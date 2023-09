Διάσημο περιοδικό τέχνης αποθεώνει την Αθήνα: Τα εστιατόρια, το wine bar και το ένα βιβλιοπωλείο που επέλεξε - iefimerida.gr

Ένα διάσημο περιοδικό και site τέχνης και μόδας αποθεώνει την Αθήνα και προτείνει ενδιαφέροντα μέρη να επισκεφθεί κανείς.

Μετρώντας πάνω από 20 χρόνια ζωής, το Another φιλοξενεί σταθερά τα πιο πρωτοποριακά θέματα μόδας, τέχνης και φωτογραφίας με αναγνώστες από όλο τον κόσμο. Η δημοσιογράφος Zoe Whitfield δημοσίευσε έναν οδηγό πόλης για την Αθήνα με τίτλο «Brilliant Things to do in Athens», (δηλαδή θαυμάσια πράγματα για να κάνεις στην Αθήνα).

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη σύντομη εισαγωγή του άρθρου, η Whitfield αναφέρεται στο δέος που αισθάνεται κανείς όταν συνειδητοποιεί πόσο κοντά βρίσκεται στην Ακρόπολη, ενώ σημειώνει ότι το καλύτερο σημείο για να δεις την πόλη είναι ο λόφος του Φιλοπάππου στον Λυκαβηττό, την ώρα του ηλιοβασιλέματος. Στη συνέχεια, η δημοσιογράφος κάνει μια λίστα με 10 σημεία της πόλης, όπου συμπεριλαμβάνονται μουσεία και ιδρύματα, εστιατόρια και wine bars, καθώς και ένα βιβλιοπωλείο.

Δείτε τα μέρη της Αθήνας που προτείνει διάσημο περιοδικό τέχνης στην Αθήνα στο Bovary.gr