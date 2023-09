Το μήλο κάτω απ' τη μηλιά: Διάσημες μητέρες που έχουν πρωταγωνιστήσει σε ταινίες με τις κόρες τους - iefimerida.gr

Η ημέρα που παίρνεις την κόρη σου στη δουλειά μοιάζει πολύ διαφορετική όταν είσαι ηθοποιός με μια κόρη που θέλει επίσης να ασχοληθεί με τον χώρο του θεάματος.

Ωστόσο, για τις Κάρι Φίσερ, Γκλεν Κλόουζ και Μέριλ Στριπ, το να είσαι μια καταξιωμένη ηθοποιός σου δίνει την ευκαιρία να συνεργαστείς με την κόρη σου και να διασφαλίσεις ότι πηγαίνει προς τη σωστή κατεύθυνση.

Δείτε τα εμβληματικά δίδυμα μητέρας-κόρης που έχουν παίξει η μία δίπλα στην άλλη.

Ούμα Θέρμαν και Μάγια Χωκ

Η Μάγια Χωκ αρχίζει να χαράζει τη δική της πορεία, παρ' όλο που έχει δύο διάσημους γονείς: τον Ίθαν Χωκ και την Ούμα Θέρμαν. Η νεαρή πρωταγωνίστρια του Stranger Things ένωσε πρόσφατα τις δυνάμεις της με τη μαμά της.

Οι δύο τους πρωταγωνιστούν στην επερχόμενη ταινία The Kill Room, η οποία θα κυκλοφορήσει στις 29 Σεπτεμβρίου. Σε σκηνοθεσία της Nicol Paone, η ταινία επικεντρώνεται σε μία ιδιοκτήτρια γκαλερί τέχνης, η οποία συνεργάζεται με έναν δολοφόνο και το αφεντικό του σε ένα σχέδιο ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Μιλώντας για τη συνεργασία με το δίδυμο μητέρας-κόρης, ο Paone δήλωσε στο The Hollywood Reporter: «Κάθε στιγμή που βρίσκονται στην οθόνη είναι και οι δύο αξιοζήλευτες και εντυπωσιακές. Είμαι αιώνια ευγνώμων και στις δύο που είπαν το "ναι" και είμαι ενθουσιασμένη που θα το ζωντανέψω μαζί με την Anne Clements και την Yale Productions».

Η Ούμα Θέρμαν και η κόρη της Μάγια Χοκ / Φωτογραφία: SHOUT! STUDIOS

Μπλάιθ Ντέινερ και Γκουίνεθ Πάλτροου

Αυτό το ζευγάρι μητέρας-κόρης έχει συνεργαστεί δύο φορές: πρώτα, στην ταινία Cruel Doubt του 1992, στην οποία η Γκούινεθ Πάλτροου υποδύθηκε την κόρη του χαρακτήρα της μητέρας της- και ξανά το 2003, όταν η Μπλάιθ Ντέινερ υποδύθηκε την Aurelia Plath, τη μητέρα της Sylvia Plath που υποδύθηκε η Γκουίνεθ Πάλτροου στο Sylvia.

Η Γκουίνεθ Πάλτροου και η μητέρα της Blythe Danner / Φωτογραφία: John Salangsang/Invision/AP

Τζέιντα Πίνκετ Σμιθ και Γουίλοου Σμιθ

Η Τζέιντα Πίνκετ Σμιθ και η κόρη που έχει αποκτήσει με τον Γουίλ Σμιθ, Γουίλοου Σμιθ, έχουν αναλάβει το τιμόνι του Red Table Talk μαζί με τη μητέρα της Τζέιντα, Αντριέν Μπάνφιλντ-Νόρις. Μπορεί να μην παίζουν κάποιον ρόλο, ωστόσο ως παρουσιάστριες μιλούν ανοιχτά για τους πόνους της ανάπτυξης, τις δοκιμασίες και τις δυσκολίες των σχέσεων, τα τραύματα των γενεών και όλα τα ενδιάμεσα.

Jada Pinkett Smith, Willow Smith και Adrienne Banfield Norris / Φωτογραφία: RED TABLE TALK/FACEBOOK WATCH

Κάρι Φίσερ και Μπίλι Λουρντ

Το franchise Star Wars έχει απήχηση σε πολλές γενιές, οπότε είναι λογικό ότι η Μπίλι Λουρντ, κόρη της αείμνηστης Κάρι Φίσερ, είναι πλέον μέρος του σύμπαντος της επιστημονικής φαντασίας. Πριν από τον θάνατο της μητέρας της το 2016, η Λουρντ εντάχθηκε στον μακρινό γαλαξία, υποδυόμενη την υπολοχαγό Connix στο πλευρό της Φίσερ στο The Force Awakens του 2015. Αργότερα επανέλαβε τον ρόλο της στο The Last Jedi (2017) και στο The Rise Skywalker (2019).

Η Λουρντ υποδύθηκε επίσης τη μητέρα της σε ένα flashback της πριγκίπισσας Leia που εμφανίζεται στο The Rise of Skywalker. Οι κινηματογραφιστές χρησιμοποίησαν το σώμα της, αλλά αντικατέστησαν το πρόσωπό της με αυτό της Φίσερ χρησιμοποιώντας υλικό από την Επιστροφή των Τζεντάι.

Billie Lourd και Carrie Fisher / Φωτογραφία: Lucas Films

Ντέμι Μουρ και Ράμερ Γουίλις

Πριν αναδειχθεί νικήτρια του Dancing with the Stars το 2015, η Ράμερ Γουίλις έκανε το επίσημο ντεμπούτο της στην οθόνη πρωταγωνιστώντας απέναντι από τη μαμά της Ντέμι Μουρ, στην ταινία Now and Then το 1995.

Έκτοτε, οι δυο τους έχουν συνεργαστεί μόνο άλλη μια φορά, στην ταινία Striptease του 1996, στην οποία η Γουίλις υποδύθηκε την κόρη της μητέρας της.

Rumer Willis και Demi Moore / Φωτογραφία: Evan Agostini/Invision/AP

Αντζελίνα Τζολί και Βιβιέν Τζολί - Πιτ

Η Βιβιέν Τζολί - Πιτ ήταν ως γνωστόν το μοναδικό παιδί στα γυρίσματα της ταινίας Maleficent που δεν φοβόταν το απειλητικό κοστούμι της μαμάς της, οπότε πήρε εύκολα τον ρόλο της νεαρής πριγκίπισσας Aurora. Ωστόσο, το κάστινγκ έγινε καθαρά από ανάγκη και όχι από την επιθυμία των γονιών της να την κάνουν να ακολουθήσει τα θεατρικά τους βήματα.

«Πιστεύουμε ότι είναι διασκεδαστικό για τα παιδιά μας να έχουν cameos και να μας συνοδεύουν στα γυρίσματα, αλλά όχι να είναι ηθοποιοί. Δεν είναι αυτός ο στόχος μας», δήλωσε τότε η Αντζελίνα Τζολί στο Entertainment Weekly. «Αλλά οι άλλοι τρίχρονοι και τετράχρονοι [ηθοποιοί] δεν θα με πλησίαζαν. Έπρεπε να είναι ένα παιδί που με συμπαθούσε και δεν φοβόταν τα κέρατα μου, τα μάτια μου και τα νύχια μου. Οπότε έπρεπε να είναι η Viv», είπε η πρώην σύζυγος του Μπραντ Πιτ.

Η Angelina Jolie ως Maleficent με την κόρη της Vivienne Jolie-Pitt / Φωτογραφία: FRANK CONNOR/WALT DISNEY STUDIOS MOTION PICTURES

Μέριλ Στριπ και Μάμι Γκάμερ

Αν ανοιγοκλείσετε τα μάτια σας πολύ γρήγορα, μπορεί να χάσετε την εμφάνιση της Μάμι Γκάμερ ως barista στην ταινία Ο διάβολος φοράει Prada, αλλά η ταινία του 2006 δεν ήταν η πρώτη φορά που εμφανίστηκε σε μια από τις ταινίες της μητέρας της, Μέριλ Στριπ. Σε ηλικία μόλις 20 μηνών, η Γκάμερ εμφανίστηκε στην ταινία Heartburn, στην οποία υποδύθηκε την Annie και είχε την ονομασία Natalie Stern, ώστε να μην αποκαλυφθεί η ταυτότητά της, επειδή ήταν ακόμη μικρή.

Αργότερα η Γκάμερ υποδύθηκε την κόρη της Στριπ στην ταινία Ricki and the Flash της Diablo Cody.

«Δεν με τρομάζει», δήλωσε η Γκάμερ στο Variety για την υποκριτική δίπλα στη δυναμική μαμά της. «Ίσως είμαι ένας από τους πέντε ανθρώπους στον πλανήτη που δεν θα εντυπωσιαζόταν με αυτόν τον τρόπο, οι υπόλοιποι είναι τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς μου. Αλλά με τρομάζουν όλοι οι υπόλοιποι!».

