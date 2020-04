Η Eurovision του... χθες και του σήμερα -Ο Σάκης Ρουβάς τραγούδησε με την 18χρονη Στεφανία Λυμπερακάκη [βίντεο]

Ναι, ο κορωνοϊός κατάφερε να αναβάλει για πρώτη φορά στην πολυετή ιστορία του και τον μουσικό διαγωνισμό της Eurovision.

Σύμφωνα με τους υπεύθυνους, η Eurovision θα επιστρέψει μια και καλή το 2021, πιθανότατα και πάλι στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας. Από εκεί και πέρα όλα είναι ανοιχτά, αναφορικά με τα κομμάτια που θα εκπροσωπήσουν τις χώρες, αλλά και τις χώρες που θα λάβουν τελικά μέρος στο διαγωνισμό.

Για την Ελλάδα, γνωρίζουμε σίγουρα πως θα τραγουδήσει η Στεφανία Λυμπερακάκη. Ωστόσο, μένει να διευκρινιστεί αν θα είναι με το ίδιο τραγούδι ή με μια νέα πρόταση.

Σάκης Ρουβάς και Στεφανία σε ρυθμούς Eurovision

Τον Σάκη Ρουβά δεν τον ενώνει με τη Στεφανία μόνο η ανάθεση της εκπροσώπησης στη Eurovision για την Ελλάδα. Και οι δύο τραγουδιστές είχαν έναν πολύτιμο συνεργάτη στην αποστολή τους, έναν συνθέτη που στην Ευρώπη τον αποκαλούν μέλος της Dream Team της Eurovision.

Αυτός δεν είναι άλλος από τον Δημήτρη Κοντόπουλο, που υπέγραφε την δεύτερη συμμετοχή του Σάκη Ρουβά στον διαγωνισμό, με το τραγούδι This Is Our Night το 2009. Ο συνθέτης είναι και ένας από τους συντελεστές του φετινού τραγουδιού που δεν είχε την τύχη να ακουστεί ζωντανά στη σκηνή της Eurovision.

Βίντεο: Η «αφιέρωση» της Στεφανίας στον Σάκη Ρουβά για τη Eurovision

Ο Δημήτρης Κοντόπουλος πραγματοποιεί συχνά τέτοια μουσικά διαλείμματα μέσω Intsagram, στα οποία ενίοτε πρωταγωνιστής είναι ο Σάκης Ρουβάς. Αλλά και η Στεφανία έχει τραγουδήσει ζωντανά το Supergirl σε ένα τέτοιο session πριν από περίπου ένα μήνα. Αυτή τη φορά, οι δυο τους τραγούδησαν το This Is Our Night, το κομμάτι που έδωσε την 7η θέση την Ελλάδα το 2009.

«Ανυπομονώ να σε γνωρίσω από κοντά Σάκη Ρουβα και ελπίζω το 2021 να μπορέσω να σε κάνω να ανατριχιάσεις όπως εγώ κάθε φορά που βλέπω τις εμφανίσεις σου» έγραψε πλάι στο βίντεο η φετινή εκπρόσωπος της Eurovision.