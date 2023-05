Eurovision 2023: Το ντουέτο Βίκτωρα Βερνίκου και Ρουσλάνα πριν από τον β' ημιτελικό [βίντεο] - iefimerida.gr

Ένα ντουέτο με μια παλιά γνωστή της Eurovision, που έγραψε τη δική της ιστορία, έκανε ο εκπρόσωπος της Ελλάδας στο κορυφαίο μουσικό event της Γηραιάς Ηπείρου, Βίκτωρ Βερνίκος.

Ενόψει του αποψινού β' ημιτελικού, που θα ξεκινήσει στις 22:00, ο Βερνίκος είχε την ευκαιρία να τραγουδήσει το τραγούδι με το οποίο θα διαγωνιστεί, το «What They Say», με τη Ρουσλάνα. Οι δυο τους ερμήνευσαν το ρεφρέν της μπαλάντας.

Θυμίζουμε πως η Ουκρανή Ρουσλάνα κέρδισε τον διαγωνισμό το 2004, με το τραγούδι «Wild Dances».

Το βίντεο με το ντουέτο Βερνίκου-Ρουσλάνα

Ο Βίκτωρ Βερνίκος θα εμφανιστεί στην 8η θέση στον αποψινό ημιτελικό, ενώ η Κύπρος δύο θέσεις πριν, στην 6η.

Οι χώρες που θα διαγωνιστούν απόψε είναι οι:

Δανία: Reiley - «Breaking My Heart»

Αρμενία: Brunette - «Future Lover»

Ρουμανία: Theodor Andrei - «D.G.T. (On and Off)»

Εσθονία: Alika - «Bridges»

Βέλγιο: Gustaph - «Because of You»

Κύπρος: Andrew Lambrou - «Break a Broken Heart»

Ισλανδία: Diljá - «Power»

Ελλάδα: Victor Vernicos - «What They Say»

Πολωνία: Blanka - «Solo»

Σλοβενία: Joker Out - «Carpe Diem»

Γεωργία: Iru - «Echo»

Άγιος Μαρίνος: Piqued Jacks - «Like an Animal»

Αυστρία: Teya & Salena - «Who the Hell is Edgar?»

Αλβανία: Albina & Familja Kelmendi - «Duje»

Λιθουανία: Monika Linkytė - «Stay»

Αυστραλία: Voyager - «Promise»