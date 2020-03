Το τσουνάμι του κορωνοϊού παρέσυρε και την Eurovision 2020, η οποία ακυρώνεται.

Ετσι, οι φαν της Eurovision δίνουν πλέον ραντεβού το 2021 αφού ο κορωνοϊός ακύρωσε το φετινό διαγωνισμό τραγουδιού.

Η Eurovision 2021 θα διεξαχθεί το Μάιο του 2021 στο Ρότερνταμ, όπου θα διεξαγόταν και ο διαγωνισμός Eurovision 2020.

An official statement from the European Broadcasting Union on the #Eurovision Song Contest 2020. pic.twitter.com/b3h7akxvpF