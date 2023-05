Η ανακοίνωση της ΕΡΤ για τον αποκλεισμό του Βερνίκου από τον τελικό της Eurovision με λόγια του Αντετοκούνμπο - iefimerida.gr

Εκτός τελικού Eurovision έμεινε η ελληνική συμμετοχή με τον Victor Vernicos. Aντίθετα, στον τελικό του Σαββάτου πέρασε η Κύπρος.

Αμέσως μετά η ΕΡΤ έβγαλε ανακοίνωση εξηγώντας την επιλογή του Victor Vernicos για τη φετινή αποστολή στην Εurovision, ενώ επικαλέστηκε και τα λόγια του Γιάννη Αντετοκούνμπο που είχε πει πρόσφατα πως «κάθε δυσκολία είναι ένα σκαλοπάτι για την επιτυχία».

Η ΕΡΤ στην ανακοίνωσή της αναφέρει ότι «η επιλογή της φετινής συμμετοχής μας στη Eurovision προέκυψε για πρώτη φορά με τη συμμετοχή κοινού και επιτροπής, όπως ακριβώς φέτος θα επιλεγεί άλλωστε και ο νικητής της Eurovision με βάση τους νέους κανονισμούς ψηφοφορίας στον Διαγωνισμό Τραγουδιού. Το "What They Say" ήταν το μόνο τραγούδι από τα πέντε υποψήφια το οποίο τόσο η επιτροπή της ΕΡΤ όσο και το κοινό ψήφισαν και οι δύο στη δεύτερη θέση και έτσι, κατά συνέπεια, του έδωσαν το "διαβατήριο" να ταξιδέψει στο Λίβερπουλ».

Δείτε την εμφάνιση του Victor Vernicos στον ημιτελικό της Eurovision:

Η ανακοίνωση της ΕΡΤ για τον Victor Vernicos

«Στον Β’ Ημιτελικό της Eurovision 2023 στο Λίβερπουλ, η ελληνική συμμετοχή απέσπασε ένα από τα πιο θερμά χειροκροτήματα από το κοινό του M&S Arena ανάμεσα στους 16 υποψήφιους. Η συμμετοχή των θεατών του κατάμεστου σταδίου κατά τη διάρκεια της εμφάνισης του Βίκτωρα υπήρξε θεαματική καθώς τραγουδούσαν μαζί του το ρεφρέν, αλλά αυτό δεν κατάφερε να στείλει το "What They Say" στον Μεγάλο Τελικό του Σαββάτου.

»Μόλις 16 ετών, ο Βίκτωρ ήταν ο νεότερος καλλιτέχνης του φετινού διαγωνισμού και όπως χαρακτηριστικά τον αποκαλούσαν οι Βρετανοί διοργανωτές, "our Eurovision son". Παρά το νεαρό της ηλικίας του, κατόρθωσε να ανταποκριθεί στις υψηλές απαιτήσεις του διαγωνισμού σε όλες τις φάσεις του, από τις επίπονες καθημερινές πρόβες, τις καθημερινές εμφανίσεις του σε διεθνή media και events, μέχρι και τον Ημιτελικό.

»Η ΕΡΤ στήριξε με κάθε τρόπο την προσπάθεια αυτή και είναι περήφανη για την ποιότητα της φετινής συμμετοχής της χώρας μας, όπως και για την καλλιτεχνική ομάδα. Mε επικεφαλής τον Κωνσταντίνο Ρήγο παρουσιάστηκε επί σκηνής μια αφαιρετική, σύγχρονη και άρτια εικόνα, εστιασμένη στα συναισθήματα που προκαλεί το "What They Say" και το νόημα των στίχων του.

»Παρότι η ελληνική συμμετοχή δεν θα διαγωνιστεί στον Μεγάλο Τελικό, η προσπάθεια του Βίκτωρα αξίζει το χειροκρότημα όλων μας, χωρίς να ξεχνάμε καθόλου το νόημα του συγκεκριμένου τραγουδιού, μέσα από το οποίο ο 16χρονος Βίκτωρ μάς καλεί να "ακούμε" και να μοιραζόμαστε τα συναισθήματά μας, διεκδικώντας ένα καλύτερο αύριο.

»To μουσικό ταξίδι του Βίκτωρα μόλις ξεκίνησε με τον πιο συναρπαστικό τρόπο μέσα από έναν διεθνή διαγωνισμό και όπως πρόσφατα δήλωσε και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, "κάθε δυσκολία είναι ένα σκαλοπάτι για την επιτυχία"».

Υπενθυμίζεται ότι οι χώρες που πέρασαν στον μεγάλο τελικό του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision 2023 από τον β’ ημιτελικό είναι οι εξής:

Αλβανία

Κύπρος

Εσθονία

Βέλγιο

Αυστρία

Λιθουανία

Πολωνία

Αυστραλία

Αρμενία

Σλοβενία