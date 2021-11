Ο Έλληνας χορευτής που είπε «όχι» δύο φορές στο The Crown -Προτίμησε να επιστρέψει στην Ελλάδα [βίντεο] | ΖΩΗ | iefimerida.gr

Ο Έλληνας χορευτής που φέτος παρακολουθούμε στη θέση του κριτή για το «Dancing With The Stars», Στέφανος Δημουλάς, απέρριψε μια εμφάνιση στο δημοφιλές The Crown.

Ο χορευτής με το πλούσιο βιογραφικό επέλεξε την Ελλάδα και το χορευτικό σόου, παρά το γεγονός πως είχε δύο φορές πρόταση να εμφανιστεί στη σειρά του Netflix, «The Crown».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Με προσέγγισαν δύο φορές για την πέμπτη σεζόν», είπε στην εκπομπή «Happy Day» και τη Σταματίνα Τσιμτσιλή. Όπως είπε, η πρόταση αφορούσε την εμφάνισή του, με την ιδιότητα του χορευτή φυσικά, σε κάποιες σκηνές της νέας σεζόν.

Όπως είπε όμως ο χορευτής, έπρεπε να απορρίψει την πρόταση για δύο λόγους: «Αφενός, είχα υπογράψει το συμβόλαιό μου με την Ελλάδα και ταυτόχρονα επειδή ''πολλά καρπούζια κάτω από την ίδια μασχάλη'' μάς κάνουν να είμαστε μέτριοι». Το τελευταίο αφορούσε, φυσικά, στη συμμετοχή του στο Dancing With The Stars.

Άλλωστε, ο Στέφανος Δημουλάς εξέφρασε την πεποίθηση πως «αν σε θέλουν μια φορά, θα σε θέλουν και την επόμενη».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ποιος είναι ο Στέφανος Δημουλάς

Ο χορευτής Στέφανος Δημουλάς γεννήθηκε το 1994 στο Βόλο και από πολύ νωρίς επικεντρώθηκε στη μεγάλη του αγάπη, τον χορό. Σήμερα είναι χορευτής νεοκλασικού μπαλέτου και χορογράφος, με την έδρα του να είναι το Λονδίνο.

«Μία μέρα είδα στην τηλεόραση τη ''Λίμνη των Κύκνων'' και σε ηλικία τεσσάρων ετών είπα πως εγώ αυτό θα κάνω. Οι γονείς μου ήταν άνθρωποι πεπαιδευμένοι, δεν τους ένοιαζε τι θα πουν οι γείτονες. Είπαν ''αφού το παιδί έχει αυτή τη φυσική κλήση, με χαρά να τον αφήσουμε να το εξελίξει αυτό''», είχε δηλώσει ο ίδιος σε παλαιότερη συνέντευξή του στο bovary.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από τα 18 του χρόνια μετακόμισε στη Γλασκώβη, προκειμένου να συνεχίσει εκεί τις σπουδές του στη Βασιλική Ακαδημία της Σκωτίας, απ' όπου αποφοίτησε το 2015 με μεταπτυχιακό τίτλο στο Μοντέρνο Μπαλέτο.

Στο παρελθόν έχει λάβει μέρος στην παγκόσμια περιοδεία του μιούζικαλ «Voices of the Amazon», ενώ έχει συνεργαστεί με τους Jennifer Hudson, Candi Staton, το συγκρότημα Röyksopp, Alicia Keys και Kate Moss.