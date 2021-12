Γιατί στη δεύτερη σεζόν του Emily in Paris στο Netflix είναι... άφαντη η πανδημία -Πώς «έκρυψαν» τις μάσκες | ΖΩΗ | iefimerida.gr

Η πανδημία του κορωνοαϊού μπορεί να βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη στον πραγματικό κόσμο, αλλά στον κόσμο της "Emily in Paris", απλά δεν υπάρχει.

Η 2η σεζόν της επιτυχημένης ρομαντικής κωμωδίας του Netflix κάνει πρεμιέρα στις 22 Δεκεμβρίου, ωστόσο οι θεατές δεν πρέπει να περιμένουν να δουν καμία αναφορά στον COVID-19. Η σειρά είναι σαν να γυρίστηκε σε ένα Παρίσι που... δεν έχει πανδημία.

Η πρωταγωνίστρια Λίλι Κόλινς εξήγησε τον λόγο πίσω από την απόφαση των παραγωγών του Emily in Paris να μην εμβαθύνουν στην πανδημία.

«Η 1η σεζόν μας επέτρεψε μια απόδραση (σσ από τον ζοφερό κόσμο της πανδημίας) όταν βγήκε, που αισθανθήκαμε ότι ήταν κάτι που έπρεπε να συνεχιστεί - να μην ασχοληθούμε με αυτό (σσ την πανδημία), επειδή φέρνει μια αίσθηση απόδρασης, χαράς και γέλιου σε μια εποχή που το χρειαζόμαστε περισσότερο», δήλωσε η 32χρονη Κόλινς στο Variety.

Emily in Paris: Πώς έκαναν γυρίσματα σαν να μην υπάρχει πανδημία σε μια πόλη που όλοι φορούσαν μάσκες

Η Λίλι Κόλινς εξήγησε στη συνέχεια ότι τα γυρίσματα κατά τη διάρκεια της πανδημίας είχαν φυσικά και κάποιες προκλήσεις. Η ομάδα «γύριζε μια σειρά σε μια πόλη που είναι πυκνοκατοικημένη, όπου οι άνθρωποι φορούν μάσκες, όμως εμείς γυρίζουμε σε έναν κόσμο που δεν υπάρχει με COVID - οπότε έπρεπε να βεβαιωθούμε ότι όταν κάναμε γυρίσματα οι μάσκες έβγαιναν και όταν σταματήσουμε το γύρισμα να ξαναμπαίνουν», είπε.

«Υπήρξαν φορές που ξεκινούσαν τα γυρίσματα και έλεγα: "Περιμένετε, οι μισοί στο σκηνικό φορούν ακόμα μάσκες"», πρόσθεσε η Λίλι Κόλινς για το νέο κύκλο του Emily in Paris στον οποίο θα δούμε και ρούχα του Βασίλη Ζούλια.

Άλλες σειρές έχουν επιλέξει να αγκαλιάσουν την πραγματικότητα της πανδημίας, συμπεριλαμβανομένων δραματικών σειρών όπως το "Grey's Anatomy", το "The Resident", το "This Is Us" και το "Shameless". Η 17η σεζόν της σειράς "Grey's Anatomy" είχε την πρωταγωνίστριά της Meredith Grey να υποφέρει από τον ιό, για παράδειγμα, ενώ η προηγούμενη σεζόν της σειράς "The Resident" του ABC διαδραματιζόταν σε μια κοινωνία μετά το εμβόλιο COVID.