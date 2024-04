Δημήτρης Κόκοτας: Παραμένει διασωληνωμένος για 4ο 24ωρο -Πότε αναμένεται να τον «ξυπνήσουν» οι γιατροί - iefimerida.gr

Στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Γεννηματάς» νοσηλεύεται διασωληνωμένος για τέταρτο εικοσιτετράωρο ο Δημήτρης Κόκοτας, έπειτα από καρδιακή ανακοπή που υπέστη προ ολίγων ημερών.

Όπως εξήγησε η σύζυγός του, Κατερίνα Κόκοτα, οι γιατροί είναι συγκρατημένοι σε ό,τι αφορά στην πορεία της υγείας του τραγουδιστή, ενώ η επόμενη προσπάθεια απο-σωλήνωσης θα γίνει σε τουλάχιστον δύο ημέρες.

«Εδώ είμαι, δεν έχουμε κάτι νεότερο. Θα ήθελα να ακούσω ότι ήταν ψέμα όλο αυτό. Ό,τι γνωρίζουμε είναι πως θα είναι μια πολύ αργή διαδικασία, και χρειάζεται εξαιρετική υπομονή από όλους. Από την Παρασκευή, δεν προσπάθησαν να τον ξυπνήσουν. Έχει μεταφερθεί από Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας που εκεί υπάρχουν εξειδικευμένοι γιατροί και παρακολουθούν με περισσότερες λεπτομέρειες αυτά που χρειάζεται να παρακολουθήσουν. Θέλω να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο όποια ιδιότητα και αν έχουν, δημοσιογράφους, γιατρούς, όσους τον αγαπάνε. Ο καθένας από την πλευρά του δίνει ό,τι καλύτερο μπορεί», ανέφερε αρχικά η σύζυγος του τραγουδιστή μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα».

«Αισθάνομαι ότι θα τα καταφέρει, είναι τόσο τυχερός, είμαστε τόσο τυχεροί χρόνια, αλλά για κάποιο λόγο έπρεπε να γίνει αυτό, ψάχνω να βρω μια εξήγηση στο μυαλό μου, να βρω κάτι να με κρατήσει. Οι γιατροί μάς λένε “υπομονή”, είναι συγκρατημένοι. Ο Δημήτρης πήγε και γύρισε, αυτό έχουμε αυτή τη στιγμή, ότι πήγε και ξαναγύρισε. Είναι σε καταστολή ακόμα, δεν έγινε προσπάθεια να τον αποσωληνώσουν, μόνο στην πολύ αρχή, αλλά ήταν πολύ νωρίς, δεν ολοκληρώθηκε προσπάθεια, κάνουμε πολύ προσεκτικά βήματα. Είναι από την Πέμπτη το απόγευμα διασωληνωμένος, συνέχισε η ίδια.

«Πρέπει να περάσουν τουλάχιστον δύο μέρες για να ξανά γίνει προσπάθεια αποσωλήνωσης. Κάθε μέρα μπαίνω μέσα να τον δω για πολύ λίγο, αλλά, εντάξει, είναι ψυχοφθόρο. Περιμένω τη στιγμή που θα βγει για να φύγουμε μαζί, αυτό, τίποτα άλλο. Η κόρη μου γνωρίζει τα πάντα. Της έχω πει ότι είναι κάτι που μπορεί να συμβεί σε όλους ανθρώπους, η ζωή έχει δοκιμασίες και πρέπει να το αντέξουμε αυτό», συνέχισε η σύζυγος του Δημήτρη Κόκοτα.

Δημήτρης Κόκοτας: Το χρονικό της σοβαρής περιπέτειας με την υγεία του

Υπενθυμίζεται ότι ο Δημήτρης Κόκοτας υπέστη έμφραγμα την περασμένη Πέμπτη, ενώ ήταν στις πρόβες για το Just the 2 of Us, και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Όπως έγινε γνωστό, κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο ο τραγουδιστής υπέστη ανακοπή, με τους γιατρούς να τον επαναφέρουν και να τον διασωληνώνουν.

Σύμφωνα με τη σύζυγό του, οι γιατροί του τραγουδιστή είναι από την Κυριακή λίγο πιο αισιόδοξοι για την πορεία της υγείας του.