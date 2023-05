Eurovision 2023: Σε εξέλιξη ο β' ημιτελικός -Η εμφάνιση του Βίκτωρα Βερνίκου, διεκδικεί πρόκριση στον τελικό - iefimerida.gr

Ο β' ημιτελικός της Eurovision ξεκίνησε, με 16 χώρες να διεκδικούν μια θέση στον τελικό που θα διεξαχθεί το Σάββατο 13 Μαΐου.

Ανάμεσα στις χώρες που έκαναν την εμφάνισή τους είναι η Ελλάδα και η Κύπρος, που διαγωνίστηκαν στην 8η και 6η θέση, αντίστοιχα.

«Περνά» η Κύπρος, «μένει έξω» η Ελλάδα

Τα προγνωστικά δείχνουν πως η Κύπρος με τον Andrew Lambrou και το «Break a Broken Heart» θα περάσει στον τελικό, σε αντίθεση με τον Βίκτωρα Βερνίκο και το τραγούδι του, «What They Say», όπου οι εκτιμήσεις δεν είναι τόσο ενθαρρυντικές.

Οι χώρες που θα διαγωνιστούν απόψε είναι οι:

Δανία: Reiley - «Breaking My Heart»

Αρμενία: Brunette - «Future Lover»

Ρουμανία: Theodor Andrei - «D.G.T. (On and Off)»

Εσθονία: Alika - «Bridges»

Βέλγιο: Gustaph - «Because of You»

Κύπρος: Andrew Lambrou - «Break a Broken Heart»

Ισλανδία: Diljá - «Power»

Ελλάδα: Victor Vernicos - «What They Say»

Πολωνία: Blanka - «Solo»

Σλοβενία: Joker Out - «Carpe Diem»

Γεωργία: Iru - «Echo»

Άγιος Μαρίνος: Piqued Jacks - «Like an Animal»

Αυστρία: Teya & Salena - «Who the Hell is Edgar?»

Αλβανία: Albina & Familja Kelmendi - «Duje»

Λιθουανία: Monika Linkytė - «Stay»

Αυστραλία: Voyager - «Promise».

Eurovision 2023: Τι περιλαμβάνει ο β' ημιτελικός

Όπως και ο πρώτος ημιτελικός, έτσι και ο δεύτερος θα έχει ξεχωριστές στιγμές. Κοινό και τηλεθεατές θα απολαύσουν το σόου «Η μουσική ενώνει γενιές» (Music Unites Generations), με θέμα τη σχέση μεταξύ διαφορετικών γενεών της Ουκρανίας και της μουσικής που αγαπούν. Η εκπρόσωπος της Ουκρανίας στη Eurovision 2014, Mariya Yaremchuk, θα παρουσιάσει medley τραγουδιών της χώρας της, σε ένα μουσικό ταξίδι στον χρόνο.

Το μουσικό ταξίδι θα συνεχιστεί με οδηγό τον ράπερ OTOY, που θα τραγουδήσει με τη Mariya, ενώ στη σκηνή της Eurovision 2023 θα ανέβει και η 14χρονη εκπρόσωπος της Ουκρανίας στην περσινή Eurovision Junior, Zlata Dzyunka.

Κατά τη διάρκεια του ημιτελικού θα παρουσιαστεί το σόου «Be who you want to be», με τρεις drag performers και χορευτές να παρουσιάζουν ένα εντυπωσιακό σόου.