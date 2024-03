Δημήτρης Κόκοτας: Λίγο πιο αισιόδοξοι οι γιατροί -Παραμένει διασωληνωμένος στη ΜΕΘ - iefimerida.gr

Kρίσιμη παραμένει η κατάσταση της υγείας του τραγουδιστή Δημήτρη Κόκοτα. Η σύζυγός του έδωσε ένα μικρό απντέιτ για την υγεία του με βάση τα όσα είπαν οι γιατροί του.

Ο Δημήτρης Κόκοτας παραμένει διασωληνωμένος στη ΜΕΘ.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Ακόμα δεν είδες τίποτα» και ρεπορτάζ της Ελένης Μουστάκη, οι γιατροί μετέφεραν στη σύζυγο του Δημήτρη Κόκοτα, την Κατερίνα Κόκοτα, την αισιοδοξία τους, όχι σε μεγάλο βαθμό, για την πορεία της υγείας του.

Λίγο πιο αισιόδοξοι οι γιατροί για την πορεία του Δημήτρη Κόκοτα

«Μίλησα πριν από λίγο με τη σύζυγο του Δημήτρη Κόκοτα, την Κατερίνα Κόκοτα. Μόλις βγήκε από το σημερινό επισκεπτήριο, τον είδε και οι γιατροί της είπαν ότι είναι ένα τσακ πιο αισιόδοξοι. Αυτό την έκανε να είναι και η ίδια πιο αισιόδοξη, να μου λέει ότι “εμένα αυτό μου αρκεί και μαζί με την πίστη στο θεό περιμένω τα καλύτερα”.

Σήμερα είναι το τρίτο 24ωρο που παραμένει διασωληνωμένος, αλλά η κατάσταση είναι σταθερή. Οι γιατροί θα προσπαθήσουν να κάνουν αργά και σταθερά βήματα, αυτό μου είπε η Κατερίνα Κοκότα, όταν τη ρώτησα πότε να λένε να τον ξυπνήσουν», είπε η Ελένη Μουστάκη.

Ο Δημήτρης Κόκοτας υπέστη έμφραγμα ενώ ήταν στις πρόβες την περασμένη Πέμπτη για το Just the 2 of Us, και κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο υπέστη ανακοπή. Οι γιατροί τον επανέφεραν και τον διασωλήνωσαν στο νοσοκομείο Γενημματάς όπου και νοσηλεύεται.