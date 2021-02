Tι δώρο έστειλε η Τζιλ Μπάιντεν στην Μισέλ Ομπάμα μετά τη μετακόμισή της στον Λευκό Οίκο - Δεν θα το πιστεύετε [εικόνα]

Η Πρώτη Κυρία Τζιλ Μπάιντεν ευχαρίστησε την στενή της φίλη Μισέλ Ομπάμα με ένα συγκινητικό προσωπικό δώρο από τον Λευκό Οίκο.

Η 69χρονη Δρ. Μπάιντεν, έστειλε συγκεκριμένα, στην πρώην Πρώτη Κυρία ένα καλάθι με λαχανικά που μάζεψε από τον κήπο του Λευκού Οίκου, τον οποίο είχε δημιουργήσει και πρωτοφυτεύσει η Μισέλ Ομπάμα το 2009.



Το δώρο έκπληξη στην Μισέλ Ομπάμα

Ο κήπος των 260 τετραγωνικών μέτρων στην νότια πλευρά του Λευκού Οίκου παρέχει φρέσκα λαχανικά στην Πρώτη οικογένεια και τους επισκέπτες του Λευκού Οίκου ενώ χρησιμεύει και ως μοντέλο για το πώς τα τρόφιμα μπορούν να καλλιεργηθούν στο σπίτι.

Η Μισέλ Ομπάμα μοιράστηκε μια φωτογραφία του δώρου στο Instagram και ευχαρίστησε δημόσια την φίλη της, προσθέτοντας: «Σ’ αγαπώ Τζιλ». Η λεζάντα έγραφε: «Τόσο ευγνώμων γι’ αυτό το όμορφο πακέτο από την εκπληκτική μας Πρώτη Κυρία! Αυτά τα φρέσκα λαχανικά από τον κήπο του Λευκού Οίκου είναι μια τόσο όμορφη και γευστική έκπληξη». Η Πρώτη Κυρία απάντησε στα σχόλια, γράφοντας απλά: «Το φαγητό είναι αγάπη» με ένα πράσινο emoji καρδιάς.



Οι Ομπάμα ζουν σε ένα εκπληκτικό σπίτι 8,1 εκατομμυρίων δολαρίων στην γειτονιά Καλοράμα της Ουάσινγκτον, λίγα μόλις χιλιόμετρα από τον Λευκό Οίκο, φωτογραφίες του οποίου έχει μοιραστεί κατά καιρούς η πρώην Πρώτη Κυρία.



Η Μισέλ Ομπάμα φυτεύει λαχανικά με την βοήθεια παιδιών

Η Μισέλ Ομπάμα ήταν η δημιουργός του λαχανόκηπου

Όσο για τον συγκεκριμένο κήπο, κατά τη διάρκεια της θητείας του συζύγου της, η Μισέλ Ομπάμα είχε εστιάσει ένα μεγάλο μέρος του έργου της σε αυτόν, γράφοντας ακόμη και ένα βιβλίο το 2012. Στο «American Grown: The Story of the White House Kitchen Garden and Gardens Across America», η Μισέλ Ομπάμα περιέγραψε τα πεζούλια με τα λαχανικά στο νότιο γκαζόν του Λευκού Οίκου ως «μια έκφραση των ελπίδων της» για τα παιδιά του έθνους. «Ακριβώς όπως κάθε σπόρος που φυτεύουμε έχει την δυνατότητα να γίνει κάτι εξαιρετικό, έτσι μπορεί και κάθε παιδί» είχε γράψει.



Και η Μελάνια Τραμπ χρησιμοποίησε τον κήπο για να έρθει πιο κοντά στα παιδιά

Η διάδοχός της Μελάνια Τραμπ, χρησιμοποίησε επίσης τον κήπο ως μέσο συνεργασίας με νέους και τον Σεπτέμβριο του 2017 κάλεσε μαθητές να περάσουν μαζί της ένα απόγευμα φυτεύοντας λαχανικά. Και φαίνεται τώρα, πως η Τζιλ Μπάιντεν είναι πρόθυμη να συνεχίσει την παράδοση που ξεκίνησε η στενή της φίλη Μισέλ Ομπάμα.