σκορδά στο Pink Flamingo

To Pink Flamingo θα είναι ανοιχτό από Τετάρτη έως Κυριακή 20:30-00:30 μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου.