Ολίβια Νιούτον Τζον: Δύο φαν της έκαναν δολοφονίες... στο όνομά της, ο ένας serial killer -Απίστευτες ιστορίες - iefimerida.gr

Από την πολύ ιδιαίτερη οικογένειά της, ως τη μετέπειτα ζωή της, η Ολίβια Νιούτον Τζον είχε μια ζωή καθόλου συνηθισμένη.

Ο πατέρας της κατάσκοπος, ο παππούς της, από την πλευρά της μητέρας της ο Μπορν, ο νομπελίστας της κβαντομηχανικής. Μεγάλωσε ιδιαίτερα αλλά κατάλαβε από νωρίς την κλίση της στο τραγούδι και τις τέχνες και αφιερώθηκε νωρίς...

Η επιτυχία ήταν τεράστια και η επιτυχία έφερε στο δρόμο της ανθρώπους με συμπεριφορές τουλάχιστον περίεργες...

Ο σύντροφος της Ολίβια Νιούτον Τζον που εξαφανίστηκε

Μια νύχτα του 2005, ο 48χρονος Πάτρικ ΜακΝτέρμοτ επιβιβάστηκε σε ένα μικρό σκάφος στο λιμάνι του Σαν Πέδρο της Καλιφόρνιας για να πάει με άλλους 22 επιβάτες για ψάρεμα.

Δεν επέστρεψε ποτέ. Το πορτοφόλι και το σακίδιό του βρέθηκαν στο σκάφος, ενώ το αυτοκίνητό του εγκαταλείφθηκε στη μαρίνα.

Ο ΜακΝτέρμοτ είχε αρκετά προβλήματα και υπήρχαν πολλοί λόγοι για να εξαφανιστεί. Χρεοκοπημένος και χωρίς κανένα περιουσιακό στοιχείο εκτός από ένα κατεστραμμένο Toyota, δεν ήταν σε θέση να πληρώνει 444 λίρες το μήνα ως διατροφή στην πρώην σύζυγό του για τον μοναδικό τους γιο, Τσανς.

Άνδρες όπως ο ΜακΝτέρμοτ δεν είναι καθόλου ασυνήθιστοι. Είναι τόσο συνηθισμένοι, μάλιστα, που οι αμερικανικές αρχές έχουν μια ονομασία γι' αυτούς: deadbeat dads. Υπήρχε όμως ένα εξαιρετικό γεγονός γι' αυτόν τον άνδρα. Άφραγκος καθώς ήταν, έβγαινε με τη σταρ του Χόλιγουντ Ολίβια Νιούτον-Τζον για σχεδόν εννέα χρόνια. Όταν εξαφανίστηκε, οι φίλοι της την περιέγραψαν ως «συντετριμμένη».

«Είναι παράξενο - σαν ένα όνειρο από το οποίο δεν έχουμε ξυπνήσει», δήλωσε ο τότε μάνατζέρ της, Γκρεγκ Κέιβ.

Μόλις ένα χρόνο νωρίτερα, ο ΜακΝτέρμοτ είχε εμφανιστεί μαζί με τη Νιούτον Τζον στην αμερικανική έκδοση του τηλεοπτικού σόου This Is Your Life. «Σ' αγαπώ με όλη μου την καρδιά», της υποσχέθηκε, on camera. «Αν μπορούσαμε όλοι να είμαστε λίγο σαν εσένα, θα ήμασταν όλοι λίγο καλύτεροι».

Καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας της, η Νιούτον Τζον, που πέθανε σε ηλικία 73 ετών, παρουσιαζόταν από τους φίλους της ως η τέλεια φίλη.

Από την πρώτη γεύση της επιτυχίας της στη δεκαετία του 1960 και στις αρχές της δεκαετίας του 1970, ως φίλη των Beatles και διαγωνιζόμενη στη Eurovision, μέχρι τη σούπερ σταρ το 1978, ως αρχοντοχωριάτισσα Sandy Olsson απέναντι από το πρόστυχο κακό αγόρι του John Travolta στο Grease, αντιπροσώπευε ένα γυναικείο ιδεώδες.

Πράγματι, ο Cliff Richard δήλωσε κάποτε ότι θα εγκατέλειπε την εργένικη ζωή του, αν μπορούσε να βρει ένα κορίτσι τόσο υπέροχο όσο η Ολίβια, η οποία ήταν τακτικά καλεσμένη στην εκπομπή του.

Όταν έφτιαξε ένα βίντεο με πονηρές προεκτάσεις για την ντίσκο επιτυχία της Let's Get Physical το 1981, εκατομμύρια θαυμαστές της σκανδαλίστηκαν από τις αναφορές της στη σεξουαλικότητα.

Η Νιούτον Τζον ήταν η επιτομή της ηλιόλουστης αθωότητας και του ρομαντικού ιδεαλισμού - κι όμως, για μεγάλο μέρος της ζωής της, προσέλκυε παράξενους άντρες.

Ο ΜακΝτέρμοντ ήταν σίγουρα ο πιο περίεργος. Από την αρχή, η εξαφάνισή του δημιούργησε υποψίες. Κανείς δεν τον είχε δει να πέφτει ή να πηδάει από το σκάφος - και, όπως είπε ένας ιδιωτικός ντετέκτιβ, το κατάστρωμα ήταν τόσο γεμάτο που όλοι θα άκουγαν τον παφλασμό αν έπεφτε στη θάλασσα.

Μια σειρά ερευνών της αμερικανικής τηλεόρασης υποστήριξε αργότερα ότι ζούσε στο Μεξικό, με το όνομα Πατ Κιμ, με μια Γερμανίδα φίλη του - πιθανότατα στον παράδεισο των σέρφερ της Σαγιουλίτα.

Ένας ντόπιος ισχυρίστηκε ότι το παρελθόν του Πατ Κιμ ήταν γνωστό, αλλά κανείς δεν νοιαζόταν: «Υπάρχουν τόσοι πολλοί χαρακτήρες εδώ από όλα τα κοινωνικά στρώματα που όλοι φαίνεται να αναμειγνύονται στο μείγμα».

Η Νιούτον-Τζον προσέλαβε τον διάσημο σωματοφύλακα Γκάβιν ντε Μπέκερ για να ερευνήσει, αλλά, αφού τη συμβούλεψε να μην απευθύνει δημόσια έκκληση για πληροφορίες, εγκατέλειψε την έρευνά της.

Το 2016 δήλωσε: «Είναι ανθρώπινο να αναρωτιέσαι, αλλά αυτά είναι τα πράγματα στη ζωή που πρέπει να αποδεχτείς και να αφήσεις πίσω. Εγώ συνεχίζω να ζω και φυσικά προκύπτουν ερωτήματα».

Οι δύο δολοφόνοι που έπαθαν εμμονή με την Ολίβια Νιούτον Τζον

Αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που είχε λόγο να απευθυνθεί στον ντε Μπέκερ. Το 1978, καθώς το Grease την έκανε παγκόσμιο αστέρι, έπεσε θύμα ενός εμμονικού διώκτη που αυτοαποκαλούνταν Shawn Newton-John. Το πραγματικό του όνομα ήταν Ralph Nau και, κατά τη διάρκεια μιας τριετούς εμμονικής παρακολούθησης, της έστειλε περισσότερα από 600 γράμματα, επιμένοντας ότι εκείνη και εκείνος ήταν γραφτό να είναι μαζί. Οι άνθρωποι του ντε Μπέκερ παρακολουθούσαν στενά τον Nau και καθόταν μαζί του όταν παρακολουθούσε τις ζωντανές συναυλίες της.

Τελικά, οδηγήθηκε σε ψυχιατρική κλινική αφού παραδέχτηκε ότι σκότωσε τον ανάπηρο οκτάχρονο ετεροθαλή αδελφό του το 1984 - ισχυριζόμενος ότι το αγόρι τον εμπόδιζε να λαμβάνει μηνύματα από τη Ολίβια Νιούτον Τζον μέσω της τηλεόρασης.

Ακόμα πιο τρομακτικός ήταν ένας άνδρας που ονομαζόταν Michael Owen Perry, ο οποίος σκότωσε τους γονείς του, δύο ξαδέλφια και τον δίχρονο ανιψιό του σε μια αλυσίδα δολοφονιών που, σύμφωνα με ένα σημειωματάριο που είχε στην κατοχή του, είχε σκοπό να καταλήξει στο θάνατο της Νιούτον Τζον. Όταν η αστυνομία τον συνέλαβε, τους είπε ότι ήταν μια θεά που ζούσε κάτω από το νερό.

Ο Perry έστειλε δεκάδες τρελές επιστολές τις οποίες ο ντε Μπέκερ αρνήθηκε να αφήσει την Νιούτον Τζον να τις διαβάσει. «Τρομακτικά, τρομακτικά πράγματα«, είπε. «Το γεγονός ότι ήξερε πού ζούσα με φρίκαρε».