Η Mamie Gummer και η μητέρα της, Meryl Streep / Φωτογραφία: Shutterstock

Γκλεν Κλόουζ και Άνι Σταρκ

Η Γκλεν Κλόουζ έμεινε μακριά από την Άνι Σταρκ όταν οι δυο τους πρωταγωνίστησαν στην ταινίαThe Wife το 2017.

«Ήξερα ότι ήταν στο χέρι της Άνι να καθιερώσει τον χαρακτήρα», δήλωσε η Κλόουζ στην Post. «Έτσι, ένιωσα πραγματικά υποχρεωμένη να φύγω. Δεν ήθελα ούτε καν να πέσει πάνω μου».

Παρόλο που οι δυο τους δεν μοιράστηκαν χρόνο στην οθόνη, καθώς υποδύονταν τον ίδιο χαρακτήρα σε διαφορετικές φάσεις της ζωής της, κατάφεραν να ξεκλέψουν χρόνο για να συνεργαστούν.

«Ο χαρακτήρας ήταν μια πραγματική προσπάθεια συνεργασίας μεταξύ της μαμάς και εμού - θα ήταν αδύνατο να γίνει διαφορετικά αν δεν είχαμε καθίσει γύρω από το τραπέζι και δεν συζητούσαμε κάθε μικρή απόχρωση, αφού υποδυόμαστε τον ίδιο χαρακτήρα», αποκάλυψε στο The National.

Η Glenn Close και η κόρη της Annie Starke / Φωτογραφία: Charles Sykes/Invision/AP

Κίρα Σέντγουικ και Σόσι Μπέικον

Το Loverboy ήταν μια οικογενειακή υπόθεση για την οικογένεια Σέντγουικ-Μπέικον. Η ταινία του 2005 δεν ήταν μόνο σκηνοθετημένη από τον σύζυγο της Κίρα Σέντγουικ, Κέβιν Μπέικον, αλλά πρωταγωνιστούσαν επίσης η κόρη του ζευγαριού Σόσι και ο γιος Τράβις. Η πρώτη έπαιξε μια νεότερη εκδοχή του χαρακτήρα της μητέρας της, έναν ρόλο που άρπαξε με την αξία της, σύμφωνα με τον Κέβιν Μπέικον.

«Απλώς δεν μπορούσα να αντισταθώ», δήλωσε στο New York Magazine. «Βέβαια, η Κίρα έλεγε: 'Καλά, εντάξει, αν το θέλεις πραγματικά…' Αλλά η Σόσι ήταν cool. Το έβγαλε κατά κάποιο τρόπο από το σύστημά της. Είπε: 'Ω, αυτό είχε πλάκα - τώρα θα επιστρέψω στο σχολείο'».

Από αριστερά, Sosie Bacon, Kyra Sedgwick και Kevin Bacon / Φωτογραφία: John Shearer/Invision/AP)

Σούζαν Σαράντον και Εύα Αμούρι

Η Εύα Αμούρι έχει ουσιαστικά μεγαλώσει την καριέρα της δίπλα στη σούπερ σταρ μητέρα της, Σούζαν Σαράντον. Οι δυο τους έχουν μοιραστεί την οθόνη σε πολλές ταινίες, με την Αμούρι να υποδύεται μια νεότερη εκδοχή της Σαράντον στις ταινίες Dead Man Walking και That's My Boy.

Έχει επίσης μοιραστεί την οθόνη με τη μητέρα της στην ταινία The Banger Sisters, στην οποία υποδύθηκε την κόρη του χαρακτήρα της μητέρας της, καθώς και στην ταινία Mothers and Daughters.

Η Susan Sarandon και η κόρη της, επίσης ηθοποιός, Eva Amurri / Φωτογραφία: AP Photo/Charles Sykes

Νταϊάν Λαντ και Λόρα Ντερν

Για τη συνεργασία τους στην ταινία Rambling Rose του 1991, η Νταϊάν Λαντ και η κόρη της Λόρα Ντερν κέρδισαν υποψηφιότητες για Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου και Α' Γυναικείου Ρόλου αντίστοιχα.

Στη συνέχεια θα μοιράζονταν ξανά την οθόνη στη σειρά του HBO, Enlightened, το 2011, υποδυόμενες μητέρα και κόρη.

Η Laura Dern και η μητέρα Diane Ladd / Φωτογραφία: Laura Dern