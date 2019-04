Ξέσπασμα χωρίς προηγούμενο για τον Εκτορα Μποτρίνι – «Οι influencers είναι ηλίθιοι τεμπέληδες» [εικόνα]

View this post on Instagram

O influencer είναι στην ουσία ένας ηλίθιος τεμπέλης, που βγάζει χρήματα επωφελούμενος από την ηλιθιότητα κάποιων πάμπλουτων που δεν είναι σε θέση να διαλέξουν μόνοι ούτε ένα ζευγάρι παπούτσια για ηλίθιους.