Eurovision 2021: Χαμός με το τραγούδι της Κύπρου -Γιατί ζητούν ακύρωση της συμμετοχής

Ο 65ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision θα πραγματοποιηθεί στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας τον προσεχή Μάιο και η Ελενα Τσαγκρινού θα είναι εκείνη που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο με το κομμάτι El Diablo.

Μάλιστα, το απόγευμα της Τετάρτης κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το βίντεο κλιπ του El Diablo και οι λάτρεις του μουσικού διαγωνισμού άκουσαν το τραγούδι για πρώτη φορά.

Πρόκειται για ένα δυναμικό τραγούδι, για το οποίο ωστόσο υπάρχουν ορισμένες αντιδράσεις και ενστάσεις τόσο για τον τίτλο όσο και για τους στίχους, με πολίτες να ζητούν την ακύρωση της συμμετοχής της Κύπρου στην εφετινή Eurovision, επειδή, όπως προκύπτει από τους στίχους, η Ελενα Τσαγκρινού έδωσε την... καρδιά της στον «Διάβολο».

Μάλιστα, έχει ξεκινήσει η συλλογή υπογραφών μέσω ψηφίσματος στο Avaaz.

Σύμφωνα με πληροφορίες του SigmaLive, η Αστυνομία δέχθηκε αναφορές από το ΡΙΚ, οι οποίες κάνουν λόγο για απανωτά απειλητικά τηλεφωνήματα που φθάνουν στο Ίδρυμα.

Αυτό είναι το ψήφισμα

Η ανακοίνωση αναφέρει: «Αγαπητοί συμπολίτες. Η συμμετοχή της Κύπρου στο Διαγωνισμό της Eurovision με το τραγούδι EL DIABLO είναι σκανδαλώδης για εμάς τους Χριστιανούς. Ενώστε μαζί μας τη φωνή διαμαρτυρίας»

Μέχρι στιγμής, οι υπογραφές έχουν ξεπεράσει τις 3.000.

Ακούστε το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στη Eurovision:

«I fell in love, I fell in love I gave my heart to el diablo, el diablo

I gave it up, I gave it up Because he tells me I’m his angel, I’m his angel

Oh-oh-oh, el diablo, el diablo I fell in love, I fell in love

I gave my heart to el diablo, el diablo».

Η απάντηση του ΡΙΚ



Σε ανακοίνωσή του, το ΡΙΚ υποστηρίζει ότι «το τραγούδι το οποίο θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στον 65ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision εξιστορεί την περιπέτεια μιας κοπέλας που βρίσκει τον εαυτό της δέσμια σε μια σχέση εκμετάλλευσης μ’ έναν αλήτη, εξ ου και τον αποκαλεί «El diablo».

«Πρόκειται για την αιώνια πάλη του κακού με το καλό. Μέσα από αυτή την προβληματική σχέση με σύνδρομα Στοκχόλμης (τo σύνδρομo της Στοκχόλμης είναι μια σύνθετη ψυχολογική κατάσταση, κατά την οποία το θύμα αρχίζει και τρέφει συναισθήματα συμπάθειας ή/και αγάπης προς το θύτη του) και παρά την παράνοια που βιώνει, στο τέλος λάμπει πάντα η αλήθεια, όπου αποζητά βοήθεια για έξοδο και αποτίναξη των δεσμών σε μια πορεία για ελευθερία. Ειδικά στις μέρες μας, ευελπιστούμε το τραγούδι και η σωστή του ερμηνεία να αποτελέσουν έμπνευση όχι μόνο για γυναίκες αλλά για οποιονδήποτε βιώνει παρόμοιες καταστάσεις», αναφέρει η ανακοίνωση.