El Diablo: To βιντεοκλίπ της Κύπρου για την Eurovision τώρα και στο YouTube -Γιατί έχει ξεσπάσει σάλος [βίντεο]

Το βιντεοκλίπ του τραγουδιού με το οποίο η Ελενα Τσαγκρινού θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στη φετινή Eurovision είναι πλέον διαθέσιμο στο YouTube.

Παράλληλα, όπως ανακοίνωσε τo Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου και η Panik Records το «El Diablo» είναι διαθέσιμο και στα ψηφιακά καταστήματα μουσικής.

Πρόκειται για το κομμάτι που έγραψαν οι παγκοσμίου φήμης δημιουργοί Thomas Stengaard, Jimmy «Joker» Thornfeldt, Laurell Barker και Oxa το οποίο είναι σύγχρονο, δυναμικό, αγγλόφωνο, pop anthem.

Στο music video, σε σκηνοθεσία Γιώργου Μπενιουδάκη, η Έλενα Τσαγκρινού και το «El Diablo», υποστηρικτής των οποίων είναι το Head & Shoulders Supreme, έρχονται στις οθόνες μέσα από sexy και μυστηριώδεις εικόνες, γεμάτες δυναμισμό.

Στο βίντεοκλίπ η Έλενα Τσαγκρινού φορά εντυπωσιακές δημιουργίες της Σίλιας Κριθαριώτη, που υπογράφει όλη την ενδυματολογική εικόνα της κυπριακής αποστολής και πλαισιώνεται από άνδρες χορευτές σε μία δυναμική χορογραφία που επιμελήθηκε η Chali Jennings.

Υπογραμμίζεται ότι music video του «El Diablo» έκανε πρεμιέρα το απόγευμα της Τετάρτης 24 Φεβρουαρίου στην εκπομπή «Happy Hour» του ΡΙΚ1 και στη συνέχεια ήταν αποκλειστικά διαθέσιμο στο Panik Music, την ιστοσελίδα και το mobile app της Panik.

Απόσυρση του τραγουδιού ζητούν πολίτες που αυτοπροσδιορίζονται ως «χριστιανοί».

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι στην Κύπρος έχουν ξεσπάσει και ορισμένες αντιδράσεις για το τραγούδι και συγκεκριμένα τον στίχο που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στον 65ο Διαγωνισμό της Eurovision.

Μάλιστα σύμφωνα με την εφημερίδα «Πολίτης» πρόσφατα η αστυνομία στην Κύπρο τέθηκε σε συναγερμό μετά από απειλητικά τηλεφωνήματα αγνώστων στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, ότι θα κάψουν το κτίριο για το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει τη χώρα στη Eurovision, ενώ την ακύρωση της συμμετοχής ζητούν με ψήφισμα πολίτες που αυτοπροσδιορίζονται ως «χριστιανοί».

Ειδικότερα με καμπάνια στην πλατφόρμα Avaaz ζητείται η ακύρωση της συμμετοχής του τραγουδιού.

«Αγαπητοί συμπολίτες, Η συμμετοχή της Κύπρου στο Διαγωνισμό της Eurovsion με το τραγούδι EL DIABLO είναι σκανδαλώδης για εμάς τους Χριστιανούς. Ενώστε μαζί μας τη φωνή διαμαρτυρίας», αναφέρεται στην περιγραφή της καμπάνιας, την οποία έχουν υπογράψει μέχρι στιγμής 10.626 πολίτες.

Η ανακοίνωση του ΡΙΚ

Σύμφωνα με ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα το ΡΙΚ το τραγούδι «εξιστορεί την περιπέτεια μιας κοπέλας που βρίσκει τον εαυτό της δέσμια σε μια σχέση εκμετάλλευσης μ' έναν αλήτη, εξού και τον αποκαλεί "El diablo". Πρόκειται για την αιώνια πάλη του κακού με το καλό. Μέσα από αυτή την προβληματική σχέση με σύνδρομα Στοκχόλμης (...) και παρά την παράνοια που βιώνει, στο τέλος λάμπει πάντα η αλήθεια, όπου αποζητά βοήθεια για έξοδο και αποτίναξη των δεσμών σε μια πορεία για ελευθερία».

«Ειδικά στις μέρες μας, ευελπιστούμε το τραγούδι και η σωστή του ερμηνεία να αποτελέσουν έμπνευση όχι μόνο για γυναίκες αλλά για οποιονδήποτε βιώνει παρόμοιες καταστάσεις», καταλήγει η ανακοίνωση.

Απόσυρση του τραγουδιού ζητούν και οι Θεολόγοι

Την άμεση απόσυρση του τραγουδιού ζητάει και ο Σύνδεσμος Θεολόγων ΟΕΛΜΕΚ, ο οποίος εκφράζει αισθήματα απογοήτευσης, θλίψης, αλλά και έντονου προβληματισμού.

Σε ανακοίνωσή του, ο Σύνδεσμος Θεολόγων ΟΕΛΜΕΚ εκφράζει τον «αποτροπιασμό του» σε σχέση με τους στίχους του συγκεκριμένου τραγουδιού, το οποίο, όπως αναφέρει, «εξυμνεί τον Σατανά, αφιερώνει τη ζωή του σ΄ αυτόν και τον αγαπά».

Ο Σύνδεσμος Θεολόγων ΟΕΛΜΕΚ αναφέρει ότι τίθενται εκ των πραγμάτων κάποια σοβαρά ερωτήματα προς τη διοίκηση του ΡΙΚ, όπως το γιατί επιλέχθηκε ένα τραγούδι που προκαλεί τόσο βάναυσα τα θρησκευτικά αισθήματα του πιστού λαού, σε ποια σημεία αυτό το τραγούδι προάγει και διαδίδει στον ευρωπαϊκό χώρο τον πολιτισμό του τόπου μας και γιατί η μικρή και ημικατεχόμενη μας Κύπρος, ένα νησί που το επισκέπτονται χιλιάδες κάθε χρόνο, θαυμάζοντας εκτός των άλλων και τα θρησκευτικά του μνημεία, να εκπροσωπείται από ένα τραγούδι που προάγει ουσιαστικά τη σατανολατρεία.

Διερωτάται ακόμα με ποια κριτήρια ορίζει η αρμόδια επιτροπή στη Δημόσια Ραδιοτηλεόραση, για να επιλέγει τέτοιας χαμηλής ποιότητας και ηθικής τραγούδια, που μας εκπροσωπούν στο εξωτερικό και γιατί είναι τόσο δύσκολο να επιλεχθούν καλλιτέχνες από το νησί μας με ήθος και ποιότητα, που να μπορούν να προάγουν τον πολιτισμό και τη μουσική μας παράδοση σε διεθνείς μουσικούς διαγωνισμούς.

«Εάν ζητούμενο», προσθέτει, «είναι απλά και μόνο η πρωτιά, καλύτερα να μην συμμετέχουμε καθόλου αν εκπροσωπούμαστε με την κάθε διαβολική υποκουλτούρα».

Ακούστε εδώ το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στη Eurovision:

«I fell in love, I fell in love I gave my heart to el diablo, el diablo

I gave it up, I gave it up Because he tells me I’m his angel, I’m his angel

Oh-oh-oh, el diablo, el diablo I fell in love, I fell in love

I gave my heart to el diablo, el diablo».