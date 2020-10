Η Ελένη Μενεγάκη κοριτσάκι με τον Αγγελο στην αγκαλιά της -Η φωτό που πόσταρε ο γιος της [εικόνα]

Τα γενέθλιά της έχει σήμερα η Ελένη Μενεγάκη, η οποία κλείνει τα 51 της χρόνια.

Τα εφετινά γενέθλια είναι διαφορετικά για τη λαμπερή παρουσιάστρια, αφού για πρώτη φορά μετά από σχεδόν 30 χρόνια τα γιορτάζει εκτός τηλεοπτικού πλατό, αλλά δίπλα στην οικογένεια και τους φίλους της.

Ο γιος της Ελένης Μενεγάκη λοιπόν, Αγγελος, θέλησε να ευχηθεί δημόσια στη μητέρα του μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ανεβάζοντας δύο φωτογραφίες.

«Happy birthday to this star! 51 never looked prettier! ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!!! Σ’ αγαπάω πολύ και θα είμαι ο μεγαλύτερος θαυμαστής σου για πάντα!», έγραψε στη λεζάντα της φωτογραφίας ο πρωτότοκος γιος της Ελένης Μενεγάκη.

Υπενθυμίζουμε ότι λίγες μέρες πριν η Ελένη Μενεγάκη έσβησε μια τούρτα γενεθλίων με τον γιο της Αγγελο, που ενηλικιώνεται τον άλλο μήνα, και τον αδελφό της, Θοδωρή, που έκλεισε τα 34 χρόνια του.

Δείτε τις φωτογραφίες της Ελένης Μενεγάκη:

Ο Αγγελος έχει μεγάλη αδυναμία στη μητέρα του…