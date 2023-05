Dua Lipa: Ανάρτησε στο Instagram μία πρώτη «γεύση» από το τραγούδι της ταινίας Barbie - iefimerida.gr

Η διάσημη τραγουδίστρια Dua Lipa ανακοίνωσε την κυκλοφορία του νέου της τραγουδιού «Dance the Night» για την πολυαναμενόμενη ταινία «Barbie» που κάνει πρεμιέρα στις 21 Ιουλίου στους κινηματογράφους.

Σε ανάρτησή της στα social media, η διάσημη τραγουδίστρια έδωσε μία γεύση από το νέο της τραγούδι αποτυπώνοντας μία από τις πιο χαρακτηριστικές σκηνές του τρέιλερ που κυκλοφόρησε τον Απρίλιο.

«Αυτή η "Barbie" έχει ένα τραγούδι που έρχεται αυτή την εβδομάδα… Παρασκευή μεσάνυχτα», έγραψε στο Ιnstagram. Η Dua Lipa μοιράστηκε κι ένα μικρό στίχο του νέου τραγουδιού στο τέλος του teaser: «Just come along for the ride!».

H Dua Lipa θα πρωταγωνιστήσει ως εκδοχή γοργόνας «Barbie», με ένα πρώτο στιγμιότυπο που τη δείχνει με μπλε περούκα, λαμπερό μπλε μπραλέ και ασορτί φούστα.

Η Μάργκοτ Ρόμπι έχει αναλάβει τον ρόλο της Barbieς, ενώ ο Ράιαν Γκόσλινγκ θα πρωταγωνιστήσει ως ο αγαπημένος της Κεν.