«Επιστροφή στο Μέλλον»: Πού βρίσκονται σήμερα οι ηθοποιοί της αγαπημένης ταινίας - iefimerida.gr

Το «Επιστροφή στο Μέλλον» ήταν η ταινία με τα υψηλότερα έσοδα το 1985. Έχει γράψει τη δική της ιστορία στον κινηματογράφο, αποκτώντας αμέτρητους θαυμαστές σε όλον τον κόσμο, ενώ ενέπνευσε ακόμη και το όνομα του boy band McFly.

Πριν από λίγες ημέρες οι θαυμαστές του Back to the Future δάκρυσαν από τη συναισθηματική επανένωση των πρωταγωνιστών της ταινίας, Michael J. Fox και Christopher Lloyd, μετά από 37 χρόνια.

Οι δυο τους -που υποδύθηκαν αντίστοιχα τον Marty McFly και τον Dr Emmett «Doc» Brown- εμφανίστηκαν σε εκδήλωση του ComicCon στη Νέα Υόρκη και μίλησαν για την «άμεση χημεία» τους στα γυρίσματα.

Μοιράστηκαν, επίσης, μια συναισθηματική αγκαλιά μπροστά σε ένα κοινό αφοσιωμένων θαυμαστών.

Οι ηθοποιοί Christopher Lloyd και Michael J. Fox αγκαλιάζονται θερμά στο New York Comic Con στις 8 Οκτωβρίου στη Νέα Υόρκη / Φωτογραφία: Mike Coppola / Getty Images

Στην ταινία, που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές, παρακολουθούμε τον έφηβο Marty να γυρνά πίσω στο 1955 και να χαλά κατά λάθος το ειδύλλιο των γονιών του. Μετά την πρώτη ταινία δημιουργήθηκαν δύο συνέχειες, μια σειρά κινουμένων σχεδίων και ένα θεατρικό μιούζικαλ.

«Επιστροφή στο Μέλλον»: Τι έκαναν μετά την ταινία οι πρωταγωνιστές της

Από έναν γάμο με διαφορά ηλικίας μέχρι μια πικρή δικαστική διαμάχη με τους παραγωγούς της ταινίας, δείτε τι συνέβη στους υπόλοιπους ηθοποιούς που ταξίδευαν στον χρόνο.

Ο Michael J. Fox ως Marty McFly στο «Επιστροφή στο Μέλλον»

Ο Michael επιστρατεύτηκε για να αντικαταστήσει τον αρχικό ηθοποιό Eric Stoltz ως έφηβος Marty, μετά από αρκετές εβδομάδες γυρισμάτων, όταν ο δημιουργός Bob Gale και ο σκηνοθέτης Robert Zemeckis αποφάσισαν ότι είχε γίνει λάθος επιλογή.

Ο Καναδός ηθοποιός ήταν ήδη αστέρι από την κωμική σειρά Family Ties, και στη συνέχεια πρωταγωνίστησε στις ταινίες Teen Wolf και The Secret of My Success του 1987, καθώς και στην επιτυχία Doc Hollywood του 1991.

Το 1991 ο σταρ σε ηλικία μόλις 29 ετών διαγνώστηκε με τη νόσο του Πάρκινσον, την εκφυλιστική πάθηση του νευρικού συστήματος.

Ο Michael J. Fox έγραψε τη δική του ιστορία ως Marty McFly στο «Επιστροφή στο Μέλλον» / Φωτογραφία: Back to the Future Trilogy / Facebook

Συνέχισε να παίζει σε ρόλους όπως το The American President και το κλασικό έργο του Tim Burton «Mars Attacks!», καθώς και να πρωταγωνιστεί στην τηλεοπτική κωμική σειρά Spin City.

Επτά χρόνια μετά τη διάγνωσή του δημοσιοποίησε τη μάχη για την υγεία του και, καθώς τα συμπτώματά του επιδεινώνονταν, στράφηκε σε φωνητικούς ρόλους, υποδυόμενος τον Stuart Little στο επιτυχημένο franchise και τον πρωταγωνιστή στο animation A.R.C.H.I.E.

Το 2013 ανέλαβε την παρουσίαση της δικής του εκπομπής, The Michael J. Fox Show, και συμμετείχε ως guest σε πολλές τηλεοπτικές σειρές, όπως το The Good Wife.

Ο ηθοποιός Michael J. Fox μιλάει κατά τη διάρκεια του πάνελ «Back To The Future Reunion» στο New York Comic Con στις 8 Οκτωβρίου 2022 στη Νέα Υόρκη / Φωτογραφία: Mike Coppola/Getty Images

Ο ηθοποιός, 61 ετών σήμερα, έγινε υπέρμαχος της έρευνας για τη Νόσο Πάρκινσον και ίδρυσε το Ίδρυμα Michael J. Fox το 2000, με στόχο την εξεύρεση θεραπείας.

Είναι παντρεμένος με την Tracy Pollan, την οποία γνώρισε στα γυρίσματα της σειράς Family Ties, από το 1988, και έχουν τέσσερα παιδιά.

«Back to the Future»: Ο Christopher Lloyd ως Doc Brown

Ο εκκεντρικός εφευρέτης παραμένει ένας από τους πιο εμβληματικούς ρόλους του Christopher Lloyd, σε μια καριέρα που έχει διαρκέσει έξι δεκαετίες.

Ήδη γνωστός από τον ρόλο του στην επιτυχημένη σειρά Taxi, πρωταγωνίστησε ως ο κακός δικαστής Doom στην ταινία Who Killed Roger Rabbit και ο θείος Fester στην ταινία του 1993 «Addams Family Values».

Ο Doc Brown / Φωτογραφία: Back to the Future Trilogy / Facebook

Ο Christopher Lloyd ως Doc Brown / Φωτογραφία: YouTube

Σήμερα, 83 ετών, συνεχίζει να αναλαμβάνει μικρούς ρόλους και voiceovers, ενώ πρόσφατα εντάχθηκε στο καστ της ταινίας Nandor Fodor and the Talking Mongoose, με τον Simon Pegg και τη Minnie Driver.

Το 2008 ο Κρίστοφερ κατέρρευσε όταν η έπαυλή του, αξίας 6 εκατομμυρίων λιρών, στο Μοντεσίτο της Καλιφόρνιας καταστράφηκε από πυρκαγιά που σάρωσε την κοιλάδα του Σαν Φερνάντο.

Ο ηθοποιός έχει παντρευτεί πέντε φορές και δεν έχει παιδιά. Γνώρισε τη νυν σύζυγό του Lisa Loiacono, η οποία στα 52 της είναι 31 χρόνια νεότερή του, όταν ενήργησε ως κτηματομεσίτρια σε ένα άλλο σπίτι στο οικόπεδό του στο Montecito, το 2012.

Ο Christopher Lloyd στο πάνελ του «Back To The Future Reunion» στο New York Comic Con στις 8 Οκτωβρίου στη Νέα Υόρκη / Φωτογραφία: Mike Coppola/Getty Images

Η Lea Thompson έπαιξε τη Lorraine Baines-McFly

Η Lea Thompson υποδύθηκε τη μητέρα του Marty, Lorraine Baines-McFly.

Μετά την ταινία, η Lia πρωταγωνίστησε στο SpaceCamp και στην παράξενη αποτυχία του 1996 «Howard the Duck», όπου ενώνει τις δυνάμεις της με ένα πουλί σε φυσικό μέγεθος για να σώσει τον κόσμο από μια εξωγήινη επίθεση.

Η ταινία δέχτηκε πολύ άσχημες κριτικές. Η Λία ισχυρίζεται έκτοτε ότι έχει cult status και ότι συναντά θαυμαστές σε συνέδρια για το Back to the Future.

Η Lea Thompson υποδύθηκε τη μητέρα του Marty, Lorraine Baines-McFly / Φωτογραφία: Back to the Future Trilogy / Facebook

«Κάθομαι εκεί και συναντώ τους θαυμαστές, και το ένα τρίτο από αυτούς λένε "Είμαι ο μόνος άνθρωπος που του άρεσε το Howard the Duck". Είναι ξεκαρδιστικό», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η 61χρονη σήμερα ηθοποιός επανέλαβε τον ρόλο της Λορέιν και στις δύο συνέχειες του Back to the Future και είχε τον πρωταγωνιστικό ρόλο στη βραβευμένη κωμική σειρά Caroline in the City, από το 1995 έως το 1999.

Έχει, επίσης, εμφανιστεί στην επιτυχημένη κωμωδία The Goldbergs, καθώς και στον ρόλο της Marmee στην ταινία Little Women του 2018. Το 2014 έφτασε στα προημιτελικά του Dancing with the Stars, σε ζευγάρι με τον πρώην πρωταθλητή του Strictly, Artem Chigvintsev.

Η Lea Thompson σήμερα / Φωτογραφία: Photo by Taylor Jewell/Invision/AP

Είναι παντρεμένη με τον σκηνοθέτη του Pretty in Pink, Howard Deutch, από το 1989 και έχει δύο κόρες, τη Madelyn και τη Zoey Deutch, οι οποίες είναι και οι δύο ηθοποιοί.

Ο Crispin Glover υποδύθηκε τον George McFly

Ο Νεοϋορκέζος ηθοποιός έπαιξε τον πατέρα του Marty, George, στην πρώτη ταινία, αλλά εξοργίστηκε όταν αντικαταστάθηκε από έναν άγνωστο ηθοποιό, τον Jason Weissman, ο οποίος φόρεσε ψεύτικο πιγούνι, μύτη και ζυγωματικά για να παίξει τον ρόλο στη δεύτερη ταινία.

Για να καλυφθεί η διαφορετική εμφάνιση των ηθοποιών, ο Weissman συχνά κινηματογραφούνταν να κρύβεται στο παρασκήνιο ή να φοράει γυαλιά ηλίου, και στη συνέχεια το υλικό συνδυαζόταν με υπάρχοντα κλιπ του Crispin για να φαίνεται ότι εξακολουθούσε να παίζει στην ταινία.

Το 1990 ο Κρίσπιν μήνυσε επιτυχώς τους παραγωγούς, με την αιτιολογία ότι είχαν χρησιμοποιήσει το ομοίωμά του χωρίς άδεια και δεν τον είχαν πληρώσει για την επαναχρησιμοποίηση του υλικού της αρχικής ταινίας.

Ο Crispin μήνυσε τους δημιουργούς της ταινίας για το sequel / Φωτογραφίες: Rex Features/Getty Images

Ο ηθοποιός, που σήμερα είναι 58 ετών, κέρδισε 690.000 λίρες, σε μια υπόθεση που είχε ως αποτέλεσμα η Ένωση Ηθοποιών της Οθόνης να απαγορεύσει παρόμοιες πρακτικές, γνωστές πλέον ως Fake Shremp.

Το 1987 έκανε μια αμφιλεγόμενη εμφάνιση στο The Late Show with David Letterman, φορώντας τακούνια με πλατφόρμες και περούκα και συμπεριφερόμενος αλλοπρόσαλλα, με αποτέλεσμα ο παρουσιαστής να φύγει από το πλατό αφού ο ηθοποιός παραλίγο να τον κλωτσήσει στο πρόσωπο.

Εκτός από την υποκριτική σε mainstream ταινίες, όπως το Charlie's Angels: Full Throttle και Alice in Wonderland, άρχισε να κυκλοφορεί μουσική και ίδρυσε επίσης μια εταιρεία, τη Volcanic Eruptions, για να γυρίζει τις δικές του ταινίες τέχνης.

Το 2001 αγόρασε ένα κάστρο του 17ου αιώνα στην Πράγα, το οποίο νοικιάζει μέσω AirBnB. Έβγαινε με το μοντέλο Alexa Lauren για δύο χρόνια, από το 2001, αλλά δεν παντρεύτηκε ποτέ.

Η Claudia Wells έπαιξε την Jennifer Parker

Η Claudia υποδύθηκε την κοπέλα του Marty στην αρχική ταινία, σε έναν ρόλο που της υποσχέθηκε λαμπρό μέλλον.

Όμως, αντικαταστάθηκε από την Elisabeth Shue στις συνέχειες και αργότερα αποκάλυψε ότι απέρριψε την επιστροφή στον ρόλο επειδή η μητέρα της είχε διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού και έχανε τη μάχη. Έτσι, έκανε ένα διάλειμμα από την υποκριτική για να την περιθάλψει τους τελευταίους μήνες της.

Η Claudia αντικαταστάθηκε στη συνέχεια για έναν τραγικό λόγο / Φωτογραφίες: Rex Features/Getty Images

«Η ζωή ήταν πολύ, πολύ δύσκολη και αγχωτική. Απλώς δεν είχα μέσα μου τη δύναμη να κάνω κάτι άλλο από το να ασχοληθώ με το άγχος και τα συναισθήματα που μου προκαλούσε το ότι η μητέρα μου βρισκόταν στη διαδικασία του θανάτου», είχε δηλώσει. «Απλώς δεν ήμουν σε θέση να μπορώ να σκεφτώ την καριέρα μου ή την ταινία ή οτιδήποτε άλλο εκτός από το τι έκανα με τη δική μου ζωή».

Η 56χρονη Κλαούντια επέστρεψε στην υποκριτική το 2008 και επανέλαβε τον ρόλο της Τζένιφερ στα βιντεοπαιχνίδια BTTF.

Διευθύνει, επίσης, ένα κατάστημα ανδρικών ρούχων στο Λος Άντζελες, το Armani Wells, το οποίο άνοιξε το 1991.

Η Wendie J. Sperber ως Linda McFly στο «Επιστροφή στο Μέλλον»

Η Wendie πρωταγωνίστησε ως η μεγαλύτερη αδελφή του Marty και στις τρεις ταινίες, αλλά προηγουμένως είχε ρόλους στις ταινίες Wanna Hold Your Hand και Bachelor Party.

Στη συνέχεια πρωταγωνίστησε σε πολυάριθμες τηλεοπτικές σειρές, όπως το Women in Prison και το Babes.

Η Wendie ήταν η αδελφή του Marty, η Linda / Φωτογραφίες: Universal/Getty Images

Η μητέρα δύο παιδιών διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού το 1997 και τέσσερα χρόνια αργότερα ίδρυσε το Κέντρο Στήριξης Καρκίνου weSPARK, για οικογένειες που πλήττονται από την ασθένεια. Δυστυχώς, έφυγε από τη ζωή το 2005, σε ηλικία 47 ετών.

Thomas F. Wilson - Biff Tannen

Ο Thomas υποδύθηκε στην ταινία τον νταή που ενοχλούσε τον George -τόσο στο σχολείο όσο και στον εργασιακό του χώρο ως ενήλικας- και επέστρεψε στις συνέχειες παίζοντας τον Biff, τον εγγονό του Griff και τον προπάππου του Buford «Mad Dog» Tannen.

Πρωταγωνίστησε στην τηλεοπτική σειρά Freaks and Geeks και από το 2001 έχει δώσει φωνή σε πολλά κινούμενα σχέδια, συμπεριλαμβανομένων των σειρών και των ταινιών του Μπομπ Σφουγγαράκη.

Ο Thomas F. Wilson ως Biff / Φωτογραφία: Back to the Future Trilogy / Facebook

Ο Thomas F. Wilson σήμερα / Φωτογραφία: Getty Images

Άνθρωπος με πολλά ταλέντα, ο Tom είναι επίσης stand-up κωμικός, του οποίου το πρόγραμμα περιλαμβάνει το Biff's Question Song - μια παρωδία για τις επαναλαμβανόμενες ερωτήσεις που του κάνουν για το Back to the Future.

Είναι επίσης vlogger στο YouTube, καθώς και ζωγράφος στον ελεύθερο χρόνο του. Ασχολείται και με τη μουσική, καθώς ως ευσεβής καθολικός κυκλοφόρησε ένα σύγχρονο χριστιανικό άλμπουμ το 2000, με τίτλο In the Name of the Father.

Είναι παντρεμένος με την Caroline Thomas από το 1985 και έχουν τέσσερα παιδιά.