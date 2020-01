Κόμπι Μπράιαντ: Το ελληνικό μπάσκετ τον αποχαιρετά με συγκινητικά μηνύματα [εικόνες]

Η τραγική είδηση του θανάτου του Κόμπι Μπράιαντ έχει προκαλέσει παγκόσμια συγκίνηση. Αθλητές, ομάδες και χρήστες εκφράζουν τη θλίψη και τα συλλυπητήρια τους μέσω των social media για τον άδικο χαμό του σπουδαίου Κόμπι Μπράιαντ.

Οι ελληνικοί σύλλογοι της ΕΚΟ Basket League, αλλά και προσωπικότητες όπως ο Βασίλης Σπανούλης κι ο Ρικ Πιτίνο, κατέφυγαν στα social media για να αποχαιρετήσουν με τον τρόπο τους τον θρύλο του μπάσκετ Κόμπε Μπράιαντ, που «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία μόλις 41 ετών, σε ένα τρομακτικό δυστύχημα με ελικόπτερο.

#MambaOut .. RIP LEGEND #KobeBryant 🙏🙏 You will never be forgotten! pic.twitter.com/cn4K3MFe4H

It can’t be true! We are socked. Rest in peace to one of the greatest ever. RIP #Kobe pic.twitter.com/KTPVYVEmAh