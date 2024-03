Eurovision 2024: Έριξε το... «Ζάρι» η Μαρίνα Σάττι -Διχάζει το τραγούδι της Ελλάδας [βίντεο] - iefimerida.gr

Με ένα τραγούδι που θυμίζει Ελλάδα θα πάει στον διαγωνισμό της Eurovision 2024 η Μαρίνα Σάττι τον Μάιο, καθώς δόθηκε χθες στη δημοσιότητα το «ZARI», προκαλώντας ποικίλες αντιδράσεις στους χρήστες του Twitter.

Το τραγούδι και το βιντεοκλίπ της ελληνικής συμμετοχής παρουσιάστηκαν το βράδυ της Πέμπτης 7 Μαρτίου, σε έκτακτη εκπομπή της ΕΡΤ1 με τίτλο «Eurovision σε είδον», με παρουσιαστές τον Φώτη Σεργουλόπουλο και την Τζένη Μελιτά.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το ZARI είναι ένα τραγούδι που δένει αρμονικά ethnic, παραδοσιακά και σύγχρονα στοιχεία, με την ιδιαίτερη χροιά της Μαρίνας Σάττι.

Το videclip του τραγουδιού «ΖΑRI» της Μαρίνας Σάττι, που θα μας εκπροσωπήσει στην Eurovision 2024:

Οι στίχοι του τραγουδιού ZARI

«Πόνος μη μας έρθει μακάρι

Πέφτω και κυλιέμαι σα ζάρι

Κάνω πως ξεχνάω τ’ όνομά σου

Κι όλα αλλάζουν γύρω μου απότομα

Ο άνεμος για πού θα μας πάρει

Πέφτω και κυλιέμαι σα ζάρι

Κάνω πως ξεχνάω τ’ άρωμά σου

Κι όλα αλλάζουν γύρω μου

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

I’m gonna do it my way

Στο μυαλό σου θα μπαινοβγαίνω

Γιατί δε μου ‘δωσες το χέρι

Ούτε για να πιαστώ

Κάποτε είχα πόνο για σένα κρυφό

Τ’ αφήνω όλα να βγούνε

Πάμε

Put your hands up

Κάνω ότι δεν ήτανε ψέμα

Ρίξε άλλη μια τελευταία φορά

Κι άσε να μας φέρει ό,τι θέλει μετά

(ΤΑ ΤΑ ΤΑ ΤΑ ΤΑ)

(ΤΑ ΤΑ ΤΑ ΤΑ ΤΑ ΤΑ)

Κι άσε να μας φέρει ό,τι θέλει μετά

ΤΑ ΤΑ ΤΑ ΤΑ ΤΑ ΤΑ

Να μας φέρει ό,τι θέλει

(ΤΑ ΤΑ ΤΑ ΤΑ ΤΑ ΤΑ)

Κι ας είναι να μας φέρει ό,τι θέλει μετά

(ΤΑ ΤΑ ΤΑ ΤΑ ΤΑ ΤΑ)

Να μας φέρει ό,τι θέλει

Να μη θυμηθώ

Τις ώρες που κόντευα να τρελαθώ

Άσε να μη θυμηθώ

Δεν πίστευες

Το κάρμα ότι είναι αληθινό

Πάμε

Put your hands up

Κάνω ότι δεν ήτανε ψέμα

Ρίξε άλλη μια τελευταία φορά

Κι άσε να μας φέρει ό,τι θέλει μετά

(ΤΑ ΤΑ ΤΑ ΤΑ ΤΑ TA)

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μόνη κι αν μένω

Πάντα σε περιμένω

Τρέμω σαν φλόγα

Σαν σπίρτο αναμμένο

Όταν χαράζει

με τρώει το μαράζι

μόνη πεθαίνω αν είσαι αλλού

(ΤΑ ΤΑ ΤΑ ΤΑ ΤΑ ΤΑ)

Κι άσε να μας φέρει ό,τι θέλει μετά

(ΤΑ ΤΑ ΤΑ ΤΑ ΤΑ ΤΑ)

Να μας φέρει ό,τι θέλει

(ΤΑ ΤΑ ΤΑ ΤΑ ΤΑ ΤΑ)

Κι ας είναι να μας φέρει ό,τι θέλει μετά

(ΤΑ ΤΑ ΤΑ ΤΑ ΤΑ ΤΑ)

Να μας φέρει ό,τι θέλει

Πόνος μη μας έρθει μακάρι

Πέφτω και κυλιέμαι σα ζάρι

Κάνω πως ξεχνάω τ’ όνομά σου

Κι όλα αλλάζουν γύρω μου απότομα

Ο άνεμος για που θα μας πάρει

Πέφτω και κυλιέμαι σα ζάρι

Κάνω πως ξεχνάω τ’ άρωμά σου

Κι όλα αλλάζουν γύρω μου απότομα

(ΤΑ ΤΑ ΤΑ ΤΑ ΤΑ ΤΑ)

Κι άσε να μας φέρει ό,τι θέλει μετά

(ΤΑ ΤΑ ΤΑ ΤΑ ΤΑ ΤΑ)

Να μας φέρει ό,τι θέλει

Κι ας είναι να μας φέρει ό,τι θέλει μετά

(ΤΑ ΤΑ)

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κι όλα αλλάζουν γύρω μου απότομα».

Μαρίνα Σάττι για το «Ζάρι»: «Ο στόχος είναι να πάμε όπως είμαστε» στη Eurovision

«O στόχος είναι να πάμε όπως είμαστε» είπε η Μαρίνα Σάττι, αναφερόμενη στην επιλογή να έχει το κομμάτι ελληνικό στίχο, λέγοντας ότι υπήρχαν άλλα τραγούδια που ήταν πιο κοντά σε ότι περιμένουμε να ακούσουμε στη Eurovision.

«Για λίγο σκέφτηκα μήπως έπρεπε να είναι στα Αγγλικά, αλλά νιώθω ότι το μήνυμα θα αλλοιωνόταν έτσι» τόνισε η Μαρίνα Σάττι, και εξήγησε ότι αντιλαμβάνεται ότι ενδέχεται η επιλογή αυτή να έχει ένα ρίσκο.

«Αγαπητή Ευρώπη, σου στέλνω πολλή αγάπη από την Ελλάδα, τη γενέτειρα της δημοκρατίας, της φιλοσοφίας, της φιλοξενίας και άλλων μεγάλων λέξεων. Τα λέμε σύντομα στο Μάλμε, φιλάκια, Μαρίνα Σάττι» αναγράφεται στα Αγγλικά, στο τελευταίο καρέ του βίντεο κλιπ.

Οι στίχοι του τραγουδιού μιλούν για την αγάπη και για τα ρίσκα που πρέπει να παίρνουμε κάποιες φορές, σαν μια ζαριά που ρίχνουμε και δεν ξέρουμε τι θα μας τύχει.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η σύνθεση του τραγουδιού

Συνθέτες του τραγουδιού είναι οι Μαρίνα Σάττι, OGE, Kay Be, Nick Kodonas, Jay Stolar, Gino The Ghost και Jordan Palmer. Τους στίχους υπογράφουν οι VLOSPA, OGE, Μαρίνα Σάττι και Solmeister ενώ το βιντεοκλίπ σκηνοθέτησε ο Αυστραλός Zac Wiesel.

Το τραγούδι περιλαμβάνει κάποιες αγγλικές φράσεις αλλά είναι στην ελληνική γλώσσα. Στο clip η Μαρίνα Σάττι βρίσκεται σε ένα γνήσιο ελληνικό σκηνικό, με φόντο εμβληματικά σημεία της Αθήνας, όπως η Ομόνοια, ο Λυκαβηττός, και το Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Ο Φωκάς Ευαγγελινός είναι ο creative director της εμφάνισης της Μαρίνας Σάττι στη σκηνή της Eurovision, en;v τη χορογραφία και το movement direction έχει αναλάβει ο Mecnun Giasar (Majnoon), kai oi NMR το art direction.

Φωκάς Ευαγγελινός: Η Μαρίνα Σάττι μπορεί μέσα από τη μουσική της να συνδέει κόσμους

Ο Φωκάς Ευαγγελινός συμμετέχει και φέτος στην αποστολή της Eurovision, καθώς είναι υπεύθυνος για την ιδέα και καλλιτεχνικός διευθυντής. «Ευχαριστώ την ΕΡΤ, αλλά πάνω απ’ όλα ευχαριστώ αυτό το πλάσμα, τη Μαρίνα Σάττι, που μπορεί μέσα από τη μουσική της να συνδέει κόσμους» είπε, προσθέτοντας ότι λατρεύει το τραγούδι που στέλνει η Ελλάδα στη Eurovision, λέγοντας ότι θα είναι κάτι διαφορετικό.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η χώρα μας θα κάνει την εμφάνισή της στο πρώτο μέρος του Β’ Ημιτελικού, στις 9 Μαΐου 2024 ενώ σχολιαστές στους δύο ημιτελικούς και τον μεγάλο τελικό της Eurovision θα είναι οι Θανάσης Αλευράς και Ζερόμ Καλούτα.

Το Twitter πήρε «φωτιά» για το ZARI

Διίστανται οι απόψεις των Ελλήνων χρηστών στο Twitter για το ZARI. Ορισμένοι εμφανίστηκαν ενθουσιασμένοι, χαρακτηρίζοντάς το «τέλειο». Ένας έγραψε «εντάξει, γουστάρω» και κάποιος άλλος «επιτέλους η Ελλάδα στέλνει κάτι διαφορετικό». Ωστόσο, δεν έλλειψαν και τα σχόλια χρηστών που δεν ενθουσιάστηκαν με το κομμάτι και τη σκηνική παρουσία της Μαρίνας Σάττι. Κάποιος το παρομοίασε με «τουριστική καμπάνια του 1990» ενώ ένας άλλος το χαρακτήρισε «βαλκανο-βλαχο-μπαρόκ».

Δείτε τα σχόλια στο Twitter

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