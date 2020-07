Η Ελεάννα Τρυφίδου πόσταρε φωτό της με μαγιό και έγραψε ένα υπέροχο μήνυμα: Ετσι, γιατί γουστάρουμε! [εικόνα]

View this post on Instagram

Challenge accepted! Γιατί γουστάρουμε να φωτογραφιζόσαστε με το μαγιό μας, την κυτταρίτιδα μας, τα όχι γυμνασμένα μπράτσα μας, το πεσμένο στήθος μας, τα χαλαρά μας μπουτακια - αχ αυτά τα γόνατα - τη μεγαλούτσικη κοιλιά, τις χοντρες γάμπες μας και ... να νιώθουμε όμορφες #womensupportingwomen @alexandrapaleologou @katerina_leni #womenpower #blackandwhite