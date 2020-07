Η Δανάη Μπάρκα φόρεσε το μπικίνι της, πόζαρε στο φακό και έστειλε ένα υπέροχο μήνυμα [εικόνα]

View this post on Instagram

Δευτέρα. Τέλος το διήμερο. Πίσω στην δουλειά σήμερα 🤙🏽 Αλλά ξέρετε τι;; Μια ζωή έχουμε και ας τα κάνουμε όλα (σχεδον🤔). Να κάνουμε ο,τι μας κρατάει χαρούμενους,να παίρνουμε τις ευκαιρίες που μας δίνονται,να ρισκάρουμε γιατί no risk,no story- να χαμογελάμε,να ονειρευόμαστε και να μένουμε δημιουργικοί..γιατί ποτέ δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί. ♥️ Καλημέρα 🌻