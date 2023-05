Eurovision 2023: Απόψε ο β' ημιτελικός -Δύσκολη η πρόκριση για την Ελλάδα, πατώνει στα στοιχήματα - iefimerida.gr

Βραδιά Eurovision 2023 η αποψινή και στη σκηνή του Λίβερπουλ για τον β’ ημιτελικό θα ανέβουν ακόμη 10 χώρες, διεκδικώντας μια θέση στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου.

Ανάμεσά τους και ο Βίκτωρ Βερνίκος, ο οποίος εκπροσωπεί φέτος τη χώρα με το What They Say. Πρόκειται για μία μπαλάντα, την οποία ο Βίκτωρ έγραψε στα 14 του χρόνια, όταν βίωσε για πρώτη φορά μια αγχώδη κατάσταση, την περίοδο της καραντίνας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Το έγραψα για κάτι που ήταν πολύ αληθινό σε εμένα» είχε πει στην εκπομπή του Φώτη Σεργουλόπουκου και της Τζένης Μελιτά, προσθέτοντας ότι «είναι το καλύτερο (τραγούδι) που έχω γράψει».«Το μήνυμα που προσπαθώ να περάσω είναι πως όταν γράφεις ένα τραγούδι με ειλικρίνεια, ενώνει το κοινό, διότι εκφράζεις αυτό που δεν μπορεί να εκφράσει ο άλλος», συμπλήρωσε.

Μέσα από τις πρόβες στην σκηνή της Eurovision 2023, αποκαλύφθηκε το σκηνικό που συμπληρώνει την εμφάνιση του Βίκτωρα Βερνίκου, ο οποίος θα είναι ολομόναχος. Ο Κωνσταντίνος Ρήγος, που επιμελήθηκε τη σκηνοθεσία, θέλησε να αποτυπώσει στην σκηνή του διαγωνισμού, που θυμίζει αγκαλιά, το συναίσθημα, τη δύναμη του ελληνικού αλφαβήτου και το ελληνικό καλοκαίρι.

Βίντεο από τις πρόβες του Βίκτωρα Βερνίκου προβλήθηκαν σε εκπομπές και αναρτήθηκαν στα social media, με το ελληνικό κοινό να δείχνει να μην ενθουσιάζεται. Βέβαια, από το πρώτο άκουσμα του τραγουδιού τον Μάρτιο οι πρώτες εντυπώσεις ήταν χλιαρές και ήταν ολοφάνερο ότι η συμμετοχή μας δεν έχει αυτό το eurovision vibe που θέλουν. Όχι επειδή είναι μια σύγχρονη μπαλάντα, έχουμε ακούσει άλλωστε εκπληκτικά τραγούδια όπως το Arcade του Ντάνκαν Λόρενς, αλλά επειδή δεν έχει αυτό το «κάτι» που τρελαίνει τους Eurofans και τους κάνει να ζητωκραυγάζουν.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι στοιχηματικές προβλέψεις, πάντως, αποτυπώνουν του λόγου το αληθές με τον Βίκτωρα Βερνίκο και το What they Say να μένουν εκτός τελικού. Τα στοιχήματα, αυτή την ώρα, δείχνουν την Ελλάδα στην 13η θέση.

Eurovision 2023: «Τι λέει, δεν καταλαβαίνω ούτε μια λέξη…»

Σύμφωνα με τους χρήστες του διαδικτύου, η παρουσία στον τελικό αποτελεί μακρινό όνειρο και αν το τραγούδι μας περάσει σίγουρα θα αποτελεί μεγάλη έκπληξη. Το Twitter, που περνά τα πάντα από κόσκινο, έσταξε φαρμάκι για την ελληνική συμμετοχή.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ιδιαίτερα σκληρός στην κριτική του τραγουδιού ήταν ο Γιώργος Λιάγκας, ο οποίος εξέφρασε ανοικτά τη γνώμη του. «Το παιδί είναι αξιοπρεπέστατο και μπορεί να κάνει και καριέρα κλπ.. Θα πάει άπατο, είναι προφανές. Άμα μπει στον τελικό θα είναι η μεγαλύτερη έκπληξη που έχει γίνει στη Eurovision. Δεν φταίει το παιδί. Το παιδί είναι ταλαντούχο, θα μπορούσε… Φταίει η ΕΡΤ», είπε αρχικά ο Γιώργος Λιάγκας.

«Πότε έχουμε πολύ μεγάλες νίκες στην Eurovision; Με τα εμπορικά πρόσωπα. Ποια είναι τα εμπορικά πρόσωπα; Η Παπαρίζου, η Καλομοίρα, ο Ρουβάς, ο Γιώρκας. Με εμπορικό προϊόν πετυχαίνουμε νίκες και καλές θέσεις. Όταν μας πιάνει η ποιότητα, παίρνουμε… να μην πω τι παίρνουμε. Αυτό που θα πάρουμε και φέτος», πρόσθεσε.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όλα όσα θα γίνουν στον β΄ημιτελικό της Eurovision 2023

Ο β΄ημιτελικός της Eurovision 2023 ξεκινά στις 22:00 το βράδυ. Ο Βίκτωρ Βερνίκος θα εμφανιστεί στην 8η θέση, ενώ η Κύπρος δύο θέσεις πιο πριν, στην 6η.

Οι χώρες που θα διαγωνιστούν απόψε είναι οι:

Δανία: Reiley - «Breaking My Heart»

Αρμενία: Brunette - «Future Lover»

Ρουμανία: Theodor Andrei - «D.G.T. (On and Off)»

Εσθονία: Alika - «Bridges»

Βέλγιο: Gustaph - «Because of You»

Κύπρος: Andrew Lambrou - «Break a Broken Heart»

Ισλανδία: Diljá - «Power»

Ελλάδα: Victor Vernicos - «What They Say»

Πολωνία: Blanka - «Solo»

Σλοβενία: Joker Out - «Carpe Diem»

Γεωργία: Iru - «Echo»

Άγιος Μαρίνος: Piqued Jacks - «Like an Animal»

Αυστρία: Teya & Salena - «Who the Hell is Edgar?»

Αλβανία: Albina & Familja Kelmendi - «Duje»

Λιθουανία: Monika Linkytė - «Stay»

Αυστραλία: Voyager - «Promise».

Όπως και ο πρώτος ημιτελικός, έτσι και αυτός θα έχει ξεχωριστές στιγμές. Κοινό και τηλεθεατές θα απολαύσουν το σόου «Η μουσική ενώνει γενιές» (Music Unites Generations), με θέμα τη σχέση μεταξύ διαφορετικών γενεών της Ουκρανίας και της μουσικής που αγαπούν. Η εκπρόσωπος της Ουκρανίας στη Eurovision 2014, Mariya Yaremchuk, θα παρουσιάσει medley τραγουδιών της χώρας της, σε ένα μουσικό ταξίδι στον χρόνο.

Το μουσικό ταξίδι θα συνεχιστεί με οδηγό τον ράπερ OTOY που θα τραγουδήσει με την Mariya, ενώ στη σκηνή της Eurovision 2023 θα ανέβει και η 14χρονη εκπρόσωπος της Ουκρανίας στην περυσινή Eurovision Junior, Zlata Dzyunka.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατά τη διάρκεια του ημιτελικού, θα παρουσιαστεί το σόου «Be who you want to be» με τρεις drug performers και χορευτές να παρουσιάζουν ένα εντυπωσιακό σόου.

Εν κατακλείδι, μπορεί η φετινή μας συμμετοχή στην Eurovision 2023 να προκαλεί ανάμεικτα συναισθήματα, σε κάποιους να αρέσει και σε άλλους όχι, ωστόσο, οι περισσότεροι ελπίζουν, την ώρα των ανακοινώσεων, να ακούσουν «Greece» και να δουν τον Βίκτωρα να πανηγυρίζει.