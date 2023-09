Διάσημα παιδιά στα χνάρια των γονιών τους -Πόσο τους μοιάζουν [εικόνες] - iefimerida.gr

Πολύς λόγος έχει γίνει τον τελευταίο καιρό για τα nepo babies, τα παιδιά δηλαδή διασημοτήτων που κάνουν καριέρες παρόμοιες με αυτές των γονιών τους.

Πολλά από αυτά, προέρχονται από οικογένειες ηθοποιών, τα οποία προσπαθούν να κάνουν και αυτά καριέρα, υπό τη σκιά των διάσημων γονιών τους.

Αυτό το κύμα ανερχόμενων αστέρων έχει ήδη κερδίσει ρόλους σε τηλεοπτικά δράματα και ταινίες. Προσέξτε αυτά τα διάσημα επώνυμα καθώς θα εμφανιστούν στις τηλεοπτικές και κινηματογραφικές οθόνες σας τους επόμενους μήνες.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Και αν τα ονόματά τους δεν σας θυμίζουν κάτι, σίγουρα θα ξέρετε τα ονόματα των μαμάδων και των μπαμπάδων τους.

Brandon Thomas Lee

Ο Brandon Thomas Lee είναι γιος της Πάμελα Άντερσον (Pamela Anderson και του Τόμι Λι (Τommy Lee).

Η μητέρα της έγινε διάσημη μέσα από τη δημοφιλή σειρά «Baywatch» της δεκαετίας του '90 και, φυσικά, για την ταινία που έκανε με τον σύζυγό της, Tommy Lee.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο 27χρονος Brandon, έχει συμμετάσχει στις ταινίες «Sierra Burgess Is A Loser» (2018) και «Cosmic Sin» (2021), ενώ πρόσφατα συμμετείχε στο τηλεοπτικό ριάλιτι «The Hills: New Beginnings» στο Prime Video.

Ήταν επίσης συμπαραγωγός του ντοκιμαντέρ του Netflix «Pamela: A Love Story», για τη μαμά του, που κυκλοφόρησε νωρίτερα φέτος.

Brandon Thomas Lee, Pamela Anderson / Φωτογραφία: Richard Shotwell/Invision/AP

Jack Quaid

Γιος της Μεγκ Ράιαν (Meg Ryan) και του Ντένις Κουέιντ (Dennis Quaid).

Ξεκινώντας με έναν μικρό ρόλο στην ταινία του 2012 «The Hunger Games» στην εφηβεία του, ο Τζακ ανεβαίνει σιγά σιγά σκάλες στην υποκριτική.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο 31χρονος μπορεί να αντλήσει άφθονη εμπειρία από τον μπαμπά Ντένις, πιο γνωστό για το «Innerspace», και τη μαμά Μέγκαν, πρωταγωνίστρια της ταινίας «Όταν ο Χάρι γνώρισε τη Σάλι».

Πρόσφατα πρωταγωνίστησε ως επιστήμονας Richard Feynman στο «Oppenheimer» του Christopher Nolan και ήταν στο Scream του 2022.

Το επόμενο έτος είναι πιθανό να τον δούμε να εμφανίζεται στην κωμωδία δράσης «Heads Of State» των Amazon Studios με τον Idris Elba.

Dennis Quaid (δεξιά), Jack Quaid / Φωτογραφία: Evan Agostini/Invision/AP

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Meg Ryan / Φωτογραφία: Shutterstock

Lily Mo Sheen

Κόρη του Μάικλ Σιν (Michael Sheen) και της Κέιτ Μπέκινσεϊλ (Kate Beckinsale).

Η Κέιτ Μπέκινσεϊλ πρωταγωνίστησε στην ταινία «Pearl Harbor», ενώ ο Μάικλ Σιν έπαιξε τον Τόνι Μπλερ σε τρεις ταινίες, συμπεριλαμβανομένης της ταινίας με τίτλο «The Queen», δίπλα στην Έλεν Μίρεν (Helen Mirren)

Η 24χρονη Lily, είχε έναν ρόλο δίπλα στη μητέρα της στην ταινία του 2006 «Underworld Revolution» και του 2009 στο «Everybody's Fine». Και στις δύο περιπτώσεις έπαιξε μια νεαρή εκδοχή της μητέρας της.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πέρυσι εμφανίστηκε στο «The Unbearable Weight Of Massive Talent» μαζί με τον Νίκολς Κέιτζ (Nicolas Cage) και τον Πέδρο Πασκάλ (Pedro Pascal).

Lily Mo Sheen, Kate Beckinsale / Φωτογραφία: Shutterstock

Michael Sheen / Φωτογραφία: Shutterstock

West Duchovny

Κόρη του Ντέιβιντ Ντουκόβνι (David Duchovny) και της Τία Λεόνι (Tea Leoni).

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε ηλικία μόλις 24 ετών, η West έχει μια σειρά από τηλεοπτικούς και κινηματογραφικούς ρόλους, ο πιο σημαντικός από τους οποίους είναι στο δράμα του Netflix «Painkiller».

Σε αυτό, υποδύεται την πληροφοριοδότη Shannon Schaeffer, η οποία βοηθά στην αποκάλυψη της πλήρους έκτασης του πραγματικού σκανδάλου OxyContin στις ΗΠΑ. Συμμετείχε επίσης στην τηλεοπτική σειρά Saint X.

Ένας από τους πρώτους ρόλους της ήταν στην αναβίωση του The X-Files, της σειράς που είδε τον μπαμπά της, Ντέιβιντ, να κατακτά τη φήμη δίπλα στην Τζίλιαν Άντερσον (Gillian Anderson).

Η μαμά της West, η Tea, πρωταγωνίστησε σε ταινίες όπως το «Bad Boys» και το «Jurassic Park III». Παντρεύτηκε τον Ντέιβιντ Ντουκόβνι στο απόγειο της φήμης του το 1997 και χώρισαν το 2014.

David Duchovny, West Duchovny / Φωτογραφία: Getty Images

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Tea Leoni και West Duchovny / Φωτογραφία: van Agostini/Invision/AP

Deacon Reese Philippe

Γιος της Ριζ Γουίδερσπουν (Reese Witherspoon) και του Ράιαν Φίλιπ (Ryan Philippe).

Η 19χρονη Deacon κληρονόμησε την εμφάνισή της–και το πάθος του για την υποκριτική– από δύο εκπληκτικούς γονείς.

Ο μπαμπάς της, Ράιαν, τη δεκαετία του '90 όταν πρωταγωνίστησε στο «Cruel Intentions», στο οποίο εμφανιζόταν και η μελλοντική σύζυγός του Ριζ. Παντρεύτηκαν το 1999 αλλά χώρισαν το 2007.

Η Ριζ ήταν υποψήφια για Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου για την ταινία Wild του 2014, ένα βραβείο που είχε κερδίσει στο παρελθόν παίζοντας την ερωμένη του Johnny Cash στην ταινία του 2005 «Walk The Line».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εκτός από τη μουσική καριέρα, η Deacon ακολουθεί τώρα τα βήματα των γονιών της και έχει ήδη πρωταγωνιστήσει στο εφηβικό δράμα «Never Have I Ever» στο Netflix.

Ο γιος της Ρις Γουίδερσπουν, ο Ντίκον Ρις Φίλιπ, έχει κληρονομήσει την εμφάνισή της και το πάθος της για την υποκριτική / Φωτογραφία: Getty Images

Ryan Philippe / Φωτογραφία: Shutterstock

Ty Tennant

Γιος του Ντέβιντ και της Τζόρτζια Τέναντ (David & Georgia Tennant)

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο πατέρα του Ty, είχε τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο «Around The World In 80 Days» του BBC το 2021 και το Prime Video «Good Omens» το 2023. Συνάντησε τη συνάδελφο του ηθοποιό Τζόρτζια, στα γυρίσματα του «Doctor Who».

Παντρεύτηκαν το 2011 και υιοθέτησε επίσημα τον γιο της Ty, τον οποίο απέκτησε στα 17 της.

Τώρα το βιογραφικό του 21χρονου Ty περιλαμβάνει μια σειρά από τεράστιες εκπομπές, όπως το spin-off του Game Of Thrones, «House Of The Dragon», καθώς και το ιατρικό δράμα του BBC «Casualty» και το θρίλερ επιστημονικής φαντασίας War Of The Worlds.

David Tennant, Ty Tennant / Φωτογραφία: Shutterstock

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Sosie Bacon

Κόρη του Κέβιν Μπέικον (Kevin Bacon) και της Κίρα Σέντγουικ (Kyra Sedgwick).

Πολλά μωρά nepo έχουν δύο ηθοποιούς γονείς, αλλά είναι πιο ασυνήθιστο όταν είναι ακόμα παντρεμένοι, όπως ο Kevin και η Kyra, οι οποίοι είναι ενωμένοι με τα ιερά δεσμά του γάμου εδώ και 35 χρόνια.

Οι ταινίες του μπαμπά Κέβιν περιλαμβάνουν τις «JFK», «A Few Good Men» και «X-Men: First Class», ενώ η μαμά Kyra ήταν στο «Born On The Fourth Of July» και το αστυνομικό δράμα «The Closer».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Sosie, 31 ετών, εμφανίστηκε στην ταινία τρόμου «Smile» και στην κωμωδία-δράμα Prime Video «As We See It», και οι δύο το 2022.

Πρωταγωνίστησε επίσης δίπλα στην Κέιτ Γουίνσλετ στο διάσημο δράμα «Mare Of Easttown» τον προηγούμενο χρόνο.

Sosie Bacon, Kyra Sedgwick, Kevin Bacon / Φωτογραφία: John Shearer/Invision/AP

Margaret Qualley

Κόρη της Άντι ΜακΝτάουελ (Andie MacDowell) και του Πολ Κόλι (Paul Qualley).

Με δύο μοντέλα ως γονείς, εκ των οποίων το ένα ασχολήθηκε και με την υποκριτική, η Μάργκαρετ είχε πολλές επιρροές όταν μπήκε στη showbiz.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η μαμά Άντι είναι περισσότερο γνωστή για τη διάσημη ταινία «Four Weddings And A Funeral» («Τέσσερις Γάμοι και Μια Κηδεία»).

Η 28χρονη Margaret, ακολούθησε για πρώτη φορά τα βήματα του πατέρα της, κάνοντας μόντελινγκ στην εφηβεία της. Έπειτα πρωταγωνίστησε στο πλευρό της μαμάς της στο δράμα «Maid» του Netflix το 2021, όπου ήταν υποψήφια για μια σειρά βραβείων.

Margaret Qualley, Andie MacDowell / Φωτογραφία: AP Photo/Chris Pizzello

Margaret Qualley, Paul Qualley & Rainey Qualley / Φωτογραφία: Shutterstock

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έχει επίσης μια σειρά από ταινίες με μεγάλα αστέρια στα σκαριά και πέρυσι εμφανίστηκε στην ταινία «Sanctuary».